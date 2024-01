รวมมิตรงานแต่งดารา เวอร์วังสุดคือ ปู ไปรยา เปย์เป็นพันล้าน!

อีกหนึ่งงานแต่งที่ถูกพูดถึงไม่น้อย สำหรับนางเอกสาว "ปู ไปรยา สวนดอกไม้" หลังเข้าพิธีแต่งงานกับ "Mr. Quoc" สามีนักธุรกิจชาวเอเชีย โดยได้จัดงานขึ้นที่ย่าน Bel Air, Beverly Hills ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 โดยงานวิวาห์หวานอลังการสมเป็นงานช้างของสาว "ปู ไปรยา" เมื่อเผยตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจัดงานแต่งงานให้ได้ตะลึงกันเป็นแถว โดยสถานที่จัดงานคือโรงแรม 7 ดาว ที่ต้องเป็นถึงอภิมหาเศรษฐีถึงจะจัดงานที่นี่ได้ และถึงแม้จะจัดแบบ Outdoor ในสวน มีเพียงแขกคนสนิทเท่านั้น แต่ก็มีการตกแต่งอย่างงดงามราวกับเทพนิยาย มีการใช้ดอกไม้ประดับเต็มพื้นที่มีค่าใช้จ่ายกว่า 17 ล้านบาท ส่วนค่าตกแต่งอินทีเรียห้องบอลลูมที่สร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดสำหรับจัดงาน After Party อยู่ที่ 45 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีค่าชุดเจ้าสาวทั้งหมด 4 ชุด รวม ๆ แล้วเฉพาะค่าชุดอยู่ที่ 35 ล้านบาท โดยชุดช่วงพิธีการนั้นออกแบบโดย Valentino Couture ส่วนเครื่องประดับเฉพาะสร้อยคอเพชรที่เจ้าบ่าวมอบให้แก่เจ้าสาวก็มีมูลค่าสูงถึง 200 ล้านบาท ต่อมาคือชุด After Party ที่สั่งตัดจากแบรนด์ Vivienne Westwood อยู่ที่ 3.5 ล้านบาท เท่านั้นยังไม่พอ เพราะยังมีการเปิดเผยว่า เจ้าบ่าวได้เปย์ซื้อเรือนหอในย่าน Beverly Hills ราคาเกือบ 1,000 ล้านบาท ไว้เป็นของขวัญแต่งงานให้กับสาวปูด้วย เรียกว่าเป็นงานวิวาห์สมฐานะอภิมหาเศรษฐีจริงๆถือเป็นอีกหนึ่งงานวิวาห์ยักษ์ของปีนี้ สำหรับ "นนนี่ ณัฐชา ชูมักเคอร์” นางเอกสาวช่อง 8 กับนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง "แอ็คมี่ วรวัฒน์ นาคแนวดี” นักร้องนำแห่งวง DoubleDeep และ CEO นักลงทุนนักธุรกิจหมื่นล้าน หลังจากฝ่ายชายสร้างปรากฏการณ์ขอแต่งงานสะเทือนเลือนลั่นกลางทะเลทรายที่ดูไบจนเป็นที่อิจฉาของสาวๆ ทั่วประเทศมาแล้ว เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา ทั้งคู่ตัดสินใจสละโสดหลังใช้เวลาคบหาดูใจกันนานกว่า 4 ปี โดยจัดพิธีแต่งงานในแบบคริสเตียนดั้งเดิมที่ La Chapelle Bangkok เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2566 โดยในงานวิวาห์ของทั้งคู่ก็หรูหราสมฐานะไม่เบา เพราะในงานตกแต่งด้วยดอกไม้ White Hydrangea, White Rose, White Tulip, White Peony ที่ขาวสดและบานสะพรั่งทั่วทั้งงานซึ่งอิมพอร์ตมาจากต่างประเทศจำนวนน้ำหนักรวมกว่า 8,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นดอกไม้ที่หายากเนื่องจากอยู่นอกฤดูกาล และต้องนำเข้ามาจากโรงเพาะของต่างประเทศเท่านั้น บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยดอกไม้มากมายและแสงไฟระยิบระยับดั่งสรวงสวรรค์ในเทพนิยาย แค่ค่าจัดงานวันเดียวใช้งบประมาณ 15 ล้านบาท กันเลยทีเดียวนับว่าเป็นงานแต่งงานที่ใหญ่โตอลังการอีกหนึ่งงานเลยก็ว่าได้ สำหรับ "เมย์ พิชญ์นาฏ" และแฟนหนุ่ม "ไฮโซบิ๊ก อัครวัช" จากตำนาน #ก็ว่าจะไม่รัก จนมาสู่วันที่กลายเป็นคู่ชีวิต ท่ามกลางเพื่อน ๆ คนสนิท ที่มาร่วมงานตั้งแต่ช่วงเช้า มีพิธียกน้ำชาแบบจีน กระทั่งมาสู่ช่วงค่ำ ที่เป็นงานฉลองมงคลสมรส งานนี้เจ้าสาว "เมย์ พิชญ์นาฏ" มาในชุดแต่งงานสุดอลัง ชุดเจ้าสาวสีขาว กระโปรงฟูฟ่อง 2 ชั้น ดูสวยหวาน งดงามราวกับเจ้าหญิง ส่วนแบ็กดรอปก็จัดเต็มด้วยดอกไม้นานาชนิด จนเหมือนอยู่ในดินแดนเทพนิยาย ขณะที่แขกผู้มีเกียรติก็ตบเท้าร่วมงานอย่างคับคั่ง บอกเลยว่างานวิวาห์ครั้งนี้มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10 ล้าน แน่นอนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งงานวิวาห์แห่งปีเลยก็ว่าได้ สำหรับงานแต่งของคู่พระ-นางช่อง 3 "หมาก ปริญ" และ "คิมเบอร์ลี่" ที่พัฒนาจากคู่จิ้นมาสู่คู่ชีวิต ซึ่งทั้งคู่ก็ได้จัดงานแต่งในต่างประเทศที่ทะเลสาบโคโม่ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก และแน่นอนว่าสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาเช่าก็ไม่ธรรดาอย่างแน่นอน ค่าใช้จ่ายในพิธีจะอยู่ที่ 326,555 รูเบิล หรือประมาณ 124,193.34 บาท นอกจากนี้ "หมาก-คิม" ก็ได้ควงคู่กลับมาจัดงานฉลองมงคลสมรสที่เมืองไทย ณ ห้องเวิลด์บอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งสถานที่จัดงานก็ตกแต่งอย่างอลังการงานสร้างสุดๆ ใช้ดอกไม้นับหมื่นเนรมิตห้องจัดเลี้ยงให้มีบรรยากาศราวก้าวเข้าไปในสวนกุหลาบสีขาวที่อบอวลไปด้วยความรัก ถัดมาที่ชุดเจ้าสาวรวมทั้งสิ้น 14 ชุด ที่มีมูลค่าเท่าราคาบ้านหรู 1 หลัง ขณะที่แหวนเพชรเม็ดโตที่นิ้วนางของสาว "คิมเบอร์ลี่" ก็เป็นของแบรนด์คนไทย venus diamond ดูจากกะรัตมีมูลค่าคาดว่าเกือบ 7 หลักกันเลยทีเดียว ถือเป็นการแต่งงานที่อลังการสวยหรูดูแพงสมฐานะทั้งคู่จริงๆสมการรอคอยจริง ๆ สำหรับงานแต่งงาน ของ "ปอย ตรีชฎา" และ "โอ๊ค บรรลุ หงษ์หยก" ซึ่งมีการจัด พิธีแต่งงานบาบ๋า ตามวัฒนธรรมท้องถิ่น เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ก่อนจัดงานฉลองมงคลสมรสในวันที่ 3 มีนาคม ภายใต้บรรยากาศสุดคลาสสิกของ บ้านอาจ้อ จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ยังอบอวลไปด้วยความรักและความอบอุ่นของคนในครอบครัว ตลอดจนเพื่อน ๆ พี่ น้อง ในวงการบันเทิงและแวดวงสังคมที่ตบเท้าไปร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่อย่างคับคั่งตัดสินใจสละโสดเพื่อสร้างอนาคตร่วมอีกคู่ สำหรับ “แอน อรดี” ลูกทุ่งหมอลำคนดัง กับแฟนหนุ่ม “บอย ศิริชัย” โดยจัดพิธีแต่งงานแบบอีสานชื่นมื่น ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายและผู้หลักผู้ใหญ่ที่ทั้งคู่นับถือในวงการเพลงร่วมพิธีอย่างอบอุ่น แต่ที่เรียกเสียงฮือฮาอยู่ไม่น้อย เพราะครอบครัวเจ้าบ่าวจัดเต็ม หอบสินสอดสุดอลังการ ได้แก่ เงินสดจำนวน 4 ล้านบาท ทองคำแท่ง น้ำหนัก 100 บาท นาฬิกา Rolex จำนวน 4 เรือน ที่ดินจำนวน 2 แปลง รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท กันเลยทีเดียวหลังจาก "พราวฟ้า การัญชิดา คุ้มสุวรรณ" นักแสดงสาว และ "เสี่ยโบ๊ท ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์" โปรโมเตอร์ค่ายมวยเพชรยินดี เข้าพิธีหมั้นไปแล้วเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2565 ก่อนจะถือฤกษ์ดีจัดพิธีฉลองวิวาห์ไปแล้วเมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2566 ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ โดยบรรยากาศภายในงานยิ่งใหญ่หรูหราอลังการสมฐานะจริงๆ มีการตกแต่งดอกไม้สวยๆ จัดเต็มทั้งเอาต์ดอร์และอินดอร์ เรียกว่างานนี้ทุ่มงบไม่ต่ำกว่า 8 หลักแน่นอน แต่ที่แน่ๆ งานแต่งของทั้งคู่ยังเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่น โรแมนติกสุดๆ แฮปปี้ทั้งคู่บ่าวสาวและแขกที่มาร่วมงานอีกหนึ่งคนที่มีข่าวดีให้ร่วมแสดงความยินดีในปี 2023 คือ พระเอกหนุ่ม "ฌอห์ณ จินดาโชติ" ที่ควงเจ้าสาว "เพชร ภิพัชรา" ดีไซน์เนอร์ชื่อดัง เข้าพิธีวิวาห์ถึง 4 งาน ภายใน 4 เดือน ทั้งการทำบุญใหญ่ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ งานหมั้นที่กรุงเทพฯ รวมถึงงานแต่งงานที่จังหวัดเชียงรายที่บรรยากาศสุดโรแมนติกรายล้อมด้วยธรรมชาติ เรียกว่าแต่งงานทั้งทีต้องไม่ธรรมดาเป็นงานแต่งที่เต็มไปด้วยความประทับใจทั้งเจ้าบ่าว-เจ้าสาวและแขกเหรื่อ ตั้งแต่พิธีช่วงเช้ามาจนถึงงานฉลองมงคลสมรสช่วงเย็นของ "อนันดา เอเวอริ่งแฮม" และ "ณิชชา ธนลงกรณ์" ที่จัดขึ้นในสวนริมแม่น้ำที่โรงแรม Capella Bangkok ซึ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวทำเก๋โดยการปรากฎตัวทางเรือขึ้นมาทักทายผู้ร่วมงาน พร้อมยิ่งพลุตระการตา และงานนี้นอกจากจะมีบรรดาเหล่าดาราคนในวงการบันเทิงเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งแล้ว ก็ยังคราคร่ำไปด้วยเหล่าเซเลบริตี้คนดังในแวดวงสังคม เพื่อนพ้องทางฝั่งเจ้าสาวที่เป็นคนคุ้นหน้าในแวดวงสังคม และดีไซเนอร์ เรียกว่าแทบจะรวมคนทุกวงการ ทั้งวงการบันเทิง และสายแฟชั่นมาไว้ในงานนี้หลังจากที่ "เคลลี่ ธนะพัฒน์" เปิดตัวคบหาดูใจกับ พลอย-พลอยไพลิน ภมรมนตรี เมื่อต้นปี 2565 ทีผ่านมา แถมฝ่ายชายยังรักจริงหวังแต่งตีตราจองเป็นว่าที่เจ้าสาวด้วยเพชรเม็ดโตไว้ล่วงหน้าอีกด้วย เป็นคู่ที่ใครก็ต่างชื่นชมว่าน่ารักและเหมาะสมกันมากๆ แถมวันที่ 2 ต.ค. 2566 ทั้งคู่ก็ได้ฤกษ์งามยามดีควงแขนเข้าพิธีวิวาห์ตามแบบประเพณีไทย และถือฤกษ์ดีจดทะเบียนสมรสไปเป็นที่เรียบร้อย ที่ The Glass House บ้านปาร์คนายเลิศ บรรยากาศภายในงานดูเรียบหรูและโรแมนติกมาก มีครอบครัว 2 ฝ่ายและคนสนิททั้งในและนอกวงการเป็นพยานรักกันอย่างคับคั่ง นอกจากนี้ "แคลลี่" ยังเผยอีกว่าได้มอบแหวนแต่งงานให้กับ "พลอยไพลิน" เป็นเพชร 5 กะรัต พร้อมทั้งยกให้เจ้าสาวเป็นหนึ่งเดียวในชีวิต และยังสัญญาว่ารักจนวันสุดท้ายมาถึงคิวของสาวสายแซ่บ "ยิปซี คีรติ" ก็สละโสดกับ "นิโคลัส" แฟนหนุ่มชาวต่างชาติ หลังคบหาดูใจกันมานานกว่า 4 ปี ทั้งคู่ก็จูงมือแต่งงานไปแบบเรียบง่ายที่กรุงเทพ ก่อนจะไปจัดอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกที่ริมทะเล และถึงแม้งานจะไม่หรูหราเว่อร์วังอลังการใหญ่โต แต่ทุกคนก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานและอบอุ่นที่มาร่วมยินดี