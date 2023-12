มีลูกแล้วแต่ยังมัดใจสามีอย่าง “กวินท์ ดูวาล” ได้อยู่หมัดสำหรับ “ปุ้มปุ้ย พรรณทิพา อรุณวัฒนชัย“ ที่ล่าสุดไปทะเลขอจัดหนักจัดเต็มกับชุดบิกินีสุดกร้าวใจสีขาวที่คาดจุกอวดเต้าสะบึม คลังนมของ “น้องไซอัลบลู” พร้อมแคปชันเด็ด “Come and eat what my mom made…me🍼” ( มากินของที่แม่ให้มา ) งานนี้ไม่รู้บอกลูก หรือบอกสามี แต่งานนี้ลุ้นลูกคนที่สองกันยกใหฯ่แน่นอน