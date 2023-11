เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีกับงาน “CHILL AT THE PARQ 2024” เทศกาลกิน-ดื่ม-ช้อป-ดื่มด่ำคอนเสิร์ตในบรรยากาศสุดชิล ที่ เดอะ ปาร์ค

เปิดพื้นที่มอบความสุขในช่วงเวลาของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ กับเทศกาลกิน ดื่ม ช้อป และคอนเสิร์ตประจำปี ในคอนเซ็ปต์ที่ให้ทุกคนร่วมดื่มด่ำบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองท่ามกลางหมู่บ้านหิมะที่อบอุ่นมีชีวิตชีวา ก้าวสู่ปีใหม่อย่างราบรื่น เปิดรับความสุขตลอดปี เต็มอิ่มกับบทเพลงจากศิลปินชื่อดังมากมายที่ผลัดเปลี่ยนมามอบความสนุกสนานกับคอนเสิร์ตอาทิ ปาล์มมี่, ป๊อบ ปองกูล, แสตมป์ อภิวัชร์, อะตอม ชนกันต์, เดอะ พาร์กินสัน (The Parkinson), เคลียร์ (Klear), โอนลี่ มันเดย์ (Only Monday), ฟลัวร์ (Flure) และแว่นใหญ่ - มน โมนิค ณ ลาน Q Space อีกทั้งกิจกรรมแบ่งปันเสื้อผ้า สิ่งของที่เก็บไว้ในสภาพดีให้กับมูลนิธิโอกาสที่สองแห่งชีวิต (Second Chance Bangkok) เพื่อส่งต่อให้กับชุมชนคลองเตย พร้อมเพลิดเพลินกับตลาดของขวัญที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์ ขนมและเครื่องดื่มจากร้านดังมาในงาน ตั้งแต่ 23 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2566 นี้กล่าวว่า “โครงการ เดอะ ปาร์ค มุ่งมั่นที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของผู้ใช้อาคารและผู้มาเยือนเพื่อมอบชีวิตที่มีความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด “Life Well Balanced” และในฐานะโครงการแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED Gold® และมาตรฐาน WELL Certified™ Core Gold จึงเป็นดั่งเครื่องหมายเตือนใจในภารกิจสำคัญ นั่นคือการเดินหน้าสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างพื้นฐานชีวิตอันสมดุล ส่งมอบความสุขและพลังบวกร่วมเฉลิมฉลองก้าวสู่ปีใหม่ด้วยหนทางที่ราบรื่น สว่างไสวให้กับทุกคนเมื่อมาที่โครงการ เดอะ ปาร์ค”สำหรับพิธีเปิดงานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรทางธุรกิจ พร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมสร้างสีสันภายในงาน“ถึงแม้ว่าผมจะรักในการทำงาน การได้ถ่ายทอดความรู้สึก ความหมายดี ๆ ผ่านผลงานเพลงของตัวเอง แต่ผมก็ยังไม่ละเลยที่จะบาลานซ์ หรือจัดสรรเวลาให้กับกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกไปท่องเที่ยวค้นหาแรงบันดาลใจ หรือการทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาตัวเอง และจัดสรรเวลาพักผ่อน อีกทั้งยังให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับคนใกล้ชิด เพื่อส่งมอบพลังงานดี ๆ ให้กันอยู่เสมออีกด้วย ผมอยากชวนทุกคนมาส่งมอบความสุขผ่านกิจกรรมที่ เดอะ ปาร์คจัดขึ้นในงานนี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นในการมอบพลังงานที่ดีสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง” คุณทอมกล่าวเสริมเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนอบอุ่นของ Snow Globe Village ที่เต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปเก๋ ๆ เสมือนอยู่ในหมู่บ้านหิมะ ณ บริเวณ Q Steps ชั้น 1 พร้อมพบกิจกรรม Workshop แต่งหน้าคุกกี้จากร้าน The Chocolate Factory ให้เป็นคุกกี้ชิ้นพิเศษที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก เหมาะแก่การเป็นของขวัญแทนใจให้คนสำคัญ ช้อปชิล ๆ เพื่อสรรหาของขวัญให้คนพิเศษในที่รวบรวมสินค้าไลฟ์สไตล์จากร้านดังมาให้เลือกสรร ทั้งร้านของขวัญสุดชิค ขนมและเครื่องดื่ม ที่บริเวณ Q Steps ชั้น 1 นอกจากนี้ยังมีโปรโมชันส่งท้ายปีจากร้านค้าบริการเพื่อสุขภาพ และร้านอาหารชื่อดังตลอดเดือน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อใช้จ่ายกับร้านค้าภายในศูนย์ฯ ครบ 500 บาท*จาก เดอะ ปาร์ค ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้นติดตามข่าวสารล่าสุดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานได้ที่Facebook: The PARQ Instagram: @THEPARQBKK Website: www.theparq.com โทร. 02-080-5700