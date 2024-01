Green Day เปลี่ยนเนื้อเพลง "American Idiot" ด่า "โดนัลด์ ทรัมป์" ออกจอรายการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

Green Day เปลี่ยนเนื้อหลายท่อนของเพลง American Idiot เพื่อด่า โดนัลด์ ทรัมป์ ระหว่างโชว์ในรายการ "Dick Clark's New Year's Rockin' Eve" ในคืนวันอาทิตย์บิลลี โจ อาร์มสตรอง นักร้องนำของวงเขียนเพลงนี้เมื่อ 20 ปีก่อน เพื่อประท้วง ประธานาธิบดี จอร์จ บุช และ วัฒนธรรมอเมริกันในยุคหลัง 9/11 แต่ล่าสุด American Idiot ถูกเปลี่ยนเป็นเพลงประท้วง โดนัลด์ ทรัมป์ แทน โดยเฉพาะท่อนที่ว่า "I'm not a part of a redneck agenda" เป็น "I'm not a part of the MAGA agenda" เพลงนี้ถูกปล่อยออกมาครั้งแรกเพื่อวิพากษ์วิจารณ์อดีตประธานาธิบดีจอร์จ บุช ในปี 2004MAGA หรือ Make America Great Again เป็นคำขวัญของการรณรงค์หาเสียงที่ใช้ในการเมืองของสหรัฐอเมริกา คำขวัญนี้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงการรณรงค์หาเสียงของ โดนัลด์ ทรัมป์นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่วงมุ่งเป้าไปที่ ทรัมป์ ก่อนหน้านี้วงดนตรีร็อคระดับตำนาน เคยโจมตีอดีตประธานาธิบดีในงาน American Music Awards เมื่อปี 2016 หลังเขาเพิ่งจะรับตำแหน่งผู้นำประเทศบิลลี โจ อาร์มสตรอง ยังเคยตำหนิ ทรัมป์ กับความพยายามในการปลุกมวลชนให้ต่อต้านผลการเลือกตั้ง หลังเขาตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ โจ ไบเดน ในการเลือกตั้งเมื่อปี 2020 ด้วย"ปัญหาที่เลวร้ายที่สุดที่ผมเห็นเกี่ยวกับ ทรัมป์ ก็คือผู้กองเชียร์ของเขานั่นแหละ จริงๆ แล้วผมรู้สึกแย่แทนพวกเขานะ เพราะพวกเขายากจน เป็นคนชนชั้นแรงงานที่ไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ พวกเขาแค่พวกห่วยแตก ที่ตกเป็นเหยื่อของความโกรธของพวกตัวเอง” นักร้องนำ Green Day บอก