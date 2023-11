เปียโน-โอเว่น-เวียง-พ็อตเตอร์ ร่วมงานระดับโลก พลุพัทยา

ตื่นตาตื่นใจมากๆ กับงานใหญ่ระดับโลก เทศกาลพลุนานาชาติ 2566 พัทยามากกว่าตะลึง กับโชว์พลุเต็มตาเต็มอิ่มจุกๆ หลายชั่วโมงรวมสองวัน ตั้งแต่ 24-25 พฤศจิกายน 2566 กลางทะเลพัทยา พลุสวยสุดฤทธิ์สุดเดชจาก 5 ประเทศได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ เซอร์เบีย จีน ฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะพลุจากฟิลิปปินส์ ที่จุดเป็นคำว่า Lisa จุดพลุพร้อมเพลงโคตรฮิต ลาลิซ่า LaLisa แฟนคลับ Blink ต่างแห่แชร์ จนกลายเป็นคลิปไวรัลว่อนไปทั่วโลกแล้วงานใหญ่ระดับโลกอย่างนี้ มีทีมหนุ่มหล่อสาวแซ่บจากพลังที่เราเลือกได้ มาร่วมงานด้วย นำโดย ดาวรุ่งมีแววปังจากละคร มนต์รักลูกทุ่ง ทางช่อง 3 พรีเซนเตอร์ มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ พลังที่เราเลือกได้มาร่วมเทศกาลพลุ“ก่อนอื่นฝากทั้งงานเพลง จุ๊มเหม่งมีอะไร งานหนังจากค่ายเสกสรรฟิล์ม SakSan Film ส่วนงานละครมนต์รักลูกทุ่งนะครับ ปีหน้าจะได้เห็นหน้าโนเยอะหน่อย อย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะ ในงานพลุพัทยานี้ ทุกคนมีรอยยิ้มมีความสุข เป็นเทศกาลพลุ ที่ช่วยสร้างความสุขให้กับทุกๆ คน เชื่อว่างานพลุพัทยาจะยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีค่ะ”นอกจากนี้ยังมีอีก 3 พรีเซนเตอร์ของ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้มาซึ่งพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พลุสวยมาก อยากให้มีทุกๆปีอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เพราะดึงนักท่องเที่ยวได้เยอะจริง พร้อมทัพเพื่อนพ้องนักแสดงทางด้านผู้บริหารบริษัท มาร์เซลล่าออฟฟิเซียล ผู้บริหารเครื่องดื่ม ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้ เปิดใจดังๆ งานพลุพัทยานี้ เรามาออกบูธ เล่นเกมส์แจกของ ขายในราคาพิเศษ ผลตอบรับดีเกินคาดมากๆ ชาวไทยแห่ซื้อเยอะ โดยเฉพาะชาวต่างชาติชอบซื้อกันเยอะยิ่งกว่า ใครยังไม่ได้ลอง รีบไปซื้อมี ME กันได้แล้วที่ร้านจิฟฟี่ Jiffy ตามปั้มน้ำมัน ปตท.ทั่วไทย แน่นอนว่าปีหน้าเราจะบุกจริงจัง ที่ตลาดต่างประเทศไปด้วย”ในงานพลุพัทยา ยังมีคอนเสิร์ตจาก ปาล์มมี่ นักร้องดังที่ร้องเต้นสุดสวิงริงโก้ ช่วงชวนซึ้งก็มีแฟนคลับตัวจริง หอบลูกชายมาพร้อมดอกไม้สวยช่อโต โดยปาล์มมี่บอกว่า เขาเป็นแฟนคลับตามๆ ดูคอนเสิร์ตมาตลอด จนแต่งงานมีลูกแล้ว ก็ยังมาคอยให้กำลังใจเสมอตามติดโซเซียล มี เอนเนอจี้ดริ้งก์ ME Energy Drink พลังที่เราเลือกได้เว็บไซต์ : https://www.marcellathailand.comเพจ: https://www.facebook.com/MEEnergyDrinkไอจี : https://www.instagram.com/@me_energy_drinkTiktok : https://www.tiktok.com/@me.energy.drinkYoutube : Mister Me Channel