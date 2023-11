"บอส-โนอึล"ร่วมงานซอฟท์ลอนช์ วิชเชอเรีย เฮก้าส์ เซรั่ม ปาร์ตี้สุดคิ้วท์ EXCLUSIVE MEET&GREET WITH BOSSNOEUL

25 พฤศจิกายน 2566 - ลาน Co-Event Space ชั้น G โซน A ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ คุณอัษฎ ประนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสทราลิส จำกัด ทุ่มงบจัดงานซอฟท์ลอนช์ ผลิตภัณฑ์ วิชเชอเรีย เฮก้าส์ เซรั่ม ชูเทคโนโลยี Triquetrium (ตรีเควเทรียม) ตรีเอกานุภาพแห่งพลังในการฟื้นฟูผิว เอกสิทธิ์เฉพาะของ Witcheria Heka’s Serum ผสานสาร ออกฤทธิ์สำคัญ 3 ชนิด จากสารประกอบสำคัญ ได้แก่ สารสกัดจากบาโคพา พรมมิ ช่วยลดการระคาย เคือง และการอักเสบ, สารสกัดจาก Mirabilis Jalapa ช่วยลดการตระหนกของผิวเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า และสารประกอบ NDGA ลดการเกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคุมสมดุลในการหลั่งไขมันจากรูขุมขนลดความมันส่วนเกินของผิวหน้ายับยั้งการเจริญของแบคทีเรียอันเป็นสาเหตุของสิว และช่วยกระชับรูขุมขน ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรม EXCLUSIVE MEET&GREET WITH BOSSNOEUL โดยเชิญคู่จิ้นคนดัง "บอส ชัยกมล" และ "โนอึล ณัฐรัชต์" ร่วมกิจกรรมสนุกๆ เอาใจแฟนคลับแบบใกล้ชิด ทั้งกิจกรรมเล่นเกม, ถ่ายภาพร่วมกัน และเกมลุ้นของรางวัลมากมายโดยผลิตภัณฑ์ Witcheria Heka’s Serum ออกแบบมาให้ไม่จำเป็นต้องพึ่งสารกันเสีย ดังนั้นจึงปราศจากสารกันเสีย และแอลกอฮอล์ เนื้อเซรั่มบางเบา ซึมซาบง่าย ไม่เหนอะหนะ เหมาะกับทุกสภาพผิว เป็นเซรั่มที่ใช้แบบ First & Last คือสกินแคร์ตัวแรกของวัน และส่งท้ายก่อนนอน เพื่อให้ผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ผิวสวย สุขภาพดี และสว่างกระจ่างใส ควรใช้อย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวันงานนี้นอกจากความพิเศษในงานแบบใกล้ชิดกับ “บอส – โนอึล” สองนักแสดงหนุ่มแล้ว ทั้งคู่ยังเปิดใจว่า “วันนี้รู้สึกมีความสุขมากๆ ที่แฟนคลับมาให้กำลังใจกันอย่างหนาแน่น กลับมาเจอกันอีกครั้งก็มีความสุขมากครับ ดีใจที่ คุณบอส-อัษฎ ประนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสทราลิส เลือกเราสองคนมามอบความสุขในงานกิจกรรม EXCLUSIVE MEET&GREET WITH BOSSNOEUL วันนี้ ก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ Witcheria Heka’s Serum ไว้ด้วยครับ”