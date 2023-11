“กอล์ฟ-ไมค์” ลุยซ้อมหนัก! เพื่อแฟนคอนเสิร์ต “GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” 2 ธ.ค. นี้

เคาท์ดาวน์อีกไม่กี่วันจะถึงวันที่แฟนทั้งประเทศตั้งตารอกันแล้วสำหรับคอนเสิร์ตใหญ่ “GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” การรียูเนี่ยนในรอบ 14 ปี ซึ่งอาจเป็น ครั้งแรก และ ครั้งสุดท้าย ของสองหนุ่ม (กอล์ฟ-พิชญะ นิธิไพศาลกุล และ ไมค์- พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล) ดูโอซูเปอร์สตาร์สุดฮอตยุคมิลเลเนี่ยมเจ้าของตำนานผมรากไทร ที่เตรียมรีเทิร์นความสุข ความทรงจำในอดีต กลับมาให้แฟนๆสนุกอีกครั้ง ล่าสุดสองหนุ่มฟิตเต็มร้อยกับความพร้อมในการเล่นคอนเสิร์ตครั้งนี้ โดยวันก่อนทั้งสองหนุ่มเข้าห้องซ้อมกันแล้ว โดยหยิบเอาเพลง MY SUPERSTAR และ เพลง YOU มาซ้อมพาร์ทแดนซ์เพลงนี้เรียกน้ำย่อยกันก่อนจะไปจัดเต็มแบบจุกๆในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม นี้ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานีโดย “กอล์ฟ-ไมค์” เผยความรู้สึกว่า "วันนี้เราสองคนมาซ้อมพาร์ทแดนซ์กันครับ เป็นเพลงที่ทุกคนคุ้นเคยกัน เป็นเพลงจากในหลายอัลบั้มของเราที่เราเอามาซ้อมกัน ช่วงนี้ก็ใกล้วันละ ตื่นเต้น เราซ้อมกันหนักมาก ซ้อมกันทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงเกือบเที่ยงคืน สำหรับความพิเศษในครั้งนี้ก็จะเป็นการดีไซน์โชว์ที่เราคิดมากันอย่างดีเพื่อแฟนๆทุกคนในแต่ละพาร์ทของการโชว์ แอบบอกก็ได้เรายังมีเพลงพิเศษด้วยที่เตรียมมาทุกคนในวันนั้นด้วย มาถึงวันนี้เราซ้อมกันไปราว 80 เปอร์เซ็นต์ละครับ วันนี้เราก็มีการซ้อมกันทั้งเพลงเดี่ยวของแต่ละคน กับเพลงคู่ด้วย อย่างเวลาเราซ้อมกัน มันแปลกมากพอเรามาทวนท่ากัน เหมือนกับความทรงจำกล้ามเนื้อมันกลับมา ท่าเต้นที่เคยเต้นท่าต่างๆมันกลับมาแบบอัตโนมัติทันที แต่เราก็มีการปรับท่าเต้นเพิ่มขึ้นมาใหม่ด้วย ส่วนไฮไลท์อีกอย่างก็น่าจะเป็นโชว์โซโล่ของแต่ละคน ซึ่งพิเศษมากถ้าใครไม่ได้มาดูกันในวันนั้นบอกเลยเสียใจกันแน่ ส่วนพาร์ทการซ้อมร้อง บางเพลงขณะซ้อมร้องเรามีน้ำตาคลอๆออกมาเลย ภาพเก่าๆมันวนกลับมาให้เราคิดถึง ก็อยากฝากบอกทุกคนว่า เตรียมร้องเพลงของเราให้ได้ทุกเพลงนะครับ เตรียมลุกขึ้นเต้น มาคอนเสิร์ตกอล์ฟไมค์ อย่ามานั่งอายนั่งเขินไม่เอานะ ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรซื้อได้ที่ The Concert แล้วไปเจอกัน 2 ธันวาคมนี้"สำหรับคอนเสิร์ต “GOLF MIKE : Bounce To The Future Concert” จะจัดขึ้นวันที่ 2 ธันวาคม นี้ เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ..... เปิดจำหน่ายบัตรวันนี้ ที่ The Concert Application หรือ www.theconcert.com บัตรราคา 5800 , 5300 , 4800 , 3800 , 2800 และ 2000 บาท ติดตามได้ที่ FB : Dreamworks Live ,IG : dreamworkslive, X : @Dreamworkslive และ Tiktok : @dreamworkslive#GolfMikeFirstReunion #GOLFMIKEBounceToTheFutureConcert#BounceToTheFuture#ตำนานผมรากไทร