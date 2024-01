"เจ้าชายอับดุล มาทีน" แห่งบรูไนโพสต์ภาพคู่ว่าที่ "พระชายา" ก่อนเข้าพิธีเสกสมรสในอีกไม่กี่วัน

โดยภาพพร้อมข้อความว่า "Wishing You All The Best for 2024" ได้รับการกดไลค์มากกว่า 332,000 ครั้งในเดือนตุลาคม มีการประกาศว่า เจ้าชายอับดุล มาทีน มีกำหนดจะเข้าพิธีเสกสมรสในเดือนมกราคม กับ อนิชา รอสนาห์ ซึ่งเป็นหลานสาวของที่ปรึกษาพิเศษของสุลต่านขณะที่สำนักงานพระราชวังแห่งบรูไนก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “ตามพระราชโองการของสมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน ฮาจิ ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์แห่งบรูไนดารุสซาลาม พระราชวังได้ประกาศพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายอับดุล มาทีน และอานิชา อิซา คาเลบิก ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 ถึง 16 มกราคม 2024”ตามรายงานของสถานีวิทยุโทรทัศน์บรูไน พิธีอภิเษกสมรส 10 วันจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 7 มกราคม โดยจะมีทั้งพิธีอภิเษกสมรส และขบวนพาเหรดรอบบันดาร์เสรีด้วย เบกาวันในวันที่ 14 มกราคม ส่วนการรับประทานอาหารแบบราชวงศ์จะจัดขึ้นในวันที่ 15 มกราคม และปิดท้ายด้วยพิธีในวันที่ 16 มกราคมเจ้าชายวัย 32 ปีเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Defense Helicopter Flying School ที่ Royal Air Force Shawbury นอกจากนี้ พระองค์ยังทำงานด้านกีฬาและเป็นตัวแทนของบรูไนในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ รวมถึงการคว้าเหรียญทองแดงให้กับทีมโปโลของประเทศในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 29 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ฝ่าย อนิชา รอสนาห์ เป็นหลานสาวของที่ปรึกษาพิเศษของสุลต่านแห่งบรูไน ทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผยมาระยะหนึ่งแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้เจ้าชายยังพาเธอมาร่วมพิธีแต่งงานของน้องสาวด้วยไม่เท่านั้นที่ผ่านมาเจ้าชายยังเคยเผยแพร่ภาพช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกัน บนโซเชียลมีเดีย และหญิงสาวที่เป็นภรรยาในอนาคตของพระองค์ยังมักจะคอยติดตามเจ้าชายมาทีนไปในช่วงเวลาสำคัญต่าง ๆ เสมอ