พบ มินิคอนเสิร์ต กับ Maprang Mariko ในงาน “TMF Winter is Coming”

ห้ามพลาด มินิคอนเสิร์ตจาก Maprang Mariko ในงาน ไทยแลนด์ มอเตอร์ เฟสติวัล 2023 (Thailand Motor Festival 2023) “TMF Winter is Coming” วันที่ 19 ธ.ค.นี้ เวลา 17.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 โซน outdoor เซ็นทรัล อีสต์วิลล์นอกจากจะได้พบกับมินิคอนเสิร์ตแล้ว ภายในงาน “TMF Winter is Coming” ยังได้พบกับโปรโมชั่นสุดพิเสษ นำโดย “โตโยต้า” มาพร้อมรถยนต์รุ่นยอดนิยม ทั้งรุ่น Yaris ATIV, Yaris และ Fortuner Legender ที่นำมาจัดแสดงให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิด และโปรโมชั่นส่งท้ายปีจาก “โตโยต้า” กับโปรใหญ่ ใจสั่นเว่อร์ ซื้อรถลุ้นรถ!! ซื้อรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นวันนี้ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ TOYOTA GR 86 และของรางวัลอื่นๆ รวม 300 รางวัล มูลค่ารวมกว่า 8 ล้านบาท ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2566 พิเศษ ออกรถง่าย โตโยต้าใจดี ช่วยผ่อน 10 เดือน* สำหรับ รุ่น Yaris Veloz REVO Camry HEV และ Fortuner Legender (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)และ “บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด” กับ 3 รุ่นยอดนิยม นำโดย S1000 RR, R1250 GS และ C 400 GT มาพร้อมข้อเสนอพิเศษสุดคุ้ม ฟรี! ประกันภัยชั้น 1, วารันตีนาน 5 ปี, ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน 5 ปี สำหรับรุ่น R1250 GS ห้ามพลาดพิเศษกับทางเลือกรับของแถมมากมาย อาทิ ชุดกล่องบรรทุกสัมภาระอะลูมิเนียม (Aluminum Panniers) (หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)สำหรับ “ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน” พบกับมอเตอร์ไซค์ รุ่น Fat Boy และ Heritage Classic จัดแสดงพร้อมโปรโมชั่นที่ไม่ควรพลาด ดาวน์เริ่มต้น 5-10%, วารันตี 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง, ฟรี! บริการดูแลรักษาช่วยเหลือฉุกเฉิน นาน 5 ปี, ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน ฯลฯ (หมายเหตุ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)โดยทุกๆ การจองรถยนต์ โตโยต้า ,มอเตอร์ไซค์ บีเอ็มดับเบิลยู มอเตอร์ราด หรือ ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ทุกรุ่น ภายในงานจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่ ทองคำมูลค่า 5,000 บาท และรางวัลอื่นๆ มากมาย พร้อมกิจกรรมพิเศษมากมาย สอบถามพร้อมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook :https://www.facebook.com/Thailandmotorfestival