“ไบร์ท” มอบของขวัญส่งท้ายปี! แฟนมีทเดี่ยวครั้งแรกที่มาเก๊า

กระแสยังคงแรงดี ไม่มีแผ่ว สำหรับพระเอกหนุ่ม ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ ที่นอกจากจะขโมยหัวใจแฟนๆ จากบทบาท คุณใหญ่ ในซีรีส์ หอมกลิ่นความรัก (I Feel You Linger In The Air) ไว้อยู่หมัด จนด้อมขยายใหญ่ขึ้นทุกวี่วันแล้วล่าสุดยังบินลัดฟ้าไปจัด แฟนมีทติ้งเดี่ยวครั้งแรก ไกลถึงมาเก๊า ในงาน Bright in Macau เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ที่ผ่านมา ที่ H853 Entertainment Place, Lisboeta Macau โดยการเดินทางไปหาแฟนๆ ในครั้งนี้ ไบร์ทได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นตั้งแต่เท้าแตะสนามบิน ทำเอาเจ้าตัวประทับใจสุดๆ“แฮปปี้มากครับ ทริปนี้เป็นอะไรที่ยิ้มเยอะมาก ตั้งแต่ลงเครื่องเลย เพราะพอออกจากเกทมา ก็มีแฟนๆ มารอรับที่สนามบิน ทั้งๆ ที่เป็นไฟล์ทที่ดึกมาก และไม่มีการให้ข้อมูลเรื่องไฟล์ทบิน แต่พวกเค้าก็มารอ Say hi ทักทาย ทั้งขาไปและขากลับ อบอุ่นมากๆส่วนวันงาน ไบร์ทสารภาพเลยว่าตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้เจอกับทุกๆ คน ก็ทุกคนก็น่ารัก ในงานสนุกมากๆ ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ทุกๆ คนเอ็นจอยกับทุกกิจกรรม ไม่ว่าจะเกมส์ หรือโชว์ที่ไบร์ทเตรียมไป วันนั้นไบร์ทร้องเพลง 3 เพลง มีเพลง โต๊ะริม ของ นนท์ ธนนท์ , ลั่นทม เพลงประกอบซีรีส์หอมกลิ่นความรัก และที่ประทับใจมากๆ ก็คงจะเป็นเพลง ฝันดี (Blissful Dream) ของไบร์ทเอง เพราะแทบจะทุกคนเลยที่ร้องเพลงนี้ได้ แม้จะแค่ท่อนฮุคสั้นๆ แต่ไบร์ทก็รับรู้ได้ว่า ทุกคนตั้งใจมากๆ ที่จะหัดร้องเพลงภาษาไทย เพื่อมาร้องพร้อมๆ กับไบร์ทในงาน น่ารักมากๆซึ่งไบร์ทก็ต้องขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ SOL ชาวมาเก๊ามากๆ ครับ ที่ต้อนรับไบร์ทอย่างอบอุ่นขนาดนี้ ไบร์ทจะขอเก็บความรู้สึกดีๆ นี้ไว้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อๆ ไป และหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีก สุดท้ายนี้ไบร์ทก็ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ SOL ทุกๆ คน ที่ซัพพอร์ตไบร์ทมาโดยตลอด ขอบคุณจริงๆครับ อย่างที่ไบร์ทเคยบอกความหมายของชื่อด้อม คือ SOL แปลว่า พระอาทิตย์ ส่วน Bright แปลว่า แสงสว่าง ถ้าไม่มีพระอาทิตย์ ก็จะไม่มีแสงสว่าง ขอบคุณ SOL ทุกๆคน ขอบคุณที่อยู่ข้างๆ กันนะครับ”