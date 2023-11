สุดยอดวงโพสต์ร็อกระดับโลก Explosions in the Sky จะมาแสดงคอนเสิร์ตที่ PELUPO 2024

เตรียมพบกับการแสดงสดอันทรงพลังที่ไม่มีวันลืมเลือน สุดยอดวงโพสต์ร็อกระดับโลกที่จะมามอบประสบการณ์ทางดนตรีที่จะตราตรึงในความทรงจำ ที่เทศกาลดนตรีซึ่งจะจัดขึ้นในการมาเยือนของถือเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ไทยในรอบ 10 ปี หลังเคยสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงชาวไทยเมื่อปี 2014 ด้วยการแสดงสดที่ถึงใจ ทรงพลังเอ่อล้นไปด้วยอารมณ์ จนหลายคนยกให้เป็นโชว์ที่ดีที่สุดแห่งปีไปโดยปริยาย หลังจากคอนเสิร์ตครั้งนั้น Explosions in the Sky ก็กลายเป็นวงที่อยู่ในลิสต์ลำดับต้นๆ ที่คนโหยหาอยากดูคอนเสิร์ตพวกเขาอีกสักครั้งเท่านี้ยังไม่พอ PELUPO 2024 ยังเสริมทัพเพิ่มไลน์อัพให้แน่นมากขึ้น ขอต้อนรับ H1F4 วงดนตรีสัญชาติไทยที่แหวกขนบดนตรีแจ๊สแบบเดิมๆ ด้วยการผสมผสานแนวดนตรี Rock, Punk, Psychedelic ได้อย่างทะเยอทะยาน ตอกย้ำว่าดนตรีแจ๊สมีความอิสระไม่ตายตัวนอกเหนือจาก Explosions in the Sky และ H1F4 ที่จะมาแสดงใน PELUPO 2024 ก่อนหน้านี้ทางเฟสติวัลยังสร้างเสียงฮือฮาด้วยการประกาศเฮดไลเนอร์ทั้ง 2 วงของเฟสติวัล ได้แก่ Jack Johnson และ Parcels พร้อมเสริมทัพด้วยศิลปินระดับคุณภาพอีก 7 วง ที่จะมาสร้างสีสันให้กับ PELUPO 2024สำหรับ PELUPO 2024 ครั้งนี้เป็น 2 Day Festival โดยเพิ่มคืนวันศุกร์ (1 มีนาคม 2024) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากคอร์ดดนตรี maj7 (เมเจอร์ เซเว่น) ที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของดนตรี Jazz, Blues, Funk, R&B, Soulโดยศิลปินที่จะมาแสดง PELUPO 2024 ในวันศุกร์ (1 มีนาคม 2024) ที่จัดอยู่ภายในธีม Friday maj7 (ฟรายเดย์ เมเจอร์ เซเว่น) นำโดยเฮดไลเนอร์ Parcels วงดนตรี performance จัดจ้านที่คนอยากดูคอนเสิร์ตของพวกเขามากที่สุด, Cosmo's Midnight ดูโอฝาแฝดแห่งออสเตรเลีย, Dirty Loops สุดยอดวงดนตรีทรีโอระดับโลก, Yung Bae ดีเจสายฟิวเจอร์ฟังก์ชั้นแนวหน้า, H 3 F วงอาร์แอนด์บีฟังก์สัญชาติไทย และขอต้อนรับ H1F4 วงแจ๊สยุคใหม่สุดทะเยอทะยานที่จะมาเปิดโลกทางดนตรีในเฟสติวัลนี้ด้วยขณะที่วันเสาร์ (2 มีนาคม 2024) นำโดยเฮดไลเนอร์ Jack Johnson ศิลปินโฟล์กชั้นแนวหน้า ที่จะมาแสดงโชว์ครั้งแรกในไทยเต็มรูปแบบ 90 นาที, Explosions in the Sky สุดยอดวงโพสต์ร็อกระดับโลก, The Walters เจ้าของเพลงอินดี้ยอดฮิต “I Love You So”, LANDOKMAI วงดูโอดรีมป็อปสัญชาติไทย และ Marc Rebillet ศิลปินวันแมนโชว์จอมบ้าคลั่ง และในอนาคตจะมีการประกาศเพิ่มศิลปินอีกในเร็วๆ นี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ PELUPO 2024 มิวสิกเฟสติวัลประจำปีของชาวเพลูเปี้ยน พร้อมสัมผัสประสบการณ์การชมคอนเสิร์ตระดับโลก เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมและความสนุกแบบจัดเต็ม และเฉลิมฉลองความงดงามของศิลปะ ดนตรี รวมถึงมิตรภาพใหม่ๆ ท่ามกลางบรรยากาศทุ่งหญ้าสีเขียว ณ เดอะฟิลด์ แอท สยามคันทรีคลับ พัทยา ในวันที่ 1-2 มีนาคม 2024 เริ่มเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดราคาบัตรที่ https://bit.ly/pelupo2024 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pelupo.com