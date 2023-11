ครั้งแรกกับงาน Tatler Ball ระดับภูมิภาค เฉลิมฉลองความเป็นที่สุดแห่งเอเชีย โดย “ไบร์ท วชิรวิชญ์” นักแสดง และศิลปินชาวไทยคว้ารางวัลระดับตำนาน The Golden Cane Awards ณ โรงแรม The Londoner Macao

หนุ่มสุดฮอตอย่าง “ไบร์ท วชิรวิชญ์” ช่วงนี้เดินสายไปร่วมงานที่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดบินลัดฟ้าไปร่วมงาน Tatler Ball ณ โรงแรม The Londoner Macao ในฐานะแขกคนพิเศษที่ได้รับรางวัล “The Golden Cane Awards” งานนี้หนุ่ม “ไบร์ท” ได้พบปะคนดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Venness, Koki และอีกหนึ่งคนสำคัญที่หลายคนกรี๊ดกันสุดๆ เพราะหนุ่มไบร์ท ได้กระทบไหล่นักเตะในดวงใจอย่าง David Beckham คนที่มีชื่อเสียงระดับโลกTatler สื่อ และแพลตฟอร์มลักซ์ชัวรีชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชีย ได้จัดงาน Tatler Ball ครั้งยิ่งใหญ่ในระดับภูมิภาค ณ โรงแรม The Londoner Macao โดยมี เดวิด เบ๊คแฮม ร่วมเป็น Special Guest ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองการประกาศ Asia’s Most Influential หรือรายชื่อผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย ของ Tatler เพื่อเป็นการยกย่องความสำเร็จของ Asia’s Most Influential หรือ ผู้ทรงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชีย Tatler ได้มีการประกาศและส่งมอบสามรางวัลทรงคุณค่า ได้แก่ รางวัล The Global Impact Awards รางวัล The Golden Cane Awards และรางวัล The Style Awards มอบให้แก่บุคคลผู้มีความโดดเด่น และทรงอิทธิพลในอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งรางวัล “The Golden Cane Awards” เป็นรางวัลที่ Kiera Chaplin หลานสาวของนักแสดง ในตำนานอย่าง Charlie Chaplin ได้เป็นผู้ส่งมอบรางวัลดังกล่าวภายใต้การอุปถัมป์ของ The Chaplin Award Asia เพื่อยกย่องความสำเร็จของผู้ทรงอิทธิพลในวงการแสดง ที่ได้รับการชื่นชมจากแฟน ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่รางวัลดังกล่าวได้ถูกมอบให้กับนักแสดง และศิลปินชาวไทยมากความสามารถ “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” สำหรับรางวัล “The Golden Cane Awards” ได้รับการแต่งตั้งมาจากรางวัล Golden Cane หรือที่ถูกขนานนามว่า Chaplin Awards ที่ Charlie Chaplin นักแสดงระดับตำนานอย่าง Charlie Chaplin เคยได้รับเมื่อปีพ.ศ. 2515 ที่ New York ซึ่งถือเป็นหนึ่งในรางวัลที่ทรงเกียรติที่สุด โดยรางวัลดังกล่าวเคยส่งมอบให้กับนักแสดงระดับโลก หลากหลายท่าน อาทิ Robert DeNiro, Tom Hanks และ Meryl Streep และสำหรับรางวัล The Chaplin Asia Awards ได้ถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ผ่านความร่วมมือระหว่าง Kiera Chaplin และ Tatler โดยรางวัลดังกล่าวได้เคยส่งมอบให้กับนักแสดงเอเชียผู้มากความสามารถ อาทิ Zhang Yimou และ Tony Leung สำหรับรางวัลสุดท้าย รางวัล The Style Awards ได้มอบให้กับนางแบบสาวชาวญี่ปุ่น Mitsuki Kimura ในฐานะที่เธอเป็นแฟชั่นไอคอนทั้งในจอ และนอกจอนอกจากนี้ที่งาน Tatler Ball ยังได้รับเกียรติจากนักแสดง และเซเลบริตี้ทั่วทั้งเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น ปอย ตรีชฏา หงษ์หยก, เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, และต้าเหนิง กัญญวีร์ สองเมือง และตัวแทนนักแสดงจากประเทศไทย, Myolie Wu ตัวแทนนักแสดงจากฮ่องกง, Van Ness Wu ตัวแทนนักแสดงจากไต้หวัน, Scha Alyahya Awal Ashaari พร้อมด้วย Marion Caunter ตัวแทนนักแสดงจากมาเลเซีย, Yoyo Cao แฟชั่นอินฟลูเอ็นเซอร์จากสิงคโปร์, Aurélie Moeremans ตัวแทนนักแสดงจากอินโดนิเซีย, Jeongjin Park and Sera Song จากเกาหลีใต้, Small Laude จากฟิลิปปินส์ และ Sharon Kobler ตัวแทนจากประเทศจีน#TatlerBall2023MacaoxBRIGHT#TatlerBallatTheLondonerMacao#TatlerBall2023 #LondonerMacao#TheNewTatlerThailand#bbrightvc #Cloud9Ent