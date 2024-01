“มาร์ค ต้วน” ร่วมนาทีประวัติศาสตร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ในงาน “Amazing Thailand Countdown 2024”

ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของไทยที่ศิลปินดังระดับโลกต่างตบเท้ามาปักหมุด เพื่อส่งต่อความสุขนับครั้งไม่ถ้วน สำหรับ ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กสำคัญของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา ล่าสุดสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในคืนเคานต์ดาวน์ส่งท้ายปี ด้วยการคว้า 3 ศิลปิน K-POP ระดับโลก สมาชิก GOT7 ร่วมโมเมนต์นาทีประวัติศาสตร์ก้าวสู่ศักราชใหม่ ในงานโดยร่วมกับพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งรัฐ เอกชน ชุมชน และผู้ประกอบการริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เนรมิตงานเคานต์ดาวน์สะกดโลก ส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อตอกย้ำ Global Countdown Destination หนึ่งเดียวในประเทศไทยอย่างแท้จริงไอคอนสยาม มอบของขวัญเชิญศิลปินดังมาร่วมเคานต์ดาวน์อีกครั้ง นับเป็นครั้งสำคัญ และพิเศษที่กลับมามอบความสุขให้กับอากาเซ่ชาวไทยและต่างชาติ พร้อมเผยถึงความพิเศษในการร่วมนาทีประวัติศาสตร์ในงาน Special Press Conference with MARK TUAN แบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ True ICON Hall ชั้น 7 ซึ่ง มาร์ค ต้วน ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมความหล่อเต็มพิกัด เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ ถือว่าเป็นครั้งที่สามแล้วที่ศิลปินระดับโลก มาร์ค ต้วน บินตรงมาแลนดิ้งร่วมงานกับไอคอนสยามและครั้งนี้ยังเก็บความประทับใจกลับไปอีกครั้งกับการแสดงพลุรักษ์โลกสุดยิ่งใหญ่ตระการตาความยาว 1,400 เมตร ยาวที่สุดบนโค้งน้ำเจ้าพระยา รวมจำนวนกว่า 50,000 ดอก ภายใต้แนวคิด “ที่สุดแห่งปรากฏการณ์พลุรักษ์โลก! The Unrivaled Phenomenon of Siam” โดย “มาร์ค ต้วน” มาพร้อม Performance โชว์สุดพิเศษ ท่ามกลางโปรดักชั่นสุดอลังการ เพื่อมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษต้อนรับปีใหม่ให้คนไทยและเหล่าอากาเซ่สะใภ้ต้วนแบบฟินเฟอร์! ในค่ำคืนส่งท้ายปีสุดยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวของประเทศไทย ตอกย้ำถึงความเป็น Global Countdown Destination ที่แท้จริง