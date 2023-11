เจดับบลิว แมริออท มุ่งส่งเสริมสร้างสายสัมพันธ์ผ่านแคมเปญ "Stay in the Moment" ดึง “ลี มินโฮ” ในแคมเปญ "Stay in the Moment" ออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติของรีสอร์ท

หนึ่งในแบรนด์โรงแรมชั้นนำในพอร์ตฟอลิโอระดับโลกของ Marriott Bonvoy ที่มีมากกว่า 30 แบรนด์ เปิดตัวแคมเปญ "Stay in the Moment" ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก พร้อมแคมเปญวิดีโอที่ได้แรงบันดาลใจจากละครเกาหลี นำแสดงโดยนักแสดงชาวเกาหลีใต้ "Stay in the Moment" ได้ถ่ายทอดหัวใจสำคัญของเจดับบลิว แมริออทที่ต้องการเชิญชวนและส่งเสริมให้แขกผู้เข้าพักโอบรับช่วงเวลาสั้น ๆ ในชีวิตหากแต่มีความหมายอย่างลึกซึ้ง ด้วยสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจ ช่วงเวลาแห่งการอยู่กับสิ่งตรงหน้า ศิลปะในการทำอาหาร และบริการที่ยอดเยี่ยมแคมเปญวิดีโอนี้ประกอบไปด้วยตัวละครที่ห้อมล้อมด้วยความหรูหราและสิ่งแวดล้อมที่สวยงามเหนือกาลเวลา เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการใคร่ครวญและการทบทวนความคิดของตนในขณะที่เรื่องราวดำเนินไป ฉากต่างๆ เน้นย้ำความงดงามของความสัมพันธ์ของมนุษย์ และให้ความสำคัญกับประเด็นของการค้นพบตนเองและความผูกพันอันแน่นแฟ้นในครอบครัวที่ถูกสานสัมพันธ์ขึ้นในช่วงเวลาอันน่าจดจำ ภาพวิดีโอเผยให้เห็นทิวทัศน์ธรรมชาติอันน่าทึ่งและประสบการณ์ที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่าซึ่งสามารถพบในได้โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ทุกแห่ง ทำหน้าที่ฟื้นคืนความมีชีวิตชีวาให้จิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณแคมเปญ "Stay in the Moment" มุ่งเน้นไปที่นักเดินทางที่ชื่นชอบความหรูหรามีรสนิยม ผู้แสวงหาการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี การอยู่กับปัจจุบัน และความผูกพันที่ลึกซึ้ง ซึ่งองค์ประกอบทั้งหมดสื่อถึงจิตวิญญาณของแบรนด์เจดับบลิว แมริออท" จอห์น ทูมีย์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก (ไม่รวมจีน) ของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "การแสดงของ ลี มินโฮ ในแคมเปญวิดีโอถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับจาก เจดับบลิว แมริออท ได้อย่างสวยงาม โดยรวบรวมทั้งประสบการณ์หลากหลายและช่วงเวลาที่เสริมสร้างแรงบันดาลใจที่ชี้นำการเดินทางของเราและส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้น""โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกซาบซึ้งและเห็นพ้องกับความใส่ใจของแบรนด์ เจดับบลิว แมริออท ที่มีต่อผู้คน ธรรมชาติ และวัฒนธรรมอย่างไม่หยุดยั้ง" ลี มินโฮ นักแสดงชาวเกาหลีใต้ กล่าว "ปรัชญา 'Stay in the Moment' ของ เจดับบลิว แมริออท เป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในฐานะนักแสดงด้วยเช่นกัน การโอบรับปัจจุบันและทะนุถนอมความทรงจำอันแสนพิเศษที่ไม่เพียงแต่ช่วยให้ได้พักผ่อนอย่างสบายเท่านั้น แต่ยังช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาตนเองอีกด้วย นอกจากนี้ ยังจุดประกายจินตนาการและช่วยให้ผมได้เติมชีวิตชีวาให้กับตัวละครที่ผมแสดงให้มีสีสันมากกว่าแค่เล่นไปตามที่มีในบท”โรงแรมเจดับบลิว แมริออท เชิญชวนผู้เข้าพักให้รับแรงบันดาลใจจากหลักของการฝึกสติ เพื่อหยุดพักและชื่นชมกับแต่ละช่วงเวลา แพ็คเกจ "Stay in the Moment" เปิดโอกาสให้แขกที่มาใช้บริการได้สัมผัสความน่าตื่นตาตื่นใจ ผ่อนคลาย สร้างสรรค์ และเชื่อมต่อกับผู้ที่จะทำให้เราได้พบกับความหมายของชีวิตที่แท้จริงผ่านประสบการณ์ที่ครอบคลุมมากมายที่มีต้นกำเนิดจากโปรแกรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณ ซึ่งได้รับการสืบทอดมายาวนาน โปรแกรมยอดนิยม เช่น JW Garden ที่ซึ่งแมกไม้เขียวขจีและซอกมุมอันงดงามช่วยสรรสร้างสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบและเหนือกาลเวลา เพื่อให้แขกที่เข้ามาใช้บริการเพลิดเพลินไปกับความสนุกหลากประสาทสัมผัสจากการเก็บสมุนไพรและผักสด พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนุกสนานสำหรับครอบครัว Family by JW มอบประสบการณ์ที่น่าสนใจสำหรับคนทุกรุ่น ช่วยให้สมาชิกในครอบครัวได้มาอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาที่มีความหมาย Spa by JW เป็นสถานที่พักผ่อนอันเงียบสงบที่ออกแบบมาเพื่อการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบด้วยทรีทเมนต์สปาสุดหรู นอกจากนี้แขกผู้มาใช้บริการยังจะได้อิ่มอร่อยกับบริการอาหารในห้องพักจาก Savor by JW ซึ่งเน้นที่อาหารอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการและความสุขในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพประสบการณ์ที่ออกแบบได้ถือเป็นหัวใจของ "Stay in the Moment"สามารถสำรองแพ็คเกจต่าง ๆ ของ “Stay in the Moment” ได้แล้วที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยจุดหมายยอดนิยมในกลุ่มลูกค้าของเจดับบลิว แมริออท ได้แก่ เมืองเชจู กัว ซีอาน มัสซูรี สิงคโปร์ มัลดีฟส์ และโกลด์โคสต์ นอกจากนี้ ยังสามารถจองแพ็กเกจ "Stay in the Moment" สำหรับประเทศไทยและเวียดนามได้อีกด้วย โดยสามารถสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษจากโรงแรมเจดับบลิว แมริออท ในเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและมีชีวิตชีวา เช่น กรุงเทพฯ และฮานอย หรือรีสอร์ทอันงดงามในภูเก็ต ฟูโกว๊ก และเขาหลักในประเทศไทย เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ จับมือกับ PASAYA แบรนด์ไทยที่มีความโดดเด่นและเชี่ยวชาญด้านสิ่งทอภายในบ้านและผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน เพื่อเนรมิตห้องสวีทที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ ในขณะที่ เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้เปิดตัวแพ็คเกจสุดพิเศษที่มีกิจกรรมต่างๆ ให้เลือกมากมาย เช่น มวยไทย โยคะ พิลาทิส หรือเทรนนิ่งส่วนตัว พร้อมบริการนวด 60 นาที อาหารเช้าทุกวัน และอาหารเย็นหนึ่งมื้อ ส่วนที่ เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท แอนด์ สปา และ เจดับบลิว แมริออท เขาหลัก รีสอร์ท สวีท แขกที่มาใช้บริการจะได้สำรวจความงามธรรมชาติเขตร้อนภายในรีสอร์ทไปกับทัวร์ JW Garden Experience พร้อมไกด์ และเครื่องดื่มให้ความสดชื่นอย่าง JW Signature Elixir ที่ทำจากสมุนไพรออร์แกนิกที่ปลูกในรีสอร์ทสำหรับประเทศเวียดนาม นักท่องเที่ยวสามารถยกระดับการเข้าพักครั้งต่อไปที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออท ฮานอย ด้วยแพ็คเกจ "Stay in the Moment" ซึ่งรวมกิจกรรมที่ JW Lakeside Gardens รวมถึงการเยี่ยมชม JW Greenhouse เพื่อเรียนรู้การปลูกสมุนไพรและชมสัตว์ต่าง ๆ พร้อมอาหารเช้าและชายามบ่าย สุดท้าย เจดับบลิว แมริออท ฟูโกว๊ก เอเมอรัลด์ เบย์ รีสอร์ท แอนด์ สปากับประสบการณ์สุดพิเศษที่มีทั้งน้ำชายามบ่ายในฤดูหนาวและเข้าชม JW Garden กับโปรแกรมทัวร์ส่วนตัว พร้อมด้วยชาชบาออร์แกนิกเพื่อความสดชื่นส่วนหนึ่งของการเปิดตัวครั้งนี้ แคมเปญวิดีโอ “Stay in the Moment” ที่นำแสดงโดย ลี มินโฮ จะเผยแพร่บนแพลตฟอร์มสื่อต่างๆ สามารถดูลิงค์ไปยังวิดีโอได้ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจดับบลิว แมริออท กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ที่ https://www.jw-marriott.marriott.com