วิจารณ์เละ!! สื่ออังกฤษ Daily Mail ไม่ให้เกียรติ BLACKPINK โยงความสำเร็จของวงกับ "ด้านมืด K-Pop"

The Daily Mail พาดหัวข่าวบทความเกี่ยวกับ BLACKPINK ด้วยการเจาะลึกด้านมืดของ K-pop อย่างไรก็ตาม แฟน ๆ หลายคนชี้ให้เห็นว่าแท็บลอยด์ฉบับนี้เขียนเชื่อมโยง สร้างประเด็นถึง BLACKPINK อย่างไม่เหมาะสม และไม่ยุติธรรมโดยในบทความ The Daily Mail บอกว่า "คุณอาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ BLACKPINK ศิลปิน K-Pop ระดับปรากฏการณ์มาก่อน จนกษัตริย์สหราชอาณาจักรกล่าวยกย่องพวกเธอ แต่ที่นี่เราจะเผยให้เห็นว่าการอดอาหาร การชั่งน้ำหนักรายวัน และความกดดันมหาศาลในการทำศัลยกรรมพลาสติก ได้ทิ้งปีศาจร้ายไว้เบื้องหลังวงเกิร์ลกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างไร "บทความยังอธิบายอีกว่า "ด้านมืด" ของ K-pop นั้นรวมถึง "การกลั่นแกล้ง การล่วงละเมิด และการแสวงประโยชน์ กันจนถือเป็นเรื่องปกติ โดยที่เด็กๆ จะต้องผ่านการฝึกที่ทรหดและการชั่งน้ำหนักในแต่ละวัน เช่นเดียวกับการถูกกดดันในการทำศัลยกรรมและเซ็นสัญญาที่ควบคุมทุกการเคลื่อนไหวของพวกเธอ”โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่ได้พูดถึงเรื่องราวของ BLACKPINK แต่กลับเขียนถึงข่าวอื้อฉาวด้านลบของ K-Pop ที่เกิดขึ้นในรอบหลายปีที่ผ่านมาเป็นหลักในบทความยังมีเนื้อหาว่า"แม้ว่าไม่มีสมาชิก BLACKPINK คนใดยอมรับว่าได้รับการผ่าตัดทำศัลยกรรม แต่ดูเหมือนว่าพวกเธอจะดูเปลี่ยนแปลงไปมากตั้งแต่วัยเด็ก ในสารคดีล่าสุดของ Netflix เรื่อง BLACKPINK: Light Up The Sky ทั้งสี่เผยภาพถ่ายครอบครัว ที่แสดงให้เห็นว่าเธอเป็นเด็กแก้มยุ้ย และตาโต"The Daily Mail ยังอ้างถึงไอดอลคนอื่นว่า "ไอดอลบางคนยอมรับว่าตนเองเข้ารับการผ่าตัด อย่าง อีจูวอน หรือ 'จูอี' อดีตสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ป Momoland ยอมรับว่าตัวเองทำจมูกเมื่อปี 2018 ขณะที่ ซอลลี่ นักร้องชาวเกาหลีใต้ที่ปลิดชีวิตตัวเองในปี 2019 ด้วยวัยเพียง 25 ปี เคยพูดถึงการผ่าตัดเปลือกตา"นอกจากนั้น The Daily Mail ยังอ้างว่า คิมมินซอก อดีตเทรนเนอร์ของ YG Entertainment ต้นสังกัดของ BLACKPINK ยอมรับเองว่าทางต้นสังกัดสนับสนุนการทำศัลยกรรม เขากล่าวว่า: 'สิ่งที่สำคัญที่สุดคือรูปลักษณ์ภายนอก หากผู้หญิงมีใบหน้าที่ไม่ดีและรูปร่างที่ดี ปัญหาสามารถแก้ไขได้ด้วยการศัลยกรรมพลาสติก'แน่นอนแฟน ๆ หลายคนไม่พอใจกับการใช้ชื่อ BLACKPINK มาเขียนบทความลักษณะนี้รวมถึงการเขียนว่าผู้อ่าน The Daily Mail หลายคน "อาจไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ BLACKPINK มาก่อน" ที่ สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 จะกล่าวยกย่องพวกเธอส่วนเนื้อหาที่ว่าด้วย "ด้านมืดของ K-Pop" อย่างการ "กดดันให้ทำศัลยกรรม, การกลั่นแกล้ง และล่วงละเมิด" ก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นกับวงอื่น ไม่ได้เกิดขึ้นกับ BLACKPINK โดยตรงแต่อย่างใด