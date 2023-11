จุกๆ ส่งท้ายปี Viu ขนทัพพระเอกเกาหลีหล่อฉ่ำ นำทัพซีรีส์ฟีลดี-ขยี้ใจ ใครไหวไปก่อน

วาสนาผู้ชมหนอ เมื่อกองทัพซีรีส์เกาหลีฟอร์มดี แห่แหนกันมาแบบรัว ๆ ส่งท้ายปี พร้อมด้วยพระเอกงานดี ที่งานนี้มีแต่ฟินกับฟิน เพราะนอกจากจะเอ็นจอยกับเส้นเรื่องสุดสนุกแล้ว ยังปล่อยจอยกับทีมนักแสดงนำเบอร์ท็อป ที่แต่ละคนพร้อมทำให้ผู้ชมใจละลายไปพร้อมๆกัน นำทัพโดย ชาที่คนไทยตกหลุมรักไปค่อนประเทศอย่าง “ชาอึนอู” พระเอกหล่อเกินต้านจาก True Beauty ที่ผลงานใหม่อย่าง “A Good Day To Be A Dog” กำลังคว้าใจผู้ชมไปแบบสุดๆ เรื่องราวสุดคิวต์เคล้าแฟนตาซีของ ฮันแฮนา (รับบทโดย พัคกยูยอง จาก Celebrity) สาวที่โดนคำสาป ถ้าจุ๊บใครเธอจะกลายร่างเป็นน้องหมา พาเอาวุ่นวายต้องรีบแก้คำสาป งานนี้นอกจากเคมีสุดน่ารักของ ชาอึนอูและพัคกยูยอง แล้ว ผู้ชมยังฟินสุดๆกับซีนสุดน่ารัก ของชาอึนอูและน้องหมาอีกด้วย โดยเรื่องนี้ติดตามตอนใหม่กันได้ทุกคืนวันพุธส่วนพระเอกที่ทำเอาสาวๆฟินกันแบบนันสต็อปไม่หยุดหย่อนคือ “โรอุน” จาก The King's Affection ที่ขยันมีผลงานแสดงใหม่แบบต่อเนื่อง ให้แฟนๆดูซีรีส์กันแบบตาฉ่ำแบบยาวๆ ล่าสุดกลับมาพร้อมกับซีรีส์ใหม่ “The Matchmakers” เรื่องราวความน่ารักของกามเทพแผลงศรในยุคสมัยโชซอน โดยซีรีส์พีเรียดสุดน่ารักสุดโรแมนติกเรื่องนี้ โรอุน รับบทชายหนุ่มสุดซวยที่ได้เป็นราชบุตรเขยแต่องค์หญิงดันมาสิ้นพระชนม์กลางอภิเษกสมรส ทำให้เขากลายเป็นพ่อม่ายนาน 8 ปีเต็ม ประกบ “โจอีฮยอน” นางเอกหน้าใสวิ้งจาก All of Us Are Dead ในบทแม่ม่ายยังสาว ที่ทั้งสองต้องแท็กทีมกันจับคู่ให้หนุ่มสาวในโชซอนได้มีความรัก แต่ศรจะแผลงกลับมาที่พวกเขาหรือไม่นั้น คงต้องติดตามกัน ตอนใหม่ทุกคืนวันจันทร์-อังคารต่อกันด้วยซีรีส์วัยรุ่นวัยใสที่ทำผู้ชมหัวใจพองโตอย่าง “Twinkling Watermelon” ที่ขอฟินแบบดับเบิ้ลกันไปเลย ด้วยสองนักแสดงหนุ่มขวัญใจออนนี่ อย่าง “รยออุน” จากซีรีส์ The Secret Romantic Guesthouse และ “ชเวฮยอนอุค” ที่แจ้งเกิดจาก Twenty-Five, Twenty-One สองหนุ่มสองแนว เลือกแบบที่ชอบ กับเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ดันย้อนเวลากลับไปในยุค 90s แล้วบังเอิญได้ตั้งวงดนตรี กับพ่อแท้ๆของเขาในวัยมัธยมปลาย นำไปสู่เรื่องราวสุดวุ่นวาย สุดประทับใจ เคล้ากับเสียงเพลงในแบบที่มิวสิกเลิฟเวอร์ต้องไม่พลาด แถมซีรีส์ยังเสริมทัพด้วยนักแสดงสาวเสน่ห์เกินต้านอย่าง “ซอลอินอา” จาก Business Proposal ไปอีกคน จนกวาดคำชมไปมากมายทั้งบท และทีมนักแสดงนำที่เคมีลงตัวกันแบบสุดๆ ร่วมติดตามร่วมฟินกันรวดเดียวจบได้แล้ววันนี้ปิดท้ายด้วยความฟินในแบบเร้าใจ กับซีรีส์แฟนตาซีโรแมนติก เคล้าด้วยกลิ่นดราม่าใน “Moon In The Day” นำแสดงโดย “คิมยองแด” จากซีรีส์ Sh**ting Star และ The Forbidden Marriage ในบทหนุ่มที่กำลังไต่เต้าขึ้นไปเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ด้วยอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต ทำให้วิญญาณของนักรบจากอดีต ที่ถูกคนรักของเขาสังหาร มาเข้าสิงในร่าง และต้องเผชิญกับนักดับเพลิงสาว ที่ชาติก่อนคือ หญิงที่สังหารนักรบที่เป็นคนรักของเธอ กลายเป็นเรื่องราวสุดเข้มข้นของคนในสองภพที่ผูกพันและเชื่อมโยงกันในอดีตและปัจจุบัน โดยในเรื่องนี้ คิมยองแด ได้ประกบกับ “พโยเยจิน” ที่แจ้งเกิดแบบเต็มตัวจากซีรีส์เรตติ้งสุดปัง Taxi Driver โดยซีรีส์เพิ่งออนแอร์ไปแค่กี่ไม่ตอน ก็สนุกเข้มข้นจนแฟนๆเรียกร้อง อยากดูต่อแบบไวๆแล้ว โดยเฉพาะเสน่ห์ที่หล่อคมเข้มสองสไตล์ของ “คิมยองแด” ที่ชวนฟินสุดๆ ไม่ว่าจะในลุคเกาหลีปัจจุบัน หรือเกาหลีแบบย้อนยุค คนไทยติดตามตอนใหม่ได้ทุกคืนวันพุธ-พฤหัสบดี ฟินกันแบบครบทั้งสัปดาห์ส่งท้ายปี เฉพาะที่ Viu เท่านั้น