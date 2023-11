"ฌอห์ณ จินดาโชติ - เพชร ภิพัชรา" ฉลองวิวาห์สุดโรแมนติกที่เชียงราย

เรียกว่าอบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติสุด ๆ กับบรรยากาศงานเลี้ยงฉลองแต่งงานของเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวสุดโรแมนติกแสนหวาน ที่ จ.เชียงรายโดยล่าสุด “ฌอห์ณ” ได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานผ่านอินตราแกรมส่วนตัว พร้อมคำบรรยายสุดซึ้งว่า "PIPA - JINDA" ซึ่งกันและกัน Last Dance“Nobody sees what we see” นี้คือท่อนที่เราชอบมากที่สุด พี่มอบเพลงนี้ให้เพชร เมื่อ 3 ปีก่อน ในวันที่ไม่มีใครเข้าใจเรา และยังกังวลว่า คู่เราจะไปได้จริงหรือป่าว พอเพชรได้ฟังเพลงนี้เราต่างหันมามองหน้ากันด้วยน้ำตา ว่าเราจะไปให้ถึงวันนั้นให้ได้และพูดว่ามันจะดีมากถ้าพี่เล่นเพลงนี้ให้ฟังในวันนั้นและมันก็เกิดขึ้นจริงแล้ว นี้คือเพลงที่เราอยากให้พี่เล่นในวันสำคัญและให้คนที่เรารักและรักเราฟังไปพร้อมกัน แด่.ภรรยา ของ จินดาโชติ Now they see want we see #pipajinda ซึ่งกันและกัน”