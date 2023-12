สิ้นสุดการรอคอย Blossoms ซีรีส์เรื่องแรกของ "หว่องกาไว" ผลงานแรกในรอบ 10 ปี เตรียมฉาย

Blossoms นำแสดงโดย หูเกอ, หม่าอีลี่, ถังเหยียน และ ซินจื๋อเหล่ย โดย หว่องกาไว กำกับ และอำนวยการสร้าง ด้วยการดัดแปลงจากนิยายของ จิน ยู่เฉิง เล่าเรื่องของ นักธุรกิจในเซี่ยงไฮ้ในช่วงเวลาสองช่วงคือช่วงปี 1960 และ 1990ซึ่ง Blossoms จะเป็นภาคที่สามของไตรภาค ที่ประกอบไปด้วยหนังทั้ง In the Mood for Love และ 2046 ซึ่ง หว่องกาไวกล่าวว่า “สำหรับซีรีส์นี้ ผมอยากจะเชิญชวนผู้ชมให้ดำดิ่งลงไปในเรื่องราวที่น่าสนใจของเซี่ยงไฮ้และผู้อาศัยในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นซึ่งปูทางไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองของเซี่ยงไฮ้ยุคใหม่”Blossoms มีกำหนดฉายในจีนแผ่นดินใหญ่ในวันที่ 27 ธ.ค. Tencent Video และยังไม่ยืนยันว่าจะฉายในตะวันตกทางช่องทางใด