“หมอช้าง” แบ่งเกรดดวงดีปี 67 สามราศีเกรด A ปังๆ หนึ่งในนั้นโคตร A ส่วนสามราศีเกรด D ต้องระวัง!!

รายการโหนกระแส ออกอากาศวันที่ 29 ธ.ค. 66 ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดเลข 33 วันนี้ได้สัมภาษณ์แบ่งเกรดดวงดีปี 67 ราศีไหนโคตร A ราศีไหนเกรด D ต้องระวังพบกันทุกสิ้นปี?“เป็นธรรมเนียมปีใหม่ จะพ้นปี 66 เข้าปี 67 ซึ่งในวันนี้เราคงแนะนำแผนที่ที่เป็นภาพใหญ่ให้กับชีวิต ต้องบอกก่อนว่าชีวิตคนเรา พอมีแผนที่ บางคนก็เดินตามแผนที่ก็มี บางคนก็เดินไปอีกทางนึงก็มี สุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเลือกเดิน และเชิงโหราศาสตร์ ปัจจุบันคอนเทนต์สายมูเยอะมาก ไปดูตามติ๊กต๊อก โห คนละแบบกับมดดำ เพราะมดดำเป็นคนงมงาย (หัวเราะ) อยากให้ฟังเป็นแนวทาง สุดท้ายการก้าวเลือกเดินในชีวิตก็คงเป็นที่ตัวเราเป็นคนกำหนดอยู่ดี วันนี้จะมาพูดถึงภาพใหญ่ก่อนแล้วกัน ต้องบอกว่าในปี 2566 ที่ผ่านมา เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเยอะเป็นประวัติศาสตร์ ไปดูโหนกระแสเทปช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็ได้ เราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวหนึ่งคือดาวมฤตยู ก็มีการเปลี่ยนหรือย้ายราศีเกิดขึ้นช่วงเดือนมี.ค. และเดือนมี.ค.ปี 66 ก็ยังมีดาวอีกดวง คือดาวเสาร์ที่มีการย้ายราศีถัดจากตรงนั้นปุ๊บ เข้าเดือนเม.ย. ก็มีดาวพฤหัสย้ายราศี ล่าสุด 2 เดือนที่ผ่านมา 17 ต.ค. มีดาวราหูย้ายราศี เราจะเห็นว่าในปี 66 เป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงของดวงดาวเยอะมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นก็ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง อย่างบ้านเมืองเราก็มีการเปลี่ยนแปลง มีการเลือกตั้ง มีรัฐบาลใหม่เข้ามา หรือเหตุการณ์อื่นก็เห็นการหมุนเวียนเปลี่ยนไปของดวงดาว หรือเหตุการณ์สำคัญในปี 66 ค่อนข้างจะเยอะ แต่ครั้งนี้ที่เราจะมาคุยกันในโหนกระแส ต้องบอกว่าเราไม่ได้มาพูดเรื่องเรียงมังกร มีน กุมภ์ เมษ พฤษภเหมือนทุกครั้ง แต่เพื่อให้เราเข้าใจชีวิตเราได้ง่ายขึ้นว่าปี 67 จะเป็นอย่างไร ผมก็มีการแบ่งเกรดมาให้ เหมือนเราเรียนหนังสือแหละ แบ่งเป็น 4 เกรด คนได้ A คือคนที่ชีวิตปี 67 ดีกว่าปี 66 เยอะ ที่คุณได้ A ไม่ใช่คนมีเงินฝากเยอะกว่า รวยกว่า มันเป็นการเปรียบเทียบชีวิตปี 66 กับ 67 ถ้า 66 คุณแย่มาก แล้ว 67 คุณดีขึ้นเยอะ คุณจะได้ A แต่ถ้าคุณหนุ่มบอก 66 ก็งานเยอะอยู่แล้ว 67 ก็งานเยอะเหมือนเดิม อาจจะเป็น C คือชีวิตไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาก ดังนั้นบางคนได้ C อย่าไปตกใจ เพราะชีวิตมันโอเคอยู่แล้ว มันเป็นดวงเทียบ โดยเอาปี 66 เป็นตัวตั้ง”ถ้าคนไม่มีจะกินในปี 66 แล้วปี 67 ไม่มีจะกินเหมือนกันล่ะ?“คุณก็ยังได้ C อยู่ อดอย่างต่อเนื่อง (หัวเราะ) รักษามาตรฐาน วันนี้อยากให้เข้าใจว่า คอนเทนต์ดวง ผมทำอาชีพนี้ยังตกใจ กดไปดูติ๊กต๊อก หมอดูเยอะกว่าร้านขายครีมแล้วนะตอนนี้ แล้ว 10 อันไม่เหมือนกันสักอัน วันนี้สิ่งที่จะได้รู้คือเกรดในปี 67 เป็นอย่างไร แต่ก่อนเข้าเรื่องนั้น เล่าเรื่องปีหน้าให้ฟังก่อน ปี 67 เข้าสู่ปีมังกร สิ่งที่คนจะเข้าใจผิดอันดับแรกคือปีมังกร ไม่ใช่ราศีมังกร บางคนไม่ได้เข้าใจเรื่องโหราศาสตร์ ปีก็ปี ราศีเกิด จริงๆ คนเกิดราศีมังกร ต้องเรียกว่าราศีมกร (มะกะระ) แต่พอเรียกไปเรื่อยๆ ก็เป็นมังกรเรื่องใหญ่ของปีหน้าคือนักษัตรมังกร เป็นนักษัตรเดียวที่ไม่มีอยู่จริง ใน 12 นักษัตร ม้าก็มี แพะมี หนูมี กระต่ายมี มังกรเป็นนักษัตรในเทพนิยาย ถ้าเป็นไทยก็จะเป็นพญานาค มังกรจีนบินได้ มังกรฝรั่งบินได้ อาจเป็นตัวร้ายด้วยซ้ำไป เพราะเวลาคนจะเป็นอัศวินที่ยิ่งใหญ่ต้องไปฆ่ามังกรให้ได้ก่อน มังกรจีนเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ไทยมีมังกรในแบบไทยคือพญานาคอยู่ในน้ำ แต่เขาถือเป็นนักษัตรพิเศษ เป็นปีแห่งการรีเซ็ต เริ่มต้นใหม่หลายๆ เรื่อง สองในศาสตร์ของฮวงจุ้ย จะถูกเปลี่ยนในทุก 20 ปี สูตรนี้ถ้าพูดในทางคณิตศาสตร์ เราจะเปลี่ยนสมการในการดูฮวงจุ้ย 20 ปีเปลี่ยนครั้งนึง ซึ่งจะเข้าสู่ยุคใหม่ในปีหน้า ในปี 2024 เราจะเข้าสู่ฮวงจุ้ยในยุคที่ 9 ปีนี้ปี 2023 จะเป็นปีสุดท้ายในการใช้ยุคที่ 8 ดังนั้นพอเข้าปีหน้าปุ๊บเราเข้ายุคที่ 9 ในปีมังกร เรียกว่ามังกรยุค 9 เป็นการเปลี่ยนแปลใหญ่ แต่ปัญหาคือนักษัตรมังกรหลายคนอยากมีลูกในปีมังกร ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นความเชื่อแบบคนจีน คลอดในปีมังกร ถ้าคลอดในปีมังกร ก็ลงเสาเอกได้แล้วตอนนี้ แต่จริงๆ ต้องเรียนว่าทุกปีนักษัตรข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน บางคนอาจเชื่อเรื่องนี้มาก แล้วไปบังคับต้องเบ่งออกมา อาจมีปัญหาเรื่องการแพทย์ ทางเทคนิค เอาเป็นว่าในแต่ละปี ดีเสียแตกต่างกัน ไม่ใช่มังกรจะดีที่สุด หรือปีหนูจะแย่กว่า ก็ไม่เกี่ยว เอาที่ร่างกายเราพร้อมและฐานะทางครอบครัวเราพร้อม ก็ย้ำว่าปี 67 เราเปลี่ยนยุคใหม่ในฮวงจุ้ย บ้านที่เคยจัดๆ อยู่ ก็อาจมีวิธีการดูใหม่ หรือบ้านเดิมจะมีการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อรับพลังยุคใหม่ แต่ที่อยากสื่อคือในปี 67 มันไม่ใช่ปีธรรมดา พอไม่ธรรมดาปุ๊บ สิ่งที่ในทางโหราศาสตร์พยากรณ์กัน คือการเปลี่ยนแปลงของระบบการเงินใหญ่ของโลกเกิดขึ้นในปีหน้า ก่อนหน้านี้เราอาจเห็นเงินที่เป็นสกุลคริปโตมาก่อนหน้านี้แล้วมันก็มีปัญหาบ้าง ซัคเซสบ้าง แต่สิ่งเหล่านี้จะเริ่มลงตัวในปีหน้า”จะกลับมาเหรอ?“กลับมา หรือแม้กระทั่งบ้านเราเอง ดิจิทัลวอเล็ต ไม่รู้ช่วงไหนในปีหน้า ระบบเรื่องเงินๆ ทองๆ เป็นเรื่องที่ต้องเตือน ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นใครก็ตาม การวางแผนการเงินในปี 67 เป็นเรื่องสำคัญมาก ฝากเตือนไว้ก่อน เพราะมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มีความผันผวนเกิดขึ้นเยอะมาก”เริ่มจากอันไหนก่อนดี?“เอา C ก่อน เก็บอันดีสุดไว้สุดท้าย C คือชีวิตชิลๆ ปีที่แล้วคุณเป็นยังไง ปีใหม่นี้คุณก็เป็นอย่างนั้นแหละ คงที่ จริงๆ C มีหลายราศี แต่ราศีแรกที่ต้องพูดถึงก่อน คือราศีกุมภ์ เป็นราศีที่เจอดาวเสาร์เข้ามาในดวง ดาวเสาร์เข้าดวงชะตาของคุณ ตั้งแต่เดือนมี.ค.ปี 66 และปี 67 ดาวเสาร์จะอยู่กับดวงเราตลอดทั้งปี แสดงว่าถ้านับตั้งแต่มี.ค.ถึงตอนนี้ คุณเจอดาวเสาร์มาประมาณ 9 เดือนแล้ว ที่อยู่กับดวงของเรา สาเหตุที่ราศีกุมภ์ได้ C เพราะหนึ่งดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์ เขาบอกเป็นดาวทายโทษทุกข์ให้ทายดาวเสาร์ มันเป็นดาวแห่งความหนัก เหนื่อย เครียด ผิดหวัง เสียใจ สูญเสียอะไรต่างๆ มันอยู่กับเรามา 8-9 เดือนแล้ว ฉะนั้นราศีกุมภ์เริ่มชินแล้วพอเข้าสู่ปี 67 ปุ๊บ ภูมิต้านทานที่เกิดจากปี 66 ทำให้ชาวราศีกุมภ์นำบทเรียนที่เกิดขึ้นในชีวิตปี 66 มาพัฒนาตัวเอง ถามว่า 67 ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอ ข้อดีอย่างนึงคือในเชิงความรู้สึก เชิงสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงอาจไม่มีอะไรเปลี่ยนอย่างชัดเจน แต่ถ้าในเชิงความรู้สึกหรือกำลังใจ เพราะคนเจอดาวเสาร์จิตใจเป็นเรื่องสำคัญ บางทีจิตใจท้อแท้ หมดหวัง หมดกำลังใจ ไม่อยากทำอะไร หรือเกิดความเครียดได้ง่าย มีเรื่องที่คาดหวังแล้วไม่เป็นไปตามหวัง สิ่งเหล่านี้ดีขึ้น แต่ในเชิงสภาพแวดล้อม เช่น มีคนถามว่าปี 67 งานจะหนักขึ้นมั้ย หนักอยู่แล้วตั้งแต่ปี 66 และหนักต่อเนื่อง เพราะคนดาวเสาร์เข้ามันหมายถึงภาระความรับผิดชอบเรื่องหนักๆ จะเกิดกับชีวิต ฉะนั้นในพาร์ตแรกราศีกุมภ์ งานหนักต่อเนื่อง จะดีจริงๆ หลังเม.ย. ไปแล้ว ไทม์ไลน์สำคัญของปี 67 ช่วงเดือนเม.ย. จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของดวงดาว อาจจะยกระดับราศีกุมภ์ จาก C เป็น C+ข้อควรระวังบางอย่าง ราศีกุมภ์ถึงแม้ดวงเราจะมีภูมิต้านทานของดาวเสาร์ที่ดีขึ้น แต่ว่าดาวเสาร์หมายถึงการถูกโกง คดีความ การฟ้องร้อง อันนี้ต้องระวัง ปัญหาสำคัญของดาวดวงนี้คือคนเจอดาวเสาร์มักจะป่วยด้วยโรคที่ใช้เวลาในการรักษา ไม่ใช่เป็นหวัดอาทิตย์สองอาทิตย์หาย อย่างเข่า ขา ก็จะเป็นปัญหาที่ยังคงต้องดูแลเอาใจใส่ แต่ย้ำว่าราศีกุมภ์ ดวงจะดีขึ้น ขอพ้นเม.ย.ไป คุณฟันฝ่าปี 66 มาได้ ปี 67 ผมว่าไม่มีอะไรยากไปกว่านี้ คุณผ่านได้แน่นอน การทำบุญก็แนะนำนิดนึง ด้วยชะตาราศีกุมภ์เกี่ยวพันเรื่องการเจ็บป่วย ไม่สบาย คุณควรทำบุญเกี่ยวกับรพ. บริจาคเลือด หรือรพ.สงฆ์ หรือถวายยารักษาโรค ก็จะเป็นปัจจัยช่วยเกื้อหนุน ถ้าเราเชื่อในเรื่องอานิสงค์ สิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเราไปวุ่นวายเรื่องความเจ็บป่วยของคนอื่นแล้ว ใครราศีกุมภ์ เกรด C ก็จริง แต่ในเรื่องจิตใจ ในปี 67 อาจ A หรือ B ด้วยซ้ำไป พอพ้นจาก 67 ไป พยากรณ์เผื่อไปอีกนิดนึงว่า 68 เป็นปีที่รอคอย เพราะพระเสาร์ก็จะย้ายออกจากดวงไป แต่เรื่องงานดีมากนะครับ ยิ่งทำอาชีพอิสระจะดี พอดวงงานหนักก็จะมีรายได้ มีลูกค้าเข้ามา”ราศีต่อไป?“ผู้ที่เกิดในราศีสิงห์ มาคู่กันเลย เป็นราศีที่ดาวเสาร์เข้าเหมือนกัน กุมภ์เขาเป็นเจ้าภาพ สิงห์เป็นเจ้าภาพร่วม ราศีสิงห์เจอวิบากกรรมของดาวเสาร์ในปี 66 เช่นเดียวกัน 67 ดาวเสาร์ก็ยังคงอยู่กับราศีสิงห์อย่างต่อเนื่อง แต่ข้อดีราศีสิงห์อย่างนึงคือในปี 67 ถ้าในเชิงเรื่องการทำงาน เหมือนเราต้องรับภาระงานที่เยอะขึ้นกว่าเดิม คนที่เป็นพนักงานออฟฟิศอาจไม่ชอบเท่าไหร่ เพราะภาระมันเยอะขึ้น แต่เรื่องรายได้ ดวงการเงินไม่ได้เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน แต่ถ้ามองในเชิงงานเยอะขึ้น ผู้ใหญ่เขาเห็นฝีมือเห็นความสามารถ อาจมีการโปรโมตอะไรในภายหลังก็จะเป็นผลดีสำหรับราศีสิงห์ราศีสิงห์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ก็อาจมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น แต่ในเชิงฟ้องร้องคดีความ สิงห์จะเตือนเยอะกว่ากุมภ์หน่อย เพราะเป็นราศีที่ต้องระมัดระวังการเกิดเรื่อง เกิดปัญหา หรือความผิดพลาดในเชิงเอกสารสัญญา เรื่องที่เตือนราศีสิงห์อีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องความรัก ถ้านับใน 12 ราศีคนที่อาจเป็นห่วงเรื่องความรักมากที่สุดคือราศีสิงห์ เพราะเป็นดาวเสาร์คือดาวแห่งความผิดหวัง พอมาทำมุมกับราศีสิงห์ปุ๊บ คำแปลมันคือเป็นความผิดหวังเรื่องความรัก ดังนั้นใครที่มีคู่อยู่แล้ว ก็แล้วแต่ต้นทุนแต่ละคน บางคนต้นทุนดี ที่ผ่านมารักกันดี ก็จะเจอบททดสอบ แต่ถ้าของเดิมร่อแร่ ก็ต้องระมัดระวัง ฝากราศีสิงห์ว่าการดูแลความสัมพันธ์กับคนในครอบครัว หรือถ้าจบไปแล้วตั้งแต่ปี 66 ก็ถือว่าเป็นอิทธิพลดาวเสาร์ที่อยู่ตั้งแต่ปี 66 และส่งผลถึง 67 ใครเจอปัญหาเรื่องนี้ในปี 66 ปี 67 ก็จะไม่เจอแล้ว ใครยังไม่เจอเลย ในปี 67 ยังต้องระวังต่อ กับเรื่องทรัพย์สมบัติ มรดก ที่ดินจะมีปัญหากับราศีสิงห์ โดยรวมผู้เกิดราศีสิงห์เป็นราศีที่ดวงเรื่องงานภาระเยอะขึ้น โอกาสแห่งความก้าวหน้ามีเข้ามามากขึ้น นี่เป็นข่าวดีที่รอคุณอยู่ แต่ฝากเรื่องสัญญาเอกสารการเงินหรือหุ้นส่วนคู่ครอง ความรัก จะมีปัญหา กรุ๊ปที่อยู่ในเกรด C มีอยู่สองราศีแค่นั้นเอง”แล้ว B มีกี่ราศี?“ประมาณ 4 ราศี แสดงว่าพวก B คือพวกที่ 67 ดีกว่า 66 กลุ่มราศีที่ได้ B คือชีวิตของคุณในปี 67 ดีขึ้น ราศีแรกคือราศีมีน 15 มี.ค.-13 เม.ย. ราศีมีนเป็นราศีที่พระราหูเพิ่งเข้าวันที่ 17 ต.ค. ที่ผ่านมา ในปี 67 พระราหูยาวทั้งปี หลายคนสงสัยว่าราหูเข้าแล้วได้ B ได้ยังไง ประเด็นคือปัจจุบันคำทำนายเกี่ยวกับพระราหูไม่ได้น่ากลัวเหมือนแต่ก่อน สมัยก่อนราหูเข้าต้องเดินทางเยอะ ต้องเจอเงามาครอบงำ แต่ปัจจุบันเดินทางก็ไม่ได้น่ากลัวอะไร เงาก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะโลกแห่งเงาอยู่ในมือถือเราทุกวันคือออนไลน์ ดังนั้นคนเกิดราศีมีนพระราหูเพิ่งเข้ามา มันทำให้ชีวิตมีการเปลี่ยน ถึงจุดเปลี่ยน และเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นข้อที่หนึ่งคือราศีมีนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานขาย บางคนเดี๋ยวนี้ขายของออนไลน์ การเจรจาติดต่อจะส่งผลดี จะปิดการขายได้เยอะขึ้น จะมีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าช่องทางในการขายของคุณ เป็นทั้งออฟไลฟ์และออนไลน์ ขายหน้าร้านด้วย และมีช่องทางพิเศษออนไลน์เข้ามา อันนี้จะเรียกว่าเป็นปีทองของคุณเลยก็ว่าได้ ถ้างานที่คุณทำ เป็นงานที่ต้องเดินทางเยอะ เช่นจะต้องวิ่งออกไปเจอลูกค้า หรืองานต้องออกไปจัดอีเวนต์ ไปโน่นมานี่เยอะๆ ในปี 67 จะเป็นปีทองของคุณ เพราะพระราหูจะให้โชคในเรื่องของการเดินทาง จะทำให้เกิดความสำเร็จ เกิดข่าวดี เกิดความก้าวหน้าขึ้นมา ในเรื่องการเงิน ราศีมีนราหูหมายถึงลาภลอย สิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดฝัน หรือจะเป็นโชคลาภก็ว่าได้ ฉะนั้นใครที่เกิดราศีมีนของเดิมอาจจับฉลากรอลุ้นพวกผ้าเช็ดตัว แก้ว (หัวเราะ) มีเต็มบ้าน เป็นราศีไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่ แต่พอ 67 เริ่มมีโชคเข้ามามากขึ้น เรื่องเงินหรืองานที่ไม่คิดว่าจะได้ ก็จะได้ในปีนี้ ย้ำว่าราศีมีน งานเดินทางเยอะดี ต่างประเทศดี ออนไลน์ดี เงินโชคลาภคึกคัก รายได้จะเข้ามาหลายทาง คุณจะปิดการขายได้ บางคนได้เงินส่วนแบ่ง คอมมิชชั่นอะไรก็ตาม แต่ความรักอาจไม่ได้แนะนำเท่าไหร่ พระราหูยังไงให้โฟกัสเรื่องงานเป็นหลักความรักจะดีอย่างเดียวคือถ้าคุณพาแฟนไปเที่ยวด้วยกัน เหมือนมีทริปเดินทางด้วยกันบ่อยๆ อย่างนั้นความรักจะแฮปปี้มีความสุขมาก ไปไหนมาไหนด้วยกัน เดินทางคนเดียว แฟนอยู่บ้านบางทีสื่อสารไม่เข้าใจ อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือเรื่องราวไม่เข้าใจกัน หรือบางทีอาจมีปัญหามือที่สามเกิดขึ้น การทำบุญที่แนะนำคือการทำบุญเรื่องแสงสว่าง การบริจาคค่าไฟ เติมน้ำมันตะเกียง หลอดไฟ ทำบุญเรื่องการศึกษา ให้ปัญญา ให้ความรู้คน เป็นแสงสว่างที่ดีสำหรับราศีมีน สำหรับเลขของราศีมีน ยังเน้นย้ำเลข 8 กับเลข 12 เพราะพระราหูเข้าดวงเรา ทำบุญอะไรที่ลงท้ายด้วย 8 หรือ 12 ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมดวงได้ 12 เขาเรียกว่ากำลัง แต่ละดวงดาวจะมีเลขประจำดวงดาว กำลังประจำดวงดาว เช่นคนเกิดวันอาทิตย์ เลขประจำวันอาทิตย์คือ 1 กำลังคือกำลัง 6 มีสองเลขคู่กัน วันพฤหัสคือเลข 5 กำลังคือ 19”ยังมีอีก 3 ราศี?“ราศีกรกฎ ชีวิตดีขึ้น ปีที่ผ่านมา กรกฎ ดาวเสาร์เพิ่งออกไปเมื่อต้นปี 66 แต่ว่าดาวที่เป็นตัวช่วยมันไม่มี เหมือนดาวร้ายๆ ออกไป แต่ดาวที่ช่วยซัปพอร์ตมันไม่เยอะ แต่ปี 67 ราศีกรกฎ มุมของดวงดาว มีตัวช่วยเข้ามามากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลังเม.ย.ไปแล้ว มันจะทำให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้า ถ้าเน้นเรื่องชื่อเสียง การโปรโมต การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง สำหรับใครที่ทำงานประจำ ราศีกรกฎจะอยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไปในทางที่ดีขึ้น กรกฎเด่นเรื่องแรกคือเรื่องการทำงาน หรือใครอยากลงทุนอะไรใหม่ๆ เพราะมีเรื่องการลงทุนเข้ามาด้วย มีธุรกิจใหม่ มีอาชีพเสริม คืออย่าไปคิดว่าต้องลงทุนเป็นสิบล้านร้อยล้าน บางทีเราซื้อลูกชิ้นมาขาย ก็เป็นการลงทุนง่ายๆ เอาที่เราสบายใจ มีคนซัปพอร์ตไม่ต้องห่วง ข้อเด่นอย่างนึงคือดวงดาวโชคลาภค่อนข้างมาแรง คือการได้อะไรมาอย่างไม่คาดฝัน งานที่ไม่คิดว่าจะได้ ลูกค้าที่ไม่คิดว่าจะมา จะเข้ามาแบบไม่คาดฝันเลย ใครเกิดราศีนี้ เตรียมรับข่าวดีในหลายๆ เรื่อง แต่ฝากเรื่องสุขภาพนิดหน่อย เพราะดาวเสาร์ยังอยู่ในมุมที่ไม่ค่อยดี เรื่องที่ต้องระวังของราศีกรกฎในปีหน้า หนึ่งคือนิ่ว พวกซีสต์ที่เป็นก้อนๆ ราศีกรกฎต้องดูแลสุภาพในพาร์ตนี้ให้มากนิดนึง แต่ด้วยความที่เรามีดาวที่เป็นตัวช่วยเข้ามาหนุนหลัง เป็นอะไรมันก็เคลียร์ได้แหละ แต่จะไม่เป็นเลยก็ดีที่สุด เรื่องจิตใจ ความเครียดก็ต้องระมัดระวัง เพราะโรคพวกนี้เกิดจากความเครียด ความกังวลใจด้วยเหมือนกัน โดยรวมแล้วกรกฎได้ B เพราะชีวิตคุณมีตัวช่วยเพิ่มมากขึ้น เลยทำให้ชีวิตในปี 67 มีความก้าวหน้าที่ดีขึ้นกว่าปี 66 แน่นอน”ต่อไป?“อีกราศีที่ได้ B คือราศีกันย์ เป็นราศีที่พระราหูเข้าคู่กับราศีมีน แม้ว่าราหูจะเข้า มีนเขาเป็นเจ้าภาพ กันย์เป็นเจ้าภาพร่วม เหมือนเขาอยู่บ้านตรงข้ามกัน กันย์อยู่บ้านที่มองเห็นพระราหูตลอดเวลา แต่กันย์จะดีกว่าตรงที่เขาเหมือนจังหวะดวงดาวส่งผลให้เป็นดาวรุ่งในเรื่องของงานเลยทีเดียว เชิงการเรียน การศึกษา ในวัยเรียน ปีหน้าคุณอาจสอบ สำเร็จการศึกษา ได้รับประกาศนียบัตร ได้รับปริญญา ใครอยู่ในวัยทำงาน อาจเป็นปีที่คุณอยากศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อเริ่มต้นงานใหม่หรือโปรเจกต์ใหม่ๆ แล้วอิทธิพลพระราหูยังส่งผลให้ราศีกันย์เป็นราศีที่มีโชคเรื่องการเดินทางในทางที่ดีขึ้น คนเกิดราศีกันย์ในปี 66 ที่ผ่านมา เจอราหูแต่ดาวตัวช่วยไม่มี ปัญหาสุขภาพก็เยอะ ปัญหาการเงินก็หนัก แต่ในปี 67 จะเรียกว่าปลดหนี้ได้แน่นอน ใครเกิดราศีกันย์ขอให้คุณมั่นใจว่าในปี 67 สิ่งดีๆ เรื่องงานเรื่องเงิน รอคุณอยู่เยอะ แต่เป็นราศีที่เตือนในเชิงความรักด้วยเหมือนกัน เพราะอิทธิพลของดวงดาวพวกนี้ทำให้ความรักไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่ ถ้ามีความรักก็มีอุปสรรคเยอะ หรือมีแล้วก็มีคนไม่เห็นด้วยกับเราเยอะ แต่บางครั้งการฟังความเห็น อ่านคอมเมนต์เยอะๆ ก็ไม่ดีนะ ใครราศีกันย์ต้องพยายามมั่นใจ ที่สำคัญคือใช้เวลากับเรื่องความรักให้มาก ไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บติดปั๊บ ต้องค่อยๆ ดูไป ยิ่งคนสมัยนี้ ปัดๆ มาแล้วเจอแล้วนัดเจอกัน ก็ต้องระมัดระวัง เพราะราหูคือความรักที่มาจากเงา หรือมาจากโลกออนไลน์ด้วยเหมือนกัน”เท่าที่อาจารย์ทำนายมาแบบกว้างๆ ส่วนใหญ่จะเตือนเรื่องความรักหลายราศีมาก ปีหน้าความรักไม่ค่อยดีเหรอ?“ด้วยความที่ดาวมันย้ายไปหมดในปี 66 เวลาย้ายมันย้ายกระจายกันไปทั่วเลย มุมที่ทำให้มีปัญหาเรื่องความรักมันก็เลยมีหลายราศี อย่างราศีกันย์เจอเพราะดาวราหูเล็ง พวกราหูเข้าความรักก็จะมีปัญหา มันเลยทำให้พวกนี้ไม่ค่อยได้ A เท่าไหร่ เพราะเขาอาจดีแค่งานกับเงิน”ราศีสุดท้ายกลุ่มที่ได้ B?“คือราศีมังกรนั่นเอง จริงๆ เป็นราศีที่เหมาะในเรื่องการลงทุนมากที่สุด แต่การลงทุนมีหลายอย่าง บางคนลงทุนในเชิงธุรกิจ บางคนลงทุนชีวิต คือการขยับขยาย มีลูกมีบุตร มังกรเป็นราศีที่เติบโตขึ้น มีความมั่นคงมากขึ้น ในเรื่องงาน จะมีลูกน้อง มีบริวารมากขึ้น จะมีโอกาสเติบใหญ่ในการทำงานมากขึ้น แสดงว่าตำแหน่งต้องดีขึ้น ถ้าคุณตั้งใจจะลงทุนอะไรใหม่ๆ จะลงทุนในสิ่งที่เคยทำอยู่แล้ว หรือสายใหม่ ไม่เคยทำมาก่อน ราศีมังกรจะเป็นราศีที่มีข่าวดีเข้ามา เพราะดวงเด่นเรื่องบุตร บริวาร บางคนไม่ได้ไปลงบริวารก็มาลงเรื่องบุตร คือการมีลูก มีสมาชิกใหม่ในครอบครัว ซึ่งส่งผลดี ส่วนราศีมังกรอาจต้องฝากนิดนึงว่าเป็นราศีที่คุณเองจังหวะของดวงดาวส่งผลในเรื่องการเงินที่แข็งแรง เพราะราศีมังกรมีเรื่องเงินตั้งแต่ปี 66 แล้ว แต่ปี 67 ดวงการเงินก็จะมีพลัง ได้เงินเป็นกอบเป็นกำ มีเงินก้อนเข้ามามากขึ้น เรื่องความรักมังกรไม่ได้เตือนอะไรมาก แต่ก็ฝากนิดหน่อย มังกรในดวงจะเป็นคนอายุน้อยกว่าเข้ามา”สมรักษ์ก็มังกร?“มาเร็ว (หัวเราะ) ไม่ได้เตี๊ยมกันนะ ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ระวังหน่อย มันจะมีเด็กๆ อายุน้อยๆ เข้ามา เพราะดวงมันเด่นเรื่องบุตรและบริวาร แต่เรื่องงาน การลงทุน คุณอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแน่นอน คนเกิดราศีเดียวกันมีเยอะ แต่ชีวิตไม่เหมือนกัน เพราะต้นทุนไม่เหมือนกัน ต้นทุนที่ว่าคือต้นทุนของบุญ คนสะสมบุญบารมีมาตลอด พอถึงช่วงที่เขาดวงดีปุ๊บ เขาพร้อมออกสตาร์ททันที เหมือนรถแรงๆ คันนึง แต่บางคนช้า ความดีไม่ทำ พอถึงช่วงดวงดีจะให้เหมือนคนที่เขาต้นทุนดีไม่ได้ มันก็ไปข้างหน้าเหมือนกัน แต่ไปช้ากว่า ถึงแม้จะเกิดราศีเดียวกัน ต่อให้ไม่รู้ดวง การหมั่นสร้างต้นทุนที่ดีให้กับชีวิต คือการทำบุญอย่าคิดเรื่องต้องไปทำพิธีอย่างเดียว ความกตัญญูก็เป็นบุญที่สำคัญ ผมให้ความสำคัญเรื่องนี้มาก กตัญญูต่อบุพการี ต่อเจ้านาย ต่อที่ทำงาน บางคนอาจคิดว่าเราเติบโตมาได้เพราะเราเลี้ยงตัวเอง เราทำงานนี้ได้เพราะมันเป็นฝีมือเรา แต่จริงๆ เราอาจลืมมองคนที่มีฝีมืออยู่แล้ว ถ้าเขาไม่ให้โอกาสเรา ความกตัญญูเป็นปัจจัยที่ทำให้มนุษย์เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนเกรด D ตอนแรกก็คิดว่าจะมีกลุ่มนี้ดีหรือเปล่า แต่เวลาเราไปดูพยากรณ์ในโลกออนไลน์ 12 ราศีรวยกันหมดเลย (หัวเราะ) ไม่มีใครกล้าขัดใจคนดู ไม่มีใครกล้าพูดว่ามันต้องเตือน บางทีมันคืออาชีพเรา เราไม่มาทายเพื่อยอดไลก์ ไปดูบางอัน 4 ราศีรวย 4 ราศีรวยมาก 4 ราศีรวยที่สุด แต่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นไม่ได้ แล้วบางคนไม่ชอบ ไม่กล้าตรวจสุขภาพ เพราะกลัวรู้ว่าเป็นโรค มันผิด คุณต้องตรวจเพื่อวางแผน ซึ่ง 3 ราศีต่อไปนี้ อยู่ในกรุ๊ป D อย่าไปตกใจ เริ่มราศีแรกก่อน ราศีเมถุน เป็นราศีที่มีเกณฑ์เปลี่ยนงานสูงสุดในปี 67 เลยต้องเตือน เพราะถ้าคุณบอกว่าอยู่อาชีพนี้มา 5-10 ปี พอเกิดการเปลี่ยนแปลงปุ๊บคุณจะกลัว ไม่ค่อยชินกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใครราศีเมถุน ถ้าคุณตั้งใจว่าปี 67 จะเปลี่ยนงานอยู่แล้ว จาก D คุณอาจกลายเป็น B หรือ C ก็ได้ แต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยู่ไปวันๆ ไม่เคยวางแผนเอาไว้เลย คุณต้องระวัง เพราะการเปลี่ยนแปลงในปี 67 มันเป็นการบังคับเปลี่ยน เช่น ทำงานอยู่ โรงงานปิด ราศีเมถุนต้องระมัดระวังเรื่องนี้ หาอะไรสำรองเอาไว้ มีอาชีพเดียวไม่ได้ จริงๆ คนราศีเมถุน ทำหลายๆ อาชีพในเวลาเดียวกันได้ ข่าวดีคือถึงแม้ในปี 67 คุณจะได้เกรด D ก็ตาม แต่ถ้าหากคุณผ่านปีนี้ไปได้ พอเข้าสู่ปี 68 ปีถัดไป โอ้โห ชีวิตคุณจะดีแบบไม่เคยเกิดขึ้น ตอนนี้เหมือนคนที่กำลังสร้างบ้านสร้างเมืองอยู่ ยังไม่ภาพความสำเร็จ อาจเห็นความเหน็ดเหนื่อยสิ่งที่เป็นอุปสรรค สิ่งที่เป็นปัญหา ข้อควาระวังสำหรับเมถุนคืออย่ากดดันตัวเองมากเกินไป คือคนเมถุนมีความคิด มีจินตนาการคาดหวังอะไรเยอะๆ พอไม่เป็นไปตามนั้น มันก็ทำให้เราผิดหวัง เสียใจ ฉะนั้นเมถุนเตือนเรื่องการเปลี่ยนงาน แต่ถ้าตั้งใจจะเปลี่ยนอยู่แล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดี เรื่องความรักเหมือนมีเวลาให้กันน้อยลง แต่ไม่มีดวงดาวมาแทรกแซงเท่าไหร่ การเงินก็ไปได้เรื่อยๆ โชคลาภเมถุนจะดีในช่วงต้นๆ ไป คือม.ค.จนถึงเม.ย. ใครที่เป็นนักลงทุนเสี่ยงๆ หน่อย ช่วงต้นปีจะเป็นช่วงที่ดีของราศีเมถุน แต่พอหลังจากเม.ย. ก็หลีกเลี่ยงเรื่องการเสี่ยง มีเงินเก็บออมไว้ก็จะดีที่สุด หรือแม้กระทั่งเรื่องการทำงาน ใครไม่อยากเปลี่ยนงาน ก็แนะนำว่าให้คุณจัดโต๊ะเก้าอี้ที่นั่งใหม่ จัดสภาพแวดล้อมอะไรใหม่ๆ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเราเอง ดีกว่าให้ดวงเลือกให้”ราศีที่สองในเกรด D?“ผู้ที่เกิดในราศีธนูนั่นเอง ราศีธนู เป็นราศีที่ชีวิตจริงๆ อาจ D+ ปี 66 มีอุปสรรค มีปัญหา มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตหลายอย่าง ไอ้ที่ถนัดที่เคยทำจะหมดไป ราศีธนูชีวิตเป็นเส้นทางใหม่ ไม่ได้แย่นะ แต่มันต้องเรียนรู้ เหมือนคุณขับรถเอากูเกิ้ลไป มันจะไปทางไหน มันยากแล้ว เวลาหลงทางจะหงุดหงิด ใครเกิดราศีธนู คุณจะเจอเส้นทางใหม่ ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเส้นทางที่ร้าย เพียงแต่คะแนนที่ลงมา D เพราะปีที่ผ่านมา คุณก็วิ่งเส้นทางเดิมๆ อยู่ แต่พอมาปี 67 ปุ๊บ วิ่งมาถึงทางแยก แล้วเป็นทางแยกที่ไม่มีป้าย แผนที่ก็ไม่มี ไม่รู้จะไปทางไหน เลยทำให้คะแนนของธนูไปถึงตรงนั้น แต่เรื่องอื่นๆ ของธนู ที่เตือนคืออุปสรรค ศัตรูต้องระวัง ศัตรูจะเยอะจะมีปัญหา มีความขัดแย้ง สองราศีธนุมีความวุ่นวายภายในครอบครัว เรื่องนี้ทำให้คะแนนเราลงมาเยอะ เพราะว่าคนเราอย่างอื่นดีหมด กลับไปบ้านไม่แฮปปี้มันก็ลำบาก ราศีธนูแนะนำว่าถ้าคุณต่อเติมบ้าน คุณจัดบ้านใหม่อยู่ หรือเตรียมปรับบ้านเข้าฮวงจุ้ยยุคที่ 9 อันนี้ก็จะเป็นการแก้เคล็ดดวงไปในตัว บ้านไม่ใช่ว่าต้องไปทุบหรืออะไร บางทีขยับหัวเตียง เปลี่ยนผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เป็นประจำทุกวัน เพื่อลดความแรงของดวงดาวให้น้อยลง”ยุค 9 ต้องมีการเติมอะไรตรงไหนมั้ย?“ทิศที่ดีที่สุดจะเป็นทิศใต้ เป็นทิศอยู่ได้ 20 ปี จริงๆ ง่ายสุดคือการเพิ่มแสงสว่าง เพราะทิศใต้เป็นทิศพลังธาตุไฟ การมีแสงสว่างที่มากขึ้น อาจมีช่องแสงมากขึ้น บางทีเราไม่ต้องเปิดไฟเพิ่มหรอก บางคนเคลียร์ของในบ้านซะ ให้ทิศใต้โปร่งๆ ไว้ หรือถ้าติดได้พวกโซลาร์เซลล์ ไม่ต้องเปลืองไฟ อันนี้ก็ช่วยเพิ่มพลังในทิศใต้ได้ สีของทิศใต้โดยมากจะเป็นสีแดง สีส้ม เป็นสีที่ส่งผลดี หรือเอาพวกพร็อบของไปวางไว้ก็ได้ ย้ำว่าธนูแต่งบ้านจัดบ้านจะดี ถ้าอยากจะเปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนวงการ เปลี่ยนสิ่งที่ทำใหม่จะดีมาก แต่ถ้าเกิดไม่ได้เตรียมอะไรไว้ต้องระวังเพราะจะเป็นการทำในสิ่งที่เราไม่ถนัด ศัตรูนี่สำคัญ จะเป็นราศีที่ได้ออกโหนกระแสเยอะสุดในปีหน้า”อีกราศี?“ราศีสุดท้ายกรุ๊ป D ราศีตุลย์ จริงๆ ต้องบอกว่าราศีตุลย์ดวงดีนะ ไม่ใช่ไม่ดี แต่ดีในช่วง 4 เดือนแรกของปี คือ ม.ค.-เม.ย. แต่ปัญหาคือที่เหลืออีก 8 เดือน ราศีตุลย์จะมีพีคมาก และมีช่วงลงมา จริงๆ ราศีตุลย์นับภาพรวมมี A แต่ความที่มันไม่นิ่ง ราศีที่ได้ B กราฟเขาจะค่อยๆ ขึ้นไป ส่วนใหญ่ราศีตุลย์ได้คะแนนดีตลอด แต่ครั้งนี้เป็นอันที่ต้องเตือน หนึ่งตุลย์ภาษาดวงเขาเรียกว่าดาวหอก เป็นศัพท์เทคนิค คือมันพุ่งเข้ามา ขึ้นก็ขึ้นสุด เวลาลงก็ลงสุด ดังนั้นใครเกิดราศีตุลย์ก็ต้องย้ำว่าอะไรที่เสี่ยงมากต้องระวัง เพราะปัญหาจะเกิดกับคนที่ชอบพนันขันต่อ ไปชอบอะไรที่ลงทุน อย่าไปยุ่ง ถ้าคุณรักษามาตรฐานชีวิตคุณได้ เหตุการณ์ที่พูดถึงจะไม่น่ากังวล ฉะนั้นย้ำราศีตุลย์ ที่เตือนอย่างเดียวคือความผันผวนที่เกิดขึ้นเยอะผันผวนทุกเรื่อง เรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องเงิน จริงๆ มันลุ่มๆ ลอนๆ แต่มีด้านที่ดีด้วย และมีด้านที่ต้องระมัดระวังด้วย”กรุ๊ป A ปังๆ เลย?“เหลืออีก 3 ราศี แต่จะบอกว่าใน 3 ราศีนี้ มี 1 ราศีที่เป็นอภิมหา A โคตร A แต่เอา A ธรรมดาก่อน ราศีแรกคือราศีพิจิก ติดอันดับราศีแห่งความมั่งคั่ง ร่ำรวยในปี 67 มากที่สุด ถ้าเน้นเรื่องเงิน ราศีพิจิกเป็นราศีที่การเงินดี มีเงินทองมากองตรงหน้า หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ที่ให้ A เพราะพิจิกที่ผ่านมา ปี 66 มฤตยูเข้า มฤตยู 80 ปีมาครั้งนึง พอเข้าปุ๊บก็เซเลย พิจิกบางคนมฤตยูเข้ามีปัญหาเรื่องงาน เรื่องคู่ครอง มีปัญหาเรื่องพาร์ตเนอร์หุ้นส่วนคู่สัญญา วุ่นวายไปหมด แต่พอปี 67 ที่เขาได้ A เพราะเขาเจอศึกหนักในปี 66 มาแล้ว แต่ 67 ปุ๊บ โห ชีวิตดีขึ้นเพราะมีดวงดาวเข้ามาช่วย ในทางโหราศาสตร์คือดาวพฤหัสจะพลิกฟื้นชีวิตราศีพิจิก และเป็นดวงดาวที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินของราศีพิจิก”พิจิกที่รู้จักโดนฟ้อง?“ดาราหลายคนที่สนิท ราศีพิจิกก็มีปัญหาเรื่องคู่เยอะ จบไปหมดแล้ว อันนี้ถึงเวลาดี ง่ายๆ เหมือน 66 คุณกินวุ้นอยู่ 67 คุณได้กินรังนกแล้ว ราศีพิจิกถือว่าเป็นราศีที่ดวงไม่ได้ปังแค่เงินอย่างเดียว ความรักก็ดีมากด้วย นี่คือรถไฟสายสีรุ้งเลย แต่ขอสักเม.ย.ไปแล้วนะ ก่อนเม.ย.คือใช้กรรมก่อน (หัวเราะ) จบเม.ย.ไปแล้ว เงินปัง ความรักมา ราศีพิจิกมีคู่ยากโดยพื้นฐาน แต่คนที่ใช่จะเข้ามา ถ้าคบๆ อยู่ก็อาจได้แต่งงาน แต่ถ้าโสดก็มีคนใหม่ๆ ได้เรียนรู้ทำความรู้จักกัน”ราศีที่สอง?“ราศีที่ได้เกรด A อีกราศีในปี 66 คือผู้ที่เกิดในราศีเมษ แสดงว่าราศีพฤษภคือโคตร A เอาเมษ ก่อน เหตุผลแรกที่ A คือราหูออกไปแล้ว เมษเจอพระราหูมาตั้งแต่ปี 65 ดวงเมืองด้วย ราหูออกไปแล้ว แถมมีดาวพฤหัสเข้ามา ซึ่งเป็นดาวที่ดี ในปี 67 ดาวพฤหัสก็ยังอยู่กับราศีเมษ ถึงจะมีการเคลื่อนย้ายหลัง 30 เม.ย. ย้ายไปอยู่เรือนการเงิน หมายถึงความก้าวหน้าในเชิงการเงิน ราศีเมษจะก้าวหน้ามากขึ้น ก่อนหน้านี้ราหูออกก็จริงแต่ชีวิตยังไม่ค่อยดี เพราะดาวพฤหัสยังเดินไม่ปกติ เมษนี่ไม่ต้องรอเม.ย.นะ ม.ค.ปุ๊บ พฤหัสเริ่มเดินหน้าจะส่งผลให้ราศีเมษมีทิศทางที่ชัดเจนในชีวิต อยากทำอะไรได้ทำ อยากเริ่มอะไรได้เริ่ม ความรักก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเค แต่ดวงปี 67 เด่นเรื่องการเงินมากกว่า จะเติบโตในเรื่องการเงิน ชีวิตจะมีสวัสดิการที่ดีขึ้น มีโอกาสในเชิงรายได้มากขึ้น มีความก้าวหน้าเรื่องการเงินที่ดีขึ้น อุปสรรคปัญหาโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นก็จะหมดไป เมษจึงเป็นราศีเกรด A ในปี 67 นี้”เหมือนเมษดีกว่าพิจิก?“เหมือนดีกว่าเพราะพระราหูออก พิจิกไม่ได้เจอพระราหู เจอแต่มฤตยู ข้อดีคือเป็นดาวที่อยู่ไกล ผลจะไม่แรงเหมือนพระราหูที่ใกล้ตัวมากกว่า ดาวมฤตยูคือยูเรนัส สุดขอบของจักรวาลแล้ว”ราศีที่ได้โคตร A?“ราศีพฤษภนั่นเอง ปีที่แล้วไม่ใช่ไม่ดีธรรมดา โคตรไม่ดีด้วย หนึ่งเจ้าภาพมฤตยูคือพฤษภ ปีที่ผ่านมาไปโดนสองเด้ง มฤตยูเข้ามี.ค. แถมดาวตัวช่วยก็ไม่มี บางคนเจอมฤตยูอย่างเดียว แต่มีดาวอย่างอื่นช่วย ก็ถัวกันไป แต่พฤษภมฤตยูเข้า ตัวช่วยก็ไม่มี งานก็วุ่นวาย เจ้านายก็มีปัญหา ชีวิตหันไปแล้วพึ่งใครไม่ค่อยได้ แต่ในปี 67 เหตุการณ์พลิกทันที จากร้ายกลายเป็นดี หลังจาก 30 เม.ย. ดาวที่ดีที่สุดจะสถิตเข้าราศีพฤษภ และอยู่กับราศีพฤษภไปอีก 12 เดือน หนึ่งปีเต็ม ใครราศีพฤษภ ดาวพฤหัสคือโชคลาภราศีพฤษภ โชคลาภก็ดี ส่งผลให้โชคลาภดี การเงินก็ปัง ผู้ใหญ่ก็เมตตา ถ้านับในภาพรวม พิจิกดีเรื่องความรักคู่ครอง เมษการเงินจะมาแรง แต่พฤษภจะรวมทั้งงานเงินความรักสุขภาพ แต่สุขภาพฝากนิดเดียว คนกินอิ่มนอนหลับ ราศีที่จะน้ำหนักตัวเพิ่มมากที่สุดในปีหน้าคือราศีพฤษภ เพราะสบาย ย้ำว่าดวงคุณดีมาก คุณมีโอกาสเข้ามามากขึ้น แต่คนจะประสบความสำเร็จ หนึ่งต้องมีประสบการณ์ มีความรู้ ถ้าคุณได้โอกาสมาโดยไม่มีความรู้ มันจะกลายเป็นโอกาสร้าย มันไม่ใช่โอกาสดี ฉะนั้นใครเกิดราศีพฤษภ เร่งศึกษาหาความรู้เติมสติปัญญา ประสบการณ์ เมื่อฟ้าเปิดปุ๊บคุณจะกลายเป็นคนที่เก่งและเฮง ความสำเร็จรอคุณอยู่ในปี 67 อย่างแน่นอน”