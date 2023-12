“ลูกหนัง” ท็อป 10 สวยสุดในโลก “ลิซ่า” ร่วงมาอันดับ 14 “อิงฟ้า - วี วิโอเล็ต” ติดโผกับเขาด้วย

เป็นธรรมเนียมทุกสิ้นปีสำหรับ TC Candler ที่จะจัดอันดับ 100 อันดับสวย-หล่อที่สุดในโลก จากการเปิดโหวตโดยแฟนๆทั่วโลก ปีนี้มีสาวไทยเข้าไปติดอันดับท็อป 100 เพียบโดยการจัดอันดับในปี 2023 ที่เปิดให้สาธารณะได้โหวตมีไอดอลเค-ป็อป เข้าไปติดชาร์ตมากมาย รวมถึงสาวไทยก็เข้าไปติดไม่น้อยฟรีน สโรชา จันทร์กิมฮะ นักแสดง นางแบบ นักร้องชาวไทย สังกัด IDOL FACTORY เข้ามามีชื่อท็อป 100 เป็นปีแรก โดยเข้ามาอยู่อันดับที่ 98อิงฟ้า วราหะ รองอันดับ 1 มิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล 2022 เข้ามาติดท็อป 100 เป็นปีแรก โดยปีนี้อยู่อันดับที่ 80วี วิโอเลต วอเทียร์ เป็นนักร้องและนักแสดงลูกครึ่งไทย-เบลเยียม เข้ามาติดท็อป 100 เป็นปีแรกเช่นกัน โดยเข้ามาอยู่อันดับที่ 77รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ชื่อเล่น เบคกี้ หรือ เบ็คกี้ เป็นนักแสดงและนักร้องลูกครึ่งไทย-อังกฤษ นักแสดงนำจากภาพยนตร์ Long Live Love และซีรีส์วายสายเกิร์ลเลิฟอย่าง ทฤษฎีสีชมพู ประกบคู่ ฟรีน สโรชา จนกลายเป็นคู่จิ้น ก็เข้ามาติดอันดับเป็นปีแรกเช่นกัน โดยอยู่ที่อันดับ 54 ในปีนี้ส่วนอันดับสูงสุดของสาวไทยคือ ลูกหนัง ศีตลา วงษ์กระจ่าง อดีตสมาชิกวง H1-KEY (ไฮ-คีย์) ที่ต้องถอนตัวไปเพราะกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ก็เข้ามาติดอันดับท็อป 100 ปีที่ 2 โดยปีนร้ทะยานขึ้นสู่ท็อป 10 ที่อันดับ 6 กันเลยทีเดียวส่วนผู้ได้ 10 อันดับสูงสุดของไอดอลสาวเค-ป็อปมีทั้งเจนนี่ คิม จากวง Blackpink ที่ยังคงเกาะอันดับไว้เหนียวแน่นที่อันดับ 23แชรยอง จากวง ITZY เข้ามาอยู่ในอันดับท็อป 100 เป็นปีที่ 4 โดยปีนี้เธอคว้าอันดับที่ 20จอน โซมี ติดท็อป 100 เป็นปีที่ 4 โดนปีนี้อยู่อันดับที่ 17นานะ อดีตสมาชิกวง After School ติดท็อป 100 เป็นปีที่ 11 โดยปีนี้อยู่ที่อันดับ 15 เคยคว้าอันดับ 1 ถึง 2 ปีซ้อนในปี 2014 - 2015 และยังเคยได้ตำแหน่ง Face of the Decade ในปี 2010 ด้วยลิซ่า ลลิษา มโนบาล จากวง Blackpink เจ้ามาติดอันดับเป็นปีที่ 8 โดยปีนี้อยู่อันดับที่ 14โรเซ่ Blackpink ติดอันดับเป็นปีที่ 5 ได้รับโหวตให้อยู่ในอันดับ 12 ประจำปี 2023จื่ออวี๋ จากวง Twice เข้ามาติดอันดับเป็นปีที่ 9 เคยขึ้นอันดับ 1 ในปี 2019 โดยปีนี้เธอได้อันดับที่ 11คิมจีซู จาก Blackpink เข้ามาติดอันดับเป็นปีที่ 5 โดยปีนี้คว้าอันดับที่ 9 เป็นสมาชิกหนึ่งเดียวในวงที่ติดอันดับท็อป 10ซานะ Twice เข้ามาติดอันดับท็อป 100 เป็นปีที่ 7 โดยปีที่แล้วคว้าอันดับ 17 ส่วนปีนี้ไต่ขึ้นมาอยู่ที่อันดับ 3แนนซี่ Momoland เข้ามาอยู่ในท็อป 100 เป็นปีที่ 6 โดยปีที่แล้วเธออยู่อันดับรองท็อป แต่ปีนี้ความสวยผงาดขึ้นมาเป็นอันดับ 1ส่วนไอดอลเค-ป็อปคนอื่นๆที่ติดอันดับยังมีทั้ง วอนยอง จากวง IVE ติดอันดับ 27 ,สร ชลนสร สัจจกุล จากวง CLC อันดับที่ 30 , ซึลกี Red Velvet อันดับที่ 34 , แดเนียล มาร์ช New Jeans อันดับที่ 36 , อูกี หรือ อวี่ฉี อันดับที่ 38 , ฮาร์วีย์ วง XG อันดับที่ 40, หนิงหนิง จากวง aespa อันดับที่ 46, มินนี่ ณิชา ยนตรรักษ์ จากวง G(IDLE) อันดับที่ 50TC Candler ได้ระบุว่า การจัดอันดับที่เกิดขึ้น "ไม่ใช่การประกวดความนิยม" และ "ความสมบูรณ์แบบด้านสุนทรียภาพ ซึ่งนับเป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งเท่านั้น" ซึ่งมีปัจจัยอื่นๆ มาประกอบด้วยทั้ง ความสง่างาม ความสง่างาม และความหวัง