เปิดตัว JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ใหม่ล่าสุด ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับโซน JASPAL Home & Lifestyle เป็นครั้งแรก

แบรนด์แฟชั่นสัญชาติไทยที่โดดเด่นด้วยดีไซน์หลากหลายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ เฉลิมฉลองการเปิดร้าน JASPAL แฟล็กชิปสโตร์รูปแบบใหม่ล่าสุด ที่ชั้น 2 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 460 ตารางเมตร ดีไซน์ของร้านสะท้อนความร่วมสมัยและอัตลักษณ์แห่งความหรูหรา ด้วยไอเดียสร้างสรรค์จาก ทีมออกแบบชื่อดังจากมิลาน ประเทศอิตาลีทั้งนี้ JASPAL แฟล็กชิปสโตร์แห่งนี้ เป็นสาขาแรกที่เปิดโซน JASPAL Home & Lifestyle วางจำหน่ายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน เพื่อถ่ายทอดสไตล์แฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์ของ JASPAL เข้ามาบนสินค้าได้อย่างลงตัว ตอบโจทย์ความต้องการ ของผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นและไลฟ์สไตล์การตกแต่งบ้านได้อย่างครบวงจรภายในงานได้รับเกียรติจากเหล่านักแสดงคนดังและแฟชั่นไอคอนมากมายมาร่วมแสดงความยินดี และสัมผัสประสบการณ์ภายใน JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ อาทิ แต้ว - ณฐพร เตมีรักษ์, นนกุล - ชานน สันตินธรกุล, เจษ - เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, แยม - มทิรา ตันติประสุต, เชา - ชวลิต ชิตตนันท์ และ เล้ง - ธนพล อู่สินทรัพย์ เป็นต้น โดยเหล่าคนดังทั้งหมดได้เปิดตัวในลุคแฟชั่นจากคอลเลกชั่นสุดพิเศษ “Be Your Own Star” ที่เปล่งประกายเจิดจรัส ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีผู้จัดการทั่วไป ยัสปาล กรุ๊ป หรือ บริษัท ยัสปาล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า JASPAL เป็นแบรนด์แฟชั่นที่อยู่เคียงคู่กับคนไทย โดยตลอดมา JASPAL ได้สร้างปรากฎการณ์ทางแฟชั่นครั้งสำคัญมากมาย ทั้งการเปิดตัวคอลลาบอเรชั่นกับนักแสดง ศิลปิน หรือแบรนด์แฟชั่นระดับโลก เพื่อส่งมอบสินค้าแฟชั่นที่อินเทรนด์ มีคุณภาพดี ดีไซน์โดดเด่น ตอบโจทย์เหล่าผู้ที่ชื่นชอบแฟชั่นมาอย่างไม่หยุดนิ่ง โดยการปรับโฉม JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ในครั้งนี้ นับเป็นการมอบประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสครั้งสำคัญให้กับลูกค้า ซึ่งเราได้ร่วมงานกับทีมออกแบบชื่อดังจากมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อเนรมิตพื้นที่ร้านรวมกว่า 460 ตารางเมตรใหม่ทั้งหมด ด้วยแนวคิดที่มีความร่วมสมัยและหรูหรา ตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของ JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ที่มีไอเทมแฟชั่นครบครันมากที่สุด พร้อมต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนอกจากนี้ JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ยังเป็นร้านแห่งแรกที่เปิดตัวโซน JASPAL Home & Lifestyle บนพื้นที่รวมกว่า 60 ตารางเมตร จำหน่ายสินค้าประเภทของตกแต่งบ้าน อาทิ แก้วน้ำ ของใช้บนโต๊ะอาหาร ชุดผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน แจกัน โคมไฟ และเชิงเทียน เป็นต้น โดยคอนเซปต์การออกแบบสินค้าจะเป็นการผสมผสานความคลาลสิกเข้ากับดีไซน์ที่ร่วมสมัยซึ่งมีกลิ่นอายเสน่ห์สไตล์อิตาเลียน แต่เพิ่มไอเดียที่ให้ลูกค้าสามารถสนุกกับการแต่งบ้านได้เหมือนกับการสนุกกับแฟชั่น คือ การผสมผสานกันระหว่างไอเทมที่มีความคลาสสิกเหนือกาลเวลาเข้ากับไอเทมที่กำลังอินเทรนด์ได้อย่างลงตัวภายในโซน JASPAL Home & Lifestyle แบ่งสินค้าออกเป็น 2 คอลเลกชั่น คือ (1) Neutral Chic คอลเลกชั่นของแต่งบ้านที่สร้างสรรค์ขึ้นจากการผสมผสานความคลาสสิกและเสน่ห์ของงานออกแบบร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ถ่ายทอดผ่านผิวสัมผัสที่ละเอียดอ่อน ลวดลายและแพทเทิร์นการจัดวางลวดลาย สะท้อนอารมณ์ความรู้สึกสุขุมสงบ ในโทนสีที่คลาสสิกเป็นอมตะ และ (2) Fun Pop คอลเลกชั่นที่สะท้อนถึงความสนุก สดใส และมีเสน่ห์ของความเท่ในแบบของ JASPAL ตีความผ่านชุดสีที่มีความเด่นชัด ผสมผสานเข้ากับองค์ประกอบของรูปทรงเลขาคณิตและแพทเทิร์นที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความเป็น Mid-CenturyJASPAL แฟล็กชิปสโตร์ ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้ ได้นำเอาเอกลักษณ์ของงานออกแบบสไตล์อิตาเลียนช่วงทศวรรษ ที่ 70-80 และ Space Age Culture มาใช้เป็นแนวคิดหลักในการออกแบบ ทั้งในส่วนของการวางพื้นที่แบบเรขาคณิต โคมไฟโอเวอร์ไซส์สไตล์โมเดิร์นที่อยู่บริเวณกลางของร้าน หรือเคาน์เตอร์โลหะขนาดใหญ่มาใช้ในการตกแต่ง เพิ่มเติมความสดใหม่และภาพลักษณ์ที่ดูร่วมสมัยให้กับการตกแต่งภายในอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น พื้นทางเดินภายในร้านยังคงถูกจัดวางด้วยกระเบื้องที่รังสรรค์จากวัสดุธรรมชาติที่ผสานเข้ากับกระเบื้องและเซรามิคขัดเงาผ่านฝีมือของช่างฝีมือผู้มากประสบการณ์พร้อมกรรมวิธีการสร้างสรรค์แบบทำมือทั้งหมด ผ่านเฉดสีที่เป็นมิตรอย่าง สีเบจ สีนู้ด และสีเขียวมิ้นท์ที่เป็นเฉดสีพิเศษเฉพาะของ JASPAL แฟล็กชิปสโตร์แห่งนี้ ที่สอดแทรกอยู่ในบางมุมของร้านเพื่อยกระดับความน่าสนใจและความแปลกใหม่ให้กับบรรยากาศในร้าน นับเป็นการผสมผสานเสน่ห์ของความเป็นอิตาเลียนดีไซน์ และไทยคราฟส์แมนชิพผ่านมุมมองของความร่วมสมัยและอัตลักษณ์แห่งความหรูหราได้อย่างลงตัวที่สุดในโอกาสเปิดตัว JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทางแบรนด์ยังได้เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่สุดพิเศษ “Be Your Own Star” ขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี โดยคอลเลกชั่นนี้ได้หยิบยกเรื่องราวของความสว่างไสว เปล่งประกายของดวงดาวและกาแล็คซี่ เข้ามาคอนเซ็ปต์ในการออกแบบเสื้อผ้า ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมไปถึงแอคเซสเซอรี่อย่างกระเป๋าและเครื่องประดับ โดยเลือกใช้ลวดลายพิมพ์ การปัก และวัสดุที่ระยิบระยับ นำเสนอในโทนสีม่วง สีเงิน และสีดำ ซึ่งเป็นสีแฟชั่นประจำฤดูกาล Fall/Winter 2023 นี้พิเศษสุด! เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว JASPAL แฟล็กชิปสโตร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พบกับกิจกรรมพิเศษเฉพาะที่สาขาแห่งนี้ ได้แก่ ฟรี! บริการ Personal Styling จากสไตลิสต์ผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 25 – 26 พ.ย. เวลา 11:00 – 20:00 น.หรือเมื่อช้อปสินค้าภายในร้านรับฟรี! ขนม Milk Bun & Butter Bun และเครื่องดื่ม Signature Fruit Tea จาก After You Dessert Café ในวันที่ 24 – 26 พ.ย. เวลา 11:00 – 20:00 น. พร้อมเติมความสดชื่นไปกับ JASPAL Flower Cart เมื่อซื้อสินค้าครบ 2,500 บาท รับฟรี! JASPAL Flower Bouquet มูลค่า 495 บาท หรือช้อปดอกไม้สด ราคาเริ่มต้นที่ 79 บาท ในวันที่ 1-5 ธ.ค. ตั้งแต่เวลา 10:00 - 22:00 น.พลาดไม่ได้! กับโปรโมชั่นพิเศษ “Make A Wish Special” เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปีนี้ ช้อปสนุกถึง 2 ต่อ โดยต่อที่ 1 เมื่อช้อปครบ 1,500 บาท รับสิทธิ์ลุ้นรับส่วนลดสูงสุดถึง 30% และต่อที่ 2 เมื่อช้อปครบ 3,500 บาท รับสิทธิ์แลกซื้อสินค้าลิมิเต็ดเอดิชั่น JASPAL Christmas Ornament Set ในราคาพิเศษเพียง 395 บาท และ JASPAL Christmas Tree ในราคาพิเศษเพียง 595 บาท (ตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย) ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 ที่ร้าน JASPAL ทุกสาขา (ไม่รวม JASPAL Online Store)อัปเดตเทรนด์แฟชั่นใหม่ล่าสุดของ “JASPAL” เพิ่มเติมได้ที่Instagram: @jaspalofficialFacebook: @JaspalOfficialLINE Official Account: @jaspalthailand