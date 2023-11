เปิดตัวเหรียญ Plearn อนุมัติซื้อขายบน Bitkub ผนึกกำลัง 3 พันธมิตร เสริมแกร่ง! ต่อยอดดิจิทัลแอสเซทกับไลฟ์สไตล์ เดินหน้าผลักดันไทยสู่เวทีโลก

สัญญาณตลาด “ดิจิทัล” เริ่มกลับมาสู่ช่วงเฟื่องฟู เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่นักลงทุนต่างรอคอย กว่า 3 ปีแล้วที่เหรียญหรือได้เกิดขึ้นจากกลุ่มนักธุรกิจหลากหลายเชื้อชาติในเอเชียซึ่งจดทะเบียนบริษัทที่ประเทศสิงคโปร์ได้เริ่มต้นสร้างโมเดลในการทำธุรกิจ ร่วมกับ 3 นักธุรกิจไทย ภายใต้บริษัท ครีเอทีฟ ไลฟ์สไตล์ เวนเจอร์ (Creative Lifestyle Venture) หรือ CLV ซึ่งเป็นเจ้าของเรือและคลับ โดยถือว่าเป็นผู้ให้บริการเรือยอร์ชและคลับ อันดับหนึ่งในระดับบนพื้นที่ลำน้ำเจ้าพระยากับโครงการ Phill Club ภายใต้ Phill Collection ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวคือการใช้เหรียญ PLN เป็นยูทิลิตี้ โทเคน (Utility Token) เพื่อให้สมาชิกได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษในการใช้เรือยอร์ชและคลับต่างๆควบคู่ไปกับการสร้างสังคมของผู้สนใจในสินทรัพย์ดิจิทัลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iAM ต้นสังกัดดูแลบริหารงานศิลปินไอดอลหญิงวง BNK48 และศิลปินไอดอลหญิงวง CGM48 ในฐานะหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ครีเอทีฟ ไลฟ์สไตล์ เวนเจอร์ จำกัด เปิดเผยว่า “แม้ว่าตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมาตลาดดังกล่าวในภาพรวมถือว่าอยู่ในช่วงขาลงแต่ในทางกลับกัน PLN ได้ร่วมกับพันธมิตรในการสร้างสังคมดังกล่าวให้มีการเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้หลายคนอาจจะรู้จักเหรียญ PLN อยู่แล้ว จากการเปิดตัวใน DEX ของ PLN เองเมื่อปลายปี 2564 แต่อีกหลายคนก็อาจจะยังไม่คุ้นเคย เราเลยอยากเล่าการเดินทางของ PLN ให้ฟัง จริงๆแล้ว PLN เป็นโปรเจคหนึ่งของบริษัท ซิกซ์ เน็ตเวิร์ก (SIX Network) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างกลุ่มธุรกิจเกาหลีและไทย เป็นบริษัทผู้ให้บริการด้านบล็อกเชน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 ถือว่าเป็นเหรียญที่มีการซื้อขายในยุคแรก ๆ ของตลาดคริปโต และเป็น ICO เจ้าแรกในไทย ซึ่งมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีและแพลตฟอร์ม ด้านบล็อกเชนอย่างต่อเนื่องจนถึง WEB3 ในปัจจุบันในช่วงต้นปี 2564 ทาง Six Network ได้ร่วมมือกับพันธมิตรระดับแนวหน้าคือ หมู-ณัฐวุฒิพึงเจริญพงศ์ หรือ หมู อุ๊คบี ผู้มีประสบการณ์ก่อตั้งและทำธุรกิจในสายงานเทคโนโลยี จิรัฐ บวรวัฒนะ จากวงการสื่อและเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ และ เอ-วิทูร เลิศพนมวรรณ จากแวดวงการเงิน เพื่อผลักดันและพัฒนาให้เกิดสังคมของผู้คนที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการลงทุนและมี lifestyle คล้ายคลึงกัน โดยได้ก่อตั้งบริษัท ครีเอทีฟ ไลฟ์สไตล์ เวนเจอร์ จำกัด (Creative Lifestyle Ventures - CLV) ขึ้นเพื่อพัฒนาสถานที่ในรูปแบบของ Social Club ทั้งในกรุงเทพฯริมแม่น้ำเจ้าพระยา และที่เชียงใหม่ เพื่อให้ community นี้สามารถพบปะพูดคุยกันได้ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง รวมถึงได้มีการจัดซื้อเรือ เพื่อให้ทั้งสมาชิกและบุคคลทั่วไปเช่าใช้บริการได้ ซึ่ง Six Network ก็ได้พัฒนา PLN ขึ้นมาเพื่อเป็น Utility Token ที่ให้ผู้ถือมีสมาชิกภาพในระดับต่างๆตามจำนวนที่ถือ เช่น ผู้ที่ถือ 500,001 ถึง 1,000,000 PLN จะเป็นระดับ Diamond และได้สิทธิส่วนลดในการจองเรือ 10% และได้รับแชมเปญฟรี เป็นต้นนอกจากนี้ PLN และ Phill Club กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาเรื่องความร่วมมือทางธุรกิจกับ Fortune Media Group Holding (Fortune Magazine) โดย คุณชัชวาล เจียวรานนท์ เพื่อสร้างประโยชน์ในการใช้บริการใน Eco System ของ Plearn ให้กับสมาชิก Fortune 500 และ สมาชิกของ Plearn ในอนาคตต่อไปทั้งนี้เหรียญ Plearn ได้เข้าเทรดในกระดาน บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์ (Bitkub) โดยเริ่มเปิดบริการซื้อ-ขายเหรียญ PLN วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา