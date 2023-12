แฟนคลับไทยใจฟู! 3 ศิลปิน “ฮันซึงอู – บังเยดัม – BUS” ส่งความสุข งาน “MERRY POP FESTA 2023” เต็มอิ่มส่งท้ายปี

เจอแล้วซานตาคลอสที่จริงใจ!! มารวมไว้ในงานที่จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยผู้จัดพาศิลปินดังฝั่งเกาหลีและแท็กทีมบอยกรุ๊ปเลือดใหม่แห่ง T-POP อย่างวง “ทั้ง 12 คนมาเสิร์ฟที่สุดแห่งความสุขฉลองคริสมาสตร์ และแฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าเปิดเวทีด้วยไอดอลนิวเจนฯฝั่งไทย 12 หนุ่มวงกับเพลง “LIMIT BREAK 987” พร้อมเสียงกรี๊ดต้อนรับลั่นธันเดอร์โดม แม้จะเพิ่งเดบิวต์แต่สเตจนี้พวกเขาเอาอยู่ ขนเพลงมาโชว์เพอร์ฟอร์มสุดเจ๋ง ร้อง เต้น แร็พ ทั้งเพลง ‘BLIND SPOT’ , ‘ROAD TRIP’ , ‘นี่นะคะ (I’m Here!) , ‘FORGET ME NOT’ และขาดไม่ได้กับเพลงเดวบิวต์อย่าง ‘Because of You, I shine’ ที่สาดความสดใส ความน่ารักขยี้ใจแฟนๆ ในฮอลล์ให้ฟินหนักมาก ตอกย้ำความฮอตศิลปินหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดในตอนนี้ และก่อนลงเวที หนุ่ม “จินอุค” ยังเป็นตัวแทนเจ้าบ้าน ส่งแมสเสจถึงศิลปินรุ่นพี่ “บังเยดัม” และ “ฮันซึง” ที่จะขึ้นเวทีถัดไปว่าขอให้ได้รับความสุขมากๆ กับงานในวันนี้จากนั้นเสียงกรี๊ดดังขึ้นอีกครั้ง ถึงเวลาของเปิดตัวพร้อมเพลง 하나만 해 (Only One) ชวนแฟนๆ โยกตามแบบเอ็นจอยขั้นสุด ก่อนที่ศิลปินหนุ่มจะเอ่ยทักทายทุกคน และบอกความในใจว่า “ในที่สุดผมได้มาร้องเพลงต่อหน้าทุกคนที่นี่สักทีนะครับ” และในช่วงพูดคุยเจ้าตัวยังบอกอีกด้วยว่า “วันนี้มีความสุขมากๆ ได้เจอทุกคนที่นี่ แล้วก็รู้สึกอบอุ่นมากเลยครับ ทุกคนสุดยอดมากๆ แล้วพบกันใหม่นะครับ” ทำเอาแฟนคลับส่งกรี๊ดดังขึ้นกว่าเดิมหลายเท่า ใส่เต็ม ใส่สุด ใส่ไม่ยั้งไปกับทุกโชว์ของหนุ่ม “เยดัม” ออนสเตจ ในเพลง ‘Come To Me’ , ‘There Nothing Holding Me Back’ (Shawn Mendes) , ‘하나두 (Not At All)’ปิดท้ายด้วยหนุ่มหล่อสุดเท่ห์!ทำเวทีร้อนระอุตั้งแต่เริ่มเพลง ‘INTRO’ แฟนคลับก็ส่งเสียงเชียร์สุดเสียงให้กับเขา จากนั้นหนุ่ม “ซึงอู” ได้ทักทายแฟนๆ ให้หายคิดถึง ก่อนจะอ้อนว่าการได้เจอมาทุกคนคือของขวัญวันเกิดปีนี้ น่ารักขนาดนี้ แฟนคลับจัดเซอร์ไพรส์ร้องเพลงเบิร์ธเดย์ล่วงหน้า ทำเอาเจ้าของวันเกิดซึ้งใจสุดๆ เลยตอบแทนความรักทุกคนด้วยความร้อนแรง เอเนอร์จี้เกินร้อย ในโชว์เพลง ‘DIVE INTO’ , ‘SACRIFICE’ , ‘BURN’ และเพลง ‘RUNNIN’HIGH’ ที่หัวใจแฟนคลับแทบระเบิดไปกับความคาริสม่า และเสน่ห์เกินต้านของเขา ส่งท้ายงานด้วยความสุข ความสนุกเต็มกราฟเลยทีเดียวแล้วผู้จัดจะพาใครมาเสิร์ฟความสนุกให้แฟนๆ ชาวไทยได้ชมกันอีก รอติดตามกันได้เลย Facebook, Twitter : Y Global Music