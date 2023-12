บุญถาวร ผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้าน จัดกิจกรรม Designer Talk ชวนพี่น้องสถาปนิก นักออกแบบชาวภูเก็ต แลกเปลี่ยนแนวคิดการทำงาน ผ่านหัวข้อ “Storytelling เล่าธุรกิจ คิดผ่านดีไซน์”

ตอกย้ำการเป็นผู้นำวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านที่ทันสมัยหรือ Modern Specialty Store จัดกิจกรรมบุญถาวร Designer Talk ชวนกลุ่มสถาปนิก นักออกแบบ จากสมาคมสถาปนิกสยามศูนย์ภูเก็ต หรืออาสาภูเก็ต ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างสายอาชีพ แลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคการทำงานจากคนดังในแวดวง พร้อมเทคนิคการเลือกวัสดุตกแต่ง นวัตกรรมที่สร้าง Inspiration ใหม่ๆ ในงานออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมบุญถาวร Designer Talk เป็นกิจกรรมทอร์คดีๆ ที่จัดขึ้นเพื่อกลุ่มสถาปนิก และนักออกแบบโดยเฉพาะ บรรยากาศภายในงานจัดขึ้นอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง ให้คนในสายงานออกแบบได้แบ่งปันประสบการณ์การทำงาน แลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิคการทำงาน พูดคุย รวมไปถึงการบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนของธุรกิจที่สามารถสื่อสารผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณเป้ จีรเวช หงสกุล ผู้ก่อตั้ง IDIN Architects ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการสถาปนิก และได้รับรางวัลมามากมาย เช่น TIDA Awards และ ASA Awards และระดับนานาชาติ เช่น Arcasia Awards for Architecture, GOOD Design Award ซึ่งจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานผ่านหัวข้อ “Storytelling เล่าธุรกิจ คิดผ่านดีไซน์” พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวและตัวตนของธุรกิจที่สามารถสื่อสารผ่านการออกแบบสถาปัตยกรรม การสร้างการจดจำแบรนด์ของธุรกิจผ่านการออกแบบออกสถาปัตยกรรม ตลอดจนการสร้าง Inspiration จากสินค้ากลุ่มกระเบื้องและห้องน้ำจากบุญถาวรรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทบุญถาวร รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า บุญถาวรให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่ม สถาปนิก นักออกแบบ ผู้รับเหมา ที่สนับสนุนการทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการจัดกิจกรรมพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ซึ่งครั้งนี้เราได้มาจัดกิจกรรม Designer Talk ที่โฟโต้โฮเทล จังหวัดภูเก็ต ถือเป็นครั้งแรกที่เราได้มีโอกาสมาพบปะพี่ๆน้องๆสถาปนิก นักออกแบบ จากสมาคมสถาปนิกสยามศูนย์ภูเก็ต ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานนี้กว่า 60 คน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ต่อยอดการทำงาน และกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ ตกแต่ง การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ สินค้าตกแต่งบ้านในกลุ่มของกระเบื้องและห้องน้ำที่เหมาะสมต่อการใช้งาน สร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยที่สอดคล้องต่อการใช้ชีวิตอย่างมีสุนทรีย์ โดยบุญถาวรตั้งเป้าที่จะสนับสนุนการทำงานร่วมกันอย่างนี้อีกในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบแรงบันดาลใจในการทำงาน และสร้างสัมพันธ์ที่ดี รวมไปถึงแบ่งบันเทคนิคการทำงานผ่านองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงภายในงานยังได้มีการแนะนำเทรนด์กระเบื้องปี 2024 จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้เข้าร่วมงาน “CERSAIE” ณ เมืองโบโลญญา ที่ประเทศอิตาลี งานนิทรรศการแสดงสินค้าระดับนานาชาติด้านกระเบื้องเซรามิกและอุปกรณ์ตกแต่งห้องน้ำ จัดขึ้นเพื่อให้นักออกแบบ ดีไซเนอร์ และผู้บริโภคได้แลกเปลี่ยนมุมมองด้านการออกแบบ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ให้กับผู้เข้าชมงาน โดยในปีนี้ จัดแสดงในคอนเซปต์ของความใกล้ชิดธรรมชาติ Comfort, Natural and Warmth หรือเป็นการนำธรรมชาติเข้ามาผสมผสานให้กลมกลืนไปกับการตกแต่งบ้านที่ลงตัว ซึ่งบุญถาวรมีสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ เพื่อมอบแรงบันดาลใจและแนวทางในการเลือกใช้สินค้าที่สอดคล้องกับเทรนด์กระเบื้องโลกปี 2024 ให้กับลูกค้า รวมถึงได้มีผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำสินค้ากลุ่มห้องน้ำดีไซน์เก๋ อย่างแบรนด์ GELATO BATH ในซีรีย์ต่างๆ พร้อมระบบฟังก์ชั่นการใช้งานที่สะดวกสบาย พร้อมด้วยบริการติดตั้งที่การันตีโดยบุญถาวรสำหรับ “บุญถาวร” โดดเด่นด้วยสินค้าและบริการเพื่อบ้านและที่อยู่อาศัยครบวงจร ประกอบด้วย 1.โซนกระเบื้องนำเข้า (Tile Gallery) ที่รวบรวมกระเบื้องหลากดีไซน์ ลวดลายโดดเด่นคุณภาพสูงจากทั่วโลก 2.โซน Tile Mart ตลาดกระเบื้อง สินค้าหลากหลาย คุณภาพดี ราคาประหยัด 3.โซนห้องครัว (Kitchen Studio) มีพื้นที่จัดแสดงห้องตัวอย่างที่หลากหลายตามรูปแบบการใช้สอยทั้งครัวไทย และครัวฝรั่ง 4.โซนห้องน้ำ (Bath and Bath) กับสินค้าหลากหลายสไตล์ พร้อมยกระดับชีวิตด้วยสุขภัณฑ์นวัตกรรมสุดล้ำจากทุกแบรนด์ชั้นนำ รวมไปถึงระบบการทำงานอัตโนมัติหลากหลายรูปแบบ 5.Anyhome ที่จัดเต็มไปด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อาทิ ตู้เย็น , เครื่องซักผ้า, เครื่องปรับอากาศ , ของใช้ภายในบ้าน 6.โซน Lighting Center อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่าง โคมไฟตกแต่ง และ 7.โซน Lifestyle Furniture ที่รวบรวมเฟอร์นิเจอร์มีดีไซน์ และจากแบรนด์ดังจากทั่วโลกไว้ที่เดียว อาทิ NATUZZI EDITIONS , KUKA ให้สามารถต่อยอดแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งได้อย่างไร้ขีดจำกัดติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของบุญถาวร ได้ที่เว็บไซต์ : https://www.boonthavorn.com และ facebook boonthavorn