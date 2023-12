“โต้ง – เจมส์” หล่อเท่ห์ ในแคมเปญ HUBLOT Season's Greetings ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่

ก้าวสู่เทศกาลแห่งความสุข 2 หนุ่ม Friends of The Brand ของ HUBLOT (อูโบลท์) แบรนด์นาฬิกาหรูจากสวิตเซอร์แลนด์ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแห่งการผสมผสาน (The Art of Fusion) อย่าง โต้ง ทูพี-พิทวัส พฤกษกิจ และ เจมส์-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ ร่วมถ่ายภาพและวิดีโอ Season's Greetings เติมเต็มความสุขต้อนรับปีใหม่ กับนาฬิกา 2 คอลเลกชัน ICONIC รุ่น Square Bang Unico 42mm และ Big Bang Unico 42mm ที่สะท้อนเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ HUBLOT ได้อย่างลงตัว ด้วยดีไซน์ที่หลอมรวมนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ากับศิลปะแห่งการผลิตเครื่องบอกเวลา โดดเด่นด้วยสัญลักษณ์สกรูรูปทรงตัว H ทั้ง 6 ตัวบนขอบตัวเรือน และสายนาฬิการะบบ One Click ที่สามารถปรับลุคเปลี่ยนสไตล์ได้อย่างง่ายดายในคลิกเดียว กับออปชันของสายที่มีให้เลือกหลากหลายโดยแร็ปเปอร์หนุ่ม โต้ง ทูพี มาในมาดหนุ่มเท่ 3 ลุค 3 สไตล์ เริ่มด้วยลุคแรกกับนาฬิกา Square Bang Unico Sapphire 42mm ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 250 เรือน คอลเลกชันล่าสุดจาก The Shaped Collection ที่โดดเด่นด้วยตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมโค้งมนทำจากแซฟไฟร์โปร่งใส เผยให้เห็นความซับซ้อนสุดล้ำสมัยของกลไกจักรกลขึ้นลานอัตโนมัติฟลายแบ็กโครโนกราฟ คาลิเบอร์ HUB1280 แมตช์กับแจ็คเก็ตหนังสีดำ ลุคที่ 2 หนุ่มโต้งมาในลุคแด๊ดดี้สุดเท่ กับ Square Bang Unico Diamonds 42mm ในรุ่นตัวเรือน Titanium แมตช์กับแจ็คเก็ตสีเงินเมทัลลิค ปิดท้ายด้วยลุคสมาร์ท กับ Square Bang Unico King Gold 42mm ประดับเพชรรอบขอบตัวเรือน 44 เม็ด หนักรวม 1.9 กะรัต แมตช์กับสูทสีขาวหล่อเนี๊ยบส่วน เจมส์-ธีรดนย์ ศิลปินและนักแสดงมากความสามารถ สวมใส่นาฬิกาจากคอลเลกชันอันเป็นไอคอนิกของแบรนด์อย่าง Big Bang Unico 42mm ตัวเรือนทรงกลมดีไซน์เท่ ขับเคลื่อนด้วยกลไกขึ้นลานอัตโนมัติที่มาพร้อมกับฟังก์ชั่นจับเวลาฟลายแบ็กโครโนกราฟ คาลิเบอร์ HUB1280 นำเสนอใน 3 รุ่น ได้แก่ Big Bang Unico King Gold Pavé สะท้อนความหรูหราของตัวเรือนคิงโกลด์ 18K ประดับเพชรทั่วทั้งตัวเรือน ซึ่งหนุ่มเจมส์นำมาแมตช์กับ ชุดสูทสีขาว หล่อสะกดใจสุดๆ ลุคต่อมาหนุ่มเจมส์มาในสไตล์สปอร์ตเท่รับลมหนาว กับ Big Bang Unico Titanium Blue Ceramic ตัวเรือนไทเทเนียมพร้อมขอบหน้าปัดเซรามิกสีน้ำเงิน พร้อมสายยางสีน้ำเงินตกแต่งพื้นผิวเป็นลายเส้น แมตช์กับสเวตเตอร์ปักคริสตัล ปิดท้ายกับ Big Bang Unico Sapphire ผลิตจำนวนจำกัดเพียง 500 เรือนทั่วโลก โดดเด่นด้วยตัวเรือนคริสตัลแซฟไฟร์ เผยให้เห็นโครงสร้างกลไกแบบสเกเลตัน แมตช์กับสูทสีดำสุดคูลพบกับ HUBLOT แบรนด์นาฬิกาจากสวิตเซอร์แลนด์ ที่โดดเด่นด้วยศิลปะแห่งการผสมผสาน (The Art of Fusion) และความมุ่งมั่นในการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆ ได้ที่ HUBLOT Boutique ชั้น M สยามพารากอน โทร. 02-129-4747, HUBLOT Boutique ชั้น G เซ็นทรัล เอ็มบาสซี โทร. 02-160-5733, PMT The Hour Glass ชั้น LG ไอคอนสยาม โทร. 02-288-0125, PMT The Hour Glass ชั้น G เกษร วิลเลจ โทร. 02-656-1212, PMT The Hour Glass ชั้น G เอ็มควอเทียร์ โทร. 02-003-6022, PMT The Hour Glass ชั้น 1 เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า โทร. 076-633-888