“ไบร์ท วชิรวิชญ์” เตรียมปริ้นต์รูปติดฝาบ้าน! ชีวิตคอมพรีตแล้วได้กระทบไหล่ “เบ็คแฮม”

ฮอตจริงๆ สำหรับหนุ่มเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาภายในอาทิตย์เดียว เจ้าตัวบินรับรางวัลถึง 3 ประเทศ ซึ่งยอมรับว่านอกจากจะทำเพื่อให้เป็นความสุขของแฟนๆ แล้ว ก็ยังเป็นเครื่องเตือนใจให้กับตัวเองด้วย ว่าไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อให้กำลังใจคน ทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองสุดๆ ไปเลย“เป็นวีกที่บินเยอะมากครับได้รางวัลจากเวทีที่เป็นดนตรีจริงๆ ดีใจ ส่วนรางวัลที่สองก็ Tatler ครับ รางวัล The Golden Cane Awards เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่เหมือนกัน ที่มอบให้คนที่ทำผลงานมอบความสุขให้ผู้คน เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทำงานตรงนี้ ทำอะไรอยู่ ทำเพื่ออะไร ไม่ได้ทำแค่เพื่อตัวเอง แต่ทำเพื่อให้ความสุขและให้กำลังใจคนอื่นแล้วรางวัลสุดท้ายคือ GQ JAPAN MEN OF THE YEAR 2023 รางวัล Best Asian Entertainer ดีใจครับ นอกจากเราได้รางวัลแล้วยังเหมือนเอารางวัลกลับมาให้ที่บ้านด้วย ผมภูมิใจ เข้าไปตรงนั้นก็มีคนหลายประเทศ และได้มีจากประเทศเราไปนั่งตรงนั้นด้วย ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ผมก็จะมีเพื่อนๆ อีกหลายๆ คนจะตามไปครับอย่างน้อยเขาได้เห็นงานเราแล้ว ถ้าหลังจากนี้เราดีขึ้นไปเรื่อยๆ ก็มีคนที่พร้อมจะมองเห็นเรา และทำให้เรามีกำลังใจในการทำผลงานออกมาดีขึ้นเรื่อยๆ ถามว่ามีรางวัลเยอะกดดันไหม ไม่เลยครับ จริงๆ มีกำลังใจขึ้นมากกว่า เวลาทำงานเรากดดันอยู่แล้ว เราอยากทำผลงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆ ทำผลงานที่แปลกใหม่ขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นการที่มีรางวัลคือการที่บอกว่างานที่เรากำลังจะตั้งใจทำมันจะถูกมองเห็นครับ มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ครับ”คอมพรีตสุดๆ ได้เจอ “เดวิด เบ็คแฮม” แบบใกล้ชิด เพราะเป็นแฟนแมนยูฯ มานานแล้วก็เข้าไปเจอเขา ดีใจจริงๆ ครับ ก็ได้คุยกันเรื่องฟุตบอล จบงานไม่ได้แอบไปกรี๊ด (หัวเราะ) เขาน่ารักมากเลย ตัวจริงเขาเท่มาก ผมก็มีบ่นกับเขาว่า แมนยูฯ ช่วงนี้ไม่ได้เลย เขาก็บอกว่าคิดเหมือนกัน แต่ใจเย็นๆ ทุกอย่างกำลังจะดีขึ้น ผมก็บอกว่าหวังว่าครับ แต่ผมก็ยังเชียร์อยู่ เชียร์แน่นอน คือบ้านผมเชียร์แมนยูฯ กันตั้งแต่รุ่นลุง เดี๋ยวถ้าบ้านผมเสร็จจะปริ้นต์รูปผมกับพี่เบ็คแฮมติดไว้ที่ข้างฝาเลยได้เจอตัวจริงคือดีมากครับอยากเจออีกหลายคนเลยครับ ผมชอบแมนยูฯ ก็อยากเจออีก อยากเจอ ‘คริสเตียโน โรนัลโด’ ผมเป็นแฟนฟุตบอลก็อยากเจอ หลายคนตาร้อนอยากไปยืนคู่กับเขา ผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงเหมือนกันนะครับ ขอโทษครับ”เผยปีหน้าเริ่มจะเพิ่มศิลปินเข้ามาในค่าย แต่ยังไม่คิดถึงขั้นเข้าตลาดหลักทรัพย์“ครับ เป็นสิ่งที่เราตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่ออกมาดูแลตัวเอง ทุกอย่างก็เพื่อว่าเราอยากจะสิ่งนี้ครับ รู้สึกยังไงที่บริษัทเพิ่งเปิดแต่เติบโตเร็ว ก็ดีใจครับ เมื่อวานเพิ่งประกาศรับสมัครงานเอง พอออกมาทำเองจริงๆ มันมีหลายอย่างที่ต้องทำเยอะขึ้นมากๆ งานกว้างขึ้นมากๆ มีโอกาสได้พูดคุยกับคนในหลายวงการ หลายๆ ประเทศ เราก็เลยมองว่าเรามีศักยภาพที่จะทำอะไรได้อีกเยอะ ตอนนี้สิ่งที่ผมอยากได้จริงๆ คนที่มาร่วมเดินทางตามความฝันนี้ด้วยกัน ต้องการหลายตำแหน่งมากๆ ยังไงก็ติดตามได้ที่โซเชียลมีเดีย cloud9”ถามว่าจะเข้าตลาดหลักทรัพย์ไหม อันนั้นอาจจะเป็นเรื่องไกลไปครับ ตอนนี้มองแค่อยากจะทำสักบริษัทนึงที่ทำผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก แล้วก็เติมเต็มความฝันของตัวเองนี่แหละครับ ตอนนี้ค่ายผมมีแค่ผมที่เป็นศิลปินคนเดียวครับ ถ้าพนักงานครบเดี๋ยวจะมีคนอื่นๆ ตามมาแน่นอนครับ ตอนนี้ยังรู้สึกว่าดูแลตัวเองยังทำได้ไม่ดีอย่างที่เราอยากดูแลคนอื่น อยากดูแลตัวเองให้เหมือนที่อยากดูแลคนอื่นก่อนครับถามว่าวางสเต็ปงานไว้ยังไง ตอนนี้ก็หาทีมครับ ทดลองกับตัวเองให้แข็งแรงที่สุด อุดรอยรั่วให้มากที่สุด หลังจากนั้นผมถึงจะกล้าเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาดูแลเราอยากทำทุกคนให้เต็มรูปแบบจริงๆ ครับ ส่วนจะมีศิลปินต่างประเทศมาคอลแล็ปไหม ปีหน้ารอดูครับ”ดีใจกระแสหนัง Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า กับ “เบลล่า ราณี” ไปได้ด้วยดี“ดีใจครับ อย่างที่บอกครับว่าเป็นเรื่องที่ตอนถ่ายทำสนุกมาก ผมกับพี่เบลก็สนิทกันจริงๆ อาจจะเป็นที่เราคุยเล่นกันจริงๆ อยู่ในกองเราคลิก อยู่ด้วยกันได้มีความสุขจริงๆ ก็เลยทำให้เคมีที่ออกไปในหนังก็ดี ถามว่าเรื่องนี้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดไหม เรียกว่าเป็นส่วนนึงของผมแล้วกันครับ แต่ผมก็เป็นแบบนี้ เด๋อๆ ด๋าๆ ชีวิตจริงก็สะดุดล้มไปวันๆ เหมือนกันเคมีดีใช่ไหม ผมว่าดีที่ตัวหนัง ตัวบท หรือสิ่งที่เขาต้องการให้คนดูได้รับ ผมรู้สึกว่าเขาทำมาถูกต้องแล้วใช้ได้จริงๆ หมายถึงว่าเป็นหนังที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอารมณ์ไหนก็ตาม ถ้าเข้าไปดูแล้วมีความสุข อารมณ์ดีขึ้น ดูเรื่องนี้ไม่หนักสมองแน่นอน มันฟูลฟีล ปีหน้าถ้ามีภาค 2 ก็ไม่แน่ครับ แต่ไม่รู้เหมือนกันครับ ถ้าต้องเต้นอีกก็ได้ ได้อยู่แล้วครับ”