เมีย "กัปตันอเมริกา" อวดแหวนแต่งงานเป็นครั้งแรก หลังเข้าพิธีวิวาห์แบบเงียบ ๆ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน นักแสดงหญิงวัย 26 ปีได้อัปโหลดชุดภาพถ่ายจากงาน GQ Portugal Man of the Year บนหน้าอินสตาแกรมของเธอ ซึ่งจัดขึ้นที่ลิสบอนหนึ่งวันก่อนหน้านั้นโดยในภาพจะเห็นว่าเธอสวมแหวนสีเงินแวววาว ที่มาพร้อมกับเพชรทรงกลมขนาดใหญ่นักแสดงหญิงจากหนัง “Mrs. Harris Goes to Paris” ยังโพสต์ภาพ ที่เธอถือหนังสือ "The Virgin Suicides" ของ เจฟฟรีย์ ยูเจนิดีส โดยในภาพจะเห็นแหวนแต่งงานอย่างชัดเจนด้วยโดยในภาพชุดนี้ อัลลา บาพติสต้า มาในชุดมินิเดรสสีดำลายดอกไม้จาก Miu Miu เป็นเดรสแขนยาว ดีไซน์คอสูงและมีโบว์สีดำที่ส่วนล่าง เธอสวมกางเกงรัดรูปสีดำล้วนและรองเท้าส้นสูงที่เข้ากันอัลบา บัปติสตา เป็นนักแสดงชาวโปรตุเกส เธอเริ่มต้นอาชีพในโปรตุเกสบ้านเกิดด้วยงานแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ ก่อนจะมีผลงานแสดงในภาพยนตร์ท้องถิ่นหลายเรื่อง จนได้โกอินเตอร์รับงานแสดงในซีรีส์ Netflix เรื่อง Warrior Nun ซึ่งถือเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในผลงานภาษาอังกฤษด้วยแต่สิ่งที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักมากที่สุด ก็คงเป็นการแต่งงานกับนักแสดงชาวอเมริกัน คริส อีแวนส์ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2023 ในพิธีส่วนตัวที่บ้านของฝ่ายชายใน เเคป ค็อต แมสซาชูเซตส์ นั่นเอง