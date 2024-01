“พี ชานนท์” คุกเข่าขอ “แพท ณปภา” แต่งงานที่อิตาลี

หวานฉ่ำรับปีมังกรทองตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียว สำหรับคู่ของนักแสดงสาว "แพท ณปภา ตันตระกูล" กับแฟนหนุ่ม "พี ชานนท์" ที่ล่าสุดถือฤกษ์ประกาศข่าวดีรับปีใหม่ด้วยการโพสต์ภาพคุกเข่าขอ "แพท ณปภา" แต่งงานที่ประเทศอิตาลี ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก หลังคบหาดูใจกันมา 2 ปีโดย "พี ชานนท์" ได้เผยภาพสวมแหวนเพชรเม็ดโตให้สาว "แพท" พร้อมแคปชั่น "18th October 2023 16.06 Italy time The day i will never forget”งานนี้ก็มีบรรดาเพื่อนๆ ในวงการ และแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดี และอวยพรให้ทั้งคู่เริ่มต้นชีวิตคู่อย่างราบรื่นและอยู่ดูแลรักกันตลอดไป