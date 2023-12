“บีไอ” ดึงศิลปินทีป็อปคอลแลบโกลบอลอัลบั้ม “Love or Loved Part.2” เพลง “Alone” ได้ “ไทแทน” ร่วมฟีทภาษาอังกฤษสุดลงตัว!!

หาฟังด่วน! มีงานเพลงชั้นดีมาให้หูเคลือบทองกันอีกแล้วกับอัลบั้มภาคต่อจากศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์สัญชาติเกาหลีใต้คนเก่งอย่างหรือสเตจเนมที่รู้จักกันกันดีว่าโดยผลงานล่าสุดของเขานั้นก็พร้อมให้ทุกคนได้ฟังกันแบบเต็มอัลบั้มครบฉ่ำทั้ง 5 เพลงแล้วบนแพลตฟอร์มต่างๆ ทั่วโลกหลังจากเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่ในฐานะศิลปินเดี่ยวเมื่อปี 2020 ศิลปินหนุ่มไอดอลโปรดิวเซอร์ B.I ได้ก่อตั้งค่ายของตัวเองคือ 131LABEL ร่วมกับเหล่ามืออาชีพในวงการเพลง โดยมีภารกิจที่จะนำพาเพลงเกาหลีไประดับโลกขณะที่ยังสามารถคงไว้ซึ่งตัวตนที่แท้จริงด้วย หนุ่มคนนี้มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนอยู่เสมอในความต้องการที่จะสร้างสรรค์ผลงานดนตรีของตัวเขาเอง รวมถึงการผลักดันผลงานของเหล่าศิลปินนักดนตรีเกาหลีจากแวดวง K-Pop ไปสู่ดนตรีกระแสหลักระดับโลกด้วยและอีพีอัลบั้ม [Love or Loved Part.2] ของ B.I ก็นำเสนอไวบ์และแง่มุมที่สุดยอดมาก “เมื่อหัวใจที่เคยลุกโชนกลับเย็นชาเยือกแข็ง เราจะสามารถเข้าใจความรักที่จากไปแล้วได้จริงหรือไม่ ท่ามกลางกระบวนการของความเจ็บปวดและการเยียวยา เราจะสามารถเข้าถึงแนวคิดของการพบรักใหม่อีกครั้งในสักวัน” เขาพาแฟนๆ เดินทางไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นและจุดจบของความรักหลากหลายสไตล์ ผ่านบทเพลงทั้ง 5 ได้แก่ ‘Loved’ / ‘4 Letters (Feat. James Reid)’ / ‘Alone (Feat. TYTAN)’ / ‘S.O.S’ / ‘All Shook Up (Feat. AGNEZ MO)’ (เรียงตามลำดับแทร็ก) ทุกเพลงล้วนดีงามจนต้องปักธงเป็นเพลงโปรดให้ครบหมดที่อดพูดถึงไม่ได้คือ ศิลปินทีป็อปอนาคตไกลจากค่ายเพลง “โฟร์ วัน วัน มิวสิก” (411 Music) ในเครือ บริษัท โฟร์ วัน วัน เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (Four One One Entertainment Co.,Ltd. หรือ 411ent) ของบิ๊กบอสได้รับเชิญไปร่วมคอลแลบกับบีไอในเพลงที่ชื่อว่า “Alone” Track ที่ 3 ของผลงานอีพีอัลบั้ม [Love or Loved Part.2] โดยไทแทนได้โชว์สกิลถ่ายทอดท่อนร้องของตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเขาเปิดเผยว่า “อยากขอบคุณพี่ฮันบิน, ค่าย 131, Transparent Arts, ทีมงานทุกคน ทั้งฝั่งเกาหลี ไทย และอเมริกา ที่มอบโอกาสและทำให้เกิดโปรเจ็กต์นี้ขึ้นมา เพลง Alone เป็นเพลงที่ผมได้ฟังครั้งแรกก็ชอบทันทีเลยครับ ขอฝากเพลง Alone และเพลงอื่นๆ ในอีพี [Love or Loved Part.2] ด้วยนะครับ ดีทุกเพลงจริงๆ ครับ”อัลบั้มเป็นเสมือนจดหมายจากคิมฮันบิน ประกอบไปด้วยซีดีบรรจุ 5 บทเพลง กระดาษเนื้อเพลงที่เขียนในรูปแบบของจดหมาย และโปสการ์ดที่ประกอบไปด้วยภาพความทรงจำอันล้ำค่า ฟังพร้อมกันได้แล้ววันนี้ทางมิวสิกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มชั้นนำทั่วโลก 🎧 https://b-i.lnk.to/LOLpt2 และ https://bi.ffm.to/loveorlovedpt2