“ปุ้ย ปิยาภรณ์” คาด “ND นิการากัว” ลาออกเพราะกดดัน ให้กำลังใจ “Miss Universe 2023” ยังกลับประเทศไม่ได้

เริ่มเดินหน้าแล้ว สำหรับการประกวดที่ปีนี้ได้จังหวัดอยุธยามาเป็นเจ้าภาพ โดยจะนำเสนอคอนเซปต์การประกวดในธีม Local to Globalที่จะไม่เป็นเพียงการตามหาสาวงามเท่านั้น แต่ต้องพร้อมไปด้วยเสน่ห์ ปัญญา ทันสมัย และก้าวทันสถานการณ์โลก เข้าใจถึงวัฒนธรรมไทยอย่างลึกซึ้ง เพื่อเป็นตัวแทนประเทศในการไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก บนเวที “Miss Global 2024”ล่าสุด (18 ธ.ค. 66) ในงานแถลงข่าวการประกวดหัวเรือใหญ่ของ TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ก็ได้เผยกับสื่อว่าเวทีนางสาวไทย 2567 จะเริ่มการประกวดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ และตัดสินรอบไฟนอลในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ซึ่งในครั้งนี้ได้ช่องวัน 31 มาร่วมเป็นมีเดียพาร์ตเนอร์ด้วย และนอกจากนี้ยังได้ส่งกำลังใจถึงMiss Universe 2023 และที่ได้ประกาศลาออก หลังทั้งคู่ถูกรัฐบาลสั่งห้ามเข้าประเทศ“ปีนี้เราได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ จากจังหวัดอยุธยา หัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญก็คือ พี่อุ๊ กรุงเก่า มาผนึกกำลังกัน มาช่วยกันทำให้งานนางสาวไทยในปี 2567 ของเรายิ่งใหญ่ และนำเรื่องราว Local ไปสู่ Global ที่แท้จริงค่ะ ที่อยุธยาเป็นเจ้าภาพ เพราะตั้งแต่ปีที่แล้ว นายกอุ๊บอกเลยว่า อยากจะสนับสนุนผ้าลายด่าง แล้วก็เรื่องวัฒนธรรม ศิลปะ โบราณวัตถุ ที่อยุธยาได้รับเลือกจากยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก เราก็อยากจะเชิดชูเรื่องราวตรงนี้ แต่ละปีก็จะมีแต่ละจังหวัดเสนอตัวเข้ามา”มีผู้เข้าประกวดแล้ว 55 จังหวัด เตรียมคัดสรรอย่างดี ไม่ให้เสียชื่อเวทีนางสาวไทย“ระดับจังหวัดเท่าที่ทราบเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้เน้นจำนวน แปลกๆ ก็มีมา แต่เราจะต้องตรวจสอบให้ดี เพื่อไม่ให้ชื่อเสียงของนางสาวไทยมีความผิดพลาดหรือมีตำหนิได้ เน้นคุณภาพจริงๆ ค่ะ เราเรียนรู้จากสปอนเซอร์ จากเด็กๆ ของเราทุกคน ว่าถ้า City President ท่านใดดูแลเด็กดี นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดได้ดี ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและส่วนรวมได้ดี ก็จะถือว่าเป็น City President ที่ทรงคุณค่า แต่ก็มีบางคนที่ดูแลผู้เข้าประกวดไม่ดี ไม่ใส่ใจ เน้นแต่ประโยชน์ของตัวเองเป็นหลัก อันนั้นเราก็จะขออนุญาตเพิกถอนลิขสิทธิ์ค่ะ”เริ่มประกวดต้นเดือนกุมภาพันธ์ และตัดสินในวันที่ 25 กุมภาพันธ์“จะเริ่มตั้งแต่ต้นกุมภาพันธ์ ไปไฟนอลวันที่ 25 กุมภาพันธ์ค่ะ บางจังหวัดเขาเข้ามาปรึกษา เขาได้ผู้เข้าประกวดที่ดีมาก สวยมาก คุณสมบัติเหมาะสมมาก แต่เขายังไม่พร้อมที่จะจัด เพราะการจัดทีหนึ่งใช้งบประมาณเยอะมาก เราก็บอกไม่เป็นไร ขอให้คุณคัดเลือกตัวแทนที่ทรงเกียรติจริงๆ แล้วเข้ามาสู่สนามใหญ่ แต่หลายๆ จังหวัดตอนนี้ ก็ไล่จัดกันน่าดูชมเลย”คุณสมบัติต้องเพียบพร้อมมากขึ้น เพราะจะส่งไปเวที Global“ใช่ค่ะ เพราะว่าเรามีเวที Miss Global เป็นเวที่ที่เก่าแก่เหมือนกัน ตอนนี้เขาก็จัดงานใหญ่มาก ก็จะต่อยอดจากปี 2566 หลังจากน้องกานต์ (ชนนิกานต์ สุพิทยาพร) นางสาวไทย 2566 ทุกปีก็จะได้ส่งออกค่ะ แล้วเท่าที่ทราบ ตอนนี้ Miss Global มีผู้เข้าประกวดถึง 76 ประเทศแล้ว ไม่ธรรมดาค่ะ”ต้องการนางสาวไทย ที่พรีเซนต์ซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดของตัวเองและประเทศไทยได้“ต้องการนางสาวไทย ที่สามารถพรีเซนต์ซอฟต์พาวเวอร์ในจังหวัดของตัวเอง และของประเทศไทยได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นจะต้องมีการศึกษา มีจิตวิญญาณ คุณอาจจะไม่ได้เกิดในจังหวัดนั้น แต่ต้องมีข้อมูล มีเรื่องราวของจังหวัดนั้นในหัวใจของคุณ ไม่งั้นจะพรีเซนต์ออกไปได้ยังไง”ภาษาอังกฤษไม่ต้องพูดได้แบบน้ำไหลไฟดับ แต่ต้องอยู่ในระดับที่สื่อสารเข้าใจ“จะส่งไปเวทีอินเตอร์ แน่นอนว่าต้องได้ภาษา เราจะส่งออกไปเวที Miss Global, Miss Charm, Miss Face of Humanity ทุกเวทีเน้นเรื่องของการแสดงวิสัยทัศน์ในเรื่องความสวยจากภายนอก ภายใน และมันสมอง เพราะฉะนั้นคุณต้องฝึก ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องพูดภาษาอังกฤษน้ำไหลไฟดับ พวกเราก็พูดไม่ได้อยู่แล้ว แต่ศึกษาได้ พรีเซนต์ได้ ไม่จำเป็นต้องสำเนียงแอคเซ่นฝรั่งจ๋า แค่คุณต้องฝึกฝนทุกวันจนพูดแล้วชาวบ้านเขาเข้าใจ ฝรั่งจริงๆ เขาไม่ได้รังเกียจเดียดฉันท์นะคะ ถ้าเราพูดไม่ได้สำเนียงเขา เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะ”แพลนเก็บตัวที่อยุธยากลางเดือนกุมภาพันธ์ เน้นสนุกเอาใจแฟนๆ ไม่น่าเบื่อ“เดี๋ยวจะมีการเก็บตัวที่อยุธยา คงจะได้เห็นอะไรที่งดงามและสนุกเพราะเราเน้นเรื่องความสนุกเพื่อเอาใจแฟนๆ เน้นสนุกค่ะ ก็จะเก็บตัวในช่วงกลางๆ เดือนกุมภาพันธ์ เดี๋ยวจะขึ้นสไลด์ให้บนเวที ซึ่งการเก็บตัวนี้ก็จะมีกิจกรรมแน่นปั๊กเลย และเท่าที่ได้ประชุมไปก็สนุกมาก ส่วนรอบตัดสินจะเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ปีนี้ไม่มีรอบพรีลิมมินารีค่ะ เราจะทำกิจกรรมทุกวันเปรียบเสมือนพรีลิม พอเข้ากองปุ๊บทุกวันคือพรีลิม คุณพลาดวันใดวันหนึ่งคือตก แล้วรวบตึงไปไฟนอลเลย เพราะฉะนั้นมันจะโหดค่ะ”จะให้เช็กคะแนนได้แบบโปร่งใส ไม่มีการล็อกมงฯ“แล้วปีนี้เราจะทำสกอร์คะแนนแบบเช็กได้เลย โปร่งใสแน่นอน เพราะ TPN เราถือสปอนเซอร์ สปอนเซอร์เราเจ้าใหญ่ๆ ทั้งนั้นสถานที่รอบตัดสินใจกำลังดูอยู่ เอาที่สะดวกที่สุด“รอบตัดสินจัดที่เดอะมอลล์ แต่กำลังดูว่าจะเป็นที่ไหน เพราะมีทั้งงามวงศ์วาน บางกะปิ ซึ่งเขาทำใหม่เอี่ยมอยากไปใช้มาก แล้วก็มีเอ็มสเฟียร์ กำลังไล่ดูว่าที่ไหนจะสะดวกในวันที่ 25 กุมภาพันธ์”ไม่กดดันตัวเองและไม่เหลิงว่าเป็นปีทอง ยึดมั่นทำทุกอย่างให้ดี ให้มั่นคง และโปร่งใสที่สุด“เราจะไม่กดดันค่ะ และเราจะไม่เหลิงว่าเป็นปีทอง มันเป็นปีที่เราทำงานหนักสะสมมาเป็นเวลา 4-5 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสะสมมา วันนี้มันเหมือนเป็นการให้กำลังใจเราตอนนี้เราจับทางได้แล้ว ว่าการไปเวทีอินเตอร์เนชั่นแนล ก็มีอะไรบางอย่างที่แพ้ทางไทยแลนด์ เราก็ใช้จุดนี้แหละค่ะถามว่าปีนี้มือขึ้นไหม ก็ต้องถามเด็กๆ ด้วย ที่เขาอยู่ในระเบียบวินัย และฝึกซ้อมกันอย่างหนัก วันหยุดไม่มีนะคะ เสาร์-อาทิตย์ต้องมาเรียน Global Issue ว่าเวลาเจอคำถามที่เป็น Global การตอบมันจะกระทบกับการทูตได้ เราจะต้องตอบยังไงให้ไม่เรียกทัวร์เข้าบ้าน เศรษฐกิจโลกเป็นยังไง เรื่องแบบนี้ต้องฝึก ต้องมีอาวุธอยู่ในสมอง ไม่ใช่เขาถามไรมาแล้วงงๆ อะไรไม่รู้ไม่ได้เด็ดขาดเลย”ร่วมมือกับช่องวันเต็มตัว เพราะมีเรื่องที่สนับสนุนซึ่งกันและกันได้“เป็นการเริ่มต้นกับช่องวันอย่างเต็มตัว แต่จริงๆ มีหลายช่องที่ให้ความกรุณาเราเลยเป็นที่มาของช่องวันค่ะ ถ้าเกิดคนที่ได้ตำแหน่งเขามีความสามารถ หน้าตาไปตรงใจผู้กำกับ ก็คงจะได้ไปโลดแล่นอยู่ในหน้าจอของช่องวันเขาค่ะ”ให้กำลังใจ “ND มิสยูนิเวิร์สนิการากัว” และ “เชย์นิส ปาลาซิโอส” Miss Universe 2023 หลังถูกรัฐบาลสั่งห้ามเข้าประเทศ“มันเป็นเรื่องการเมืองภายในประเทศเขา เพราะฉะนั้นอาจจะถูกกดดันหลายๆ ทาง เขาก็ไม่ทำต่อดีกว่า คิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะคะ เพราะเราติดต่อกันได้ในช่วงแรก ND ทุกคนในโลกก็ให้กำลังใจเขา แต่หลังจากระยะหนึ่งมาก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยค่ะ แต่ก็ทราบว่าเธอปลอดภัยดี แล้วก็เลิกทำ ลาออกค่ะ แต่ตัวนางงามไม่เกี่ยวนะคะเป็นเราโดนว่าเราก็เสียใจ เขาก็สวยนะคะ เขาเหมาะสมแล้วล่ะ เราต้องเคารพกรรมการตรงนี้ และให้กำลังใจเขาเยอะๆ ค่ะตอนนี้ยังกลับบ้านไม่ได้เลย ตอนนี้เราไม่ได้ติดต่อเขาเลย แต่จริงๆ น่าจะติดต่อได้ทางไอจีของน้อง เพราะเขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไร เพียงแต่ว่าเขายังกลับบ้านไม่ได้เท่านั้นเองค่ะ ต้องให้กำลังใจค่ะ เขามาเขาก็ไม่ได้คิดหรอก ว่าเขาจะโดนแบบนี้ คนเราก็ต้องรักบ้านรักครอบครัวค่ะ”