“Christmas For You” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข

คริสตจักรโฮซันนาทองหล่อ จัด “Christmas For You” เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้เป็นวันที่ประชากรหลายพันล้านคนในหลายประเทศทั่วโลกจะร่วมกันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายวันคริสต์มาสที่แท้จริง พร้อมมอบความสุข ความสนุก และรอยยิ้มภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ดูหนัง, ฟังเพลงคริสต์มาส พร้อมอิ่มท้องไปกับซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม และร่วมลุ้นความสนุกในการจับฉลากแลกของขวัญ จึงขอเชิญท่านร่วมงาน “Christmas For You” จะมีขึ้นในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 18.00 – 20.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ สุขุมวิท 55 ชั้น 6 ห้องทองหล่อ 1สำหรับงานในครั้งนี้ คาดว่าจะทำให้ทุกท่านได้รับความสนุก ความสุข รอยยิ้ม และได้เข้าใจความหมายของวันคริสต์มาสที่แท้จริงได้ ผู้สนใจสามารถมาร่วมงาน “Christmas For You” โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/C4WafXbDGsZ9TNxK7 หรือลงทะเบียนโดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่แนบมานี้ ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2566 (จำนวนจำกัด) หรือติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: Hosanna Thonglor Church