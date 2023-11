“168 to be Design x อ.ช้าง” พลิกโฉมอินทีเรียดีไซน์ เปิดมิติใหม่กับการแต่งบ้านหรูคู่ฮวงจุ้ยมหาเศรษฐี

บริษัทตกแต่งภายในครบวงจรอันดับ 1 ของประเทศไทย พร้อมรับรองมาตรฐานประกันคุณภาพด้วย ISO 9001 จับมือผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยชื่อดัง จัดแคมเปญโดยมีพระเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยพร้อมครอบครัวนักแสดงสาวสุดอบอุ่นมาร่วมงาน ปิดท้ายงานกับมินิคอนเสิร์ตจากโดยมีรับหน้าที่พิธีกร ณ Waldorf Astoria Bangkok วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566ผู้จัดการฝ่ายบริหารการขายและกลยุทธ์ บริษัท 168 to be design กล่าวว่า จากที่ทางทีมการตลาดของเราได้สำรวจมา พบว่าเทรนด์ในช่วงนี้มาพร้อมกับธรรมชาติ อารมณ์ และ ความหรูหรา ซึ่งสไตล์ที่มาแรงคือ Biophilic โดยจะเป็นการออกแบบโดยสอดประสานวิถีชีวิตของคนให้เป็นส่วนหนึ่งในธรรมชาติ หรือการออกแบบแนวธรรมชาติบำบัดนั่นเองครับ แต่การตกแต่งแนวนี้มีห้องที่ต้องให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอยู่คือห้องนอนครับ เนื่องจากต้นไม้อาจรบกวนการนอนได้ จุดนี้เราเลยจึงต้องระมัดระวังในการเลือกให้ดี และช่วงก่อนหน้ามีความนิยมแนวมินิมอล น้อยแต่มาก เรียบแต่โก้ ไฮแฟชั่นกันใช่ไหมครับ แต่ในขณะนี้ แนวคิดแบบที่ยิ่งมากยิ่งสุนทรีย์กำลังกลับมาอีกครั้ง บ้านจะต้องการความหรูหรา โอ่อ่าแทบจะในทุกส่วนของบ้านเลย ตั้งแต่ห้องน้ำ ห้องเด็ก หรือโรงรถเองก็ตาม สำหรับโทนสีที่กำลังมาคือสีม่วงลาเวนเดอร์ สีนี้แสดงความรู้สึกถึงอารมณ์ได้ 2 แบบ ทั้งความร่าเริง และความสงบ การใช้สีนี้กับบ้านจะช่วยให้คุณผ่อนคลายและยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีได้โดยเราสามารถนำเทรนด์ที่กำลังมาแรงผสมเข้าด้วยกันได้ อย่างการใช้สีทองที่แสดงถึงความหรูหรา มาผสมผสานเข้ากับธรรมชาติ ไม่ว่าจะสีเขียวของต้นไม้ หรือสีม่วงของดอกไม้ซึ่งอาจจะมาในรูปแบบลวดลายบน วอลล์เปเปอร์ก็ได้ และอีกหนึ่งอย่างที่กำลังนิยมในช่วงนี้ คือ ประเภทซุ้มโค้ง ประตูโค้ง หรือมุมโค้ง เหล่านี้ได้แรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมยุคเรอเนสซองส์ เป็นสัญลักษณ์อันทรงพลังและไร้กาลเวลา ผู้เชี่ยวชาญเขาเชื่อกันว่าเฟอร์นิเจอร์ทรง โค้งสามารถทำให้บ้านน่าอยู่ขึ้น กลม ๆ มน ๆ มองแล้วมันก็สบายตา สบายใจ ซึ่งไม่ว่าทุกท่านจะต้องการบ้านสไตล์ไหน ที่ 168 to be design สามารถทำให้ได้ทุกสไตล์ ตอบโจทย์ทุก ความต้องการแน่นอน อยากจะเอาฮวงจุ้ยมาใส่ในสไตล์ลักซ์ชัวรี่ หรือจะผสมธรรมชาติบำบัดเข้าไปด้วยก็ ตามแต่ใจลูกค้าที่น่ารักของเราทุกท่าน โดยพวกเรามีทีมดีไซเนอร์ฝีมือดีรอให้บริการเสมอ“สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากให้อาจารย์ช้างไปดูฮวงจุ้ยให้ถึงบ้าน เพียงท่านเซ็นสัญญาตกแต่งภายในกับเราที่ 10 ล้านขึ้นไป และเป็น 8 หลังแรก จะได้รับสิทธิพิเศษนี้ไปทันทีเลย นอกจากนี้ยังสามารถแก้ไขแบบได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ภายใต้เงื่อนไขที่ทางบริษัทของเราได้กำหนดเอาไว้ คือแก้ไขได้ภายในระยะเวลา 1 ปี และไม่สามารถเปลี่ยนสไตล์การตกแต่งที่เลือกไว้ตั้งแต่ต้นได้ เช่น เลือกโมเดิร์นไว้แต่อยากเปลี่ยนไปเป็นคลาสสิก หรือเปลี่ยนไปเป็นลักซ์ชัวรี่ แบบนี้ไม่ได้ และยังมีส่วนลดพิเศษ ค่าออกแบบจากตารางเมตรละ 3,000 บาท ลดเหลือ 2,500 บาท โปรโมชั่นนี้มีถึงเพียงแค่สิ้นปีนี้เท่านั้น ให้มั่นใจได้เลยว่าบ้านของทุกท่านจะออกมาสวยตรงปกไม่จกตาแน่นอน รับประกันคุณภาพกับมาตรฐาน ISO 9001 เลยครับ”“อ.ช้าง ทศพร ศรีตุลา” ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยชื่อดัง กล่าวว่า ฮวงจุ้ยเป็นหลักการออกแบบชนิดหนึ่งเช่นกันเหมือนมีคนช่วยกันออกแบบสองคน บางอย่างอาจจะถูกหรือบางอย่างอาจจะไม่ถูกหลักตามศาสตร์ที่แต่ละคนเรียนมา เพราะฉะนั้นจึงต้องการผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆ เข้ามาทำงานด้วยกัน เพื่อหาจุดที่สามารถกลมกลืนอยู่ด้วยกันได้ สำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยจะเข้าไปประยุกต์กับสไตล์ไหนได้บ้างให้ออกมาดูดีนั้น โดยส่วนตัวมองว่า การใช้วัสดุหรือโทนสีที่เสริมให้ฮวงจุ้ยดีขึ้นจะเป็นการตอบโจทย์ความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น สีทองในสไตล์ลักซ์ชัวรี่จะเสริมให้ร่ำรวยยิ่งๆ ขึ้น ไปได้บริษัท 168 ทูบีดีไซน์ จำกัด (168 To Be Design) ตั้งใจรังสรรค์เพื่อส่งมอบความสมบูรณ์แบบของที่พักอาศัยอย่างแท้จริงให้กับลูกค้า โดยเปิดให้บริการทุกวันเวลา 08:00 - 18:00 น. หรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมFacebook : https://www.facebook.com/168To8eDesign/LINE : https://page.line.me/871nkutx?openQrModal=trueInstagram : https://www.instagram.com/168_to_be_design/