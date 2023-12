แฟนคลับใจฟู!! "ว่าน ธนกฤต" โผล่คอมเมนต์ "ฟาง FFK" กลางไอจี หลังมีข่าวลือเลิกกัน

หลังจากมีข่าวลือคู่รักนักร้อง “ว่าน ธนกฤต พานิชวิทย์” กับ “ฟาง ธนันต์ธรญ์ นีระสิงห์” หรือ “ฟาง FFK” เลิกกัน หลังคุณอาฝ่ายหญิงลงภาพหลานสาวในไอจีสตอรี่ พร้อมประกาศโสดแล้วจีบได้ จนแฟนๆ แห่เสียใจและเสียดายกันเป็นแถวแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าทำเอาแฟนคลับใจชื่นสุดๆ เมื่อหนุ่ม "ว่าน ธนกฤต"โผล่คอมเมนต์ใต้โพสต์ของสาว "ฟาง" เป็น อิโมจิหน้าหัวใจ หลังฝ่ายหญิงลงคลิปเต้นชาเลนจ์เพลง The First Snow-Exo ลงบนอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่น Merry Christmas from us! #sistersystemซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนๆ มาตอบกลับกันรัวๆ อาทิ สบายใจละ, ทีมว่านฟางนอนหลับแล้วค่ะคืนนี้, โอเค~กินข้าวได้นอนหลับได้ละะะะ, สยบข่าวลือใช่มั้ยพี่ว่านนน