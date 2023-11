Element 72 จัดใหญ่ E-Outside Expo#4 งานรวมสินค้า Outdoor แบรนด์ดังระดับโลก ดึง “โทนี่ รากแก่น” ครีเอทแฟชั่นโชว์สุดชิค เปลี่ยนภาพแคมป์ปิ้งสไตล์ ให้กลายเป็นแฟชั่นคนเมือง

Outdoor Botanica โดย Element 72 ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Urban Outdoor และ Urban Lifestyle แถวหน้าของประเทศไทย จัดงาน E-Outside Expo ครั้งที่ 4 เทศกาล Travel & Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดใน South East Asia ที่รวบรวมทุกไอเทมสำหรับนักเดินทางและคนรักกิจกรรม Outdoor มาไว้ที่นี่ที่เดียว พร้อมด้วยแบรนด์ดังระดับโลก อาทิ THE NORTH FACE, YETI, SNOW PEAK, STANLEY, KEEN, KELTY, COLUMBIA, SALOMON, HELINOX, VICTORINOX, FJALLRAVEN, TIMBERLAND, MERRELL, COLEMAN, KODIAK CANVAS, FILTER017, TOPO DESIGNS, GRAMICCI, GOALZERO, DOD, BAREBONES, RAYRON, CALM OUTDOOR, MONT-BELL, CHUMS, LOGOS, BIALETTI, PAVEMENT, NALGENE, KOVEA, SOTO, IWATANI, HILANDER, MYSTERY RANCH, TOYO, AHU, TIMBUK2, EASTPAK, GERBER, EXPLORER CLUB, RUBBER KILLER, UNITO, UROWN และอีกมากมาย รวมกว่า 150 แบรนด์ ที่ยกทัพกันมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษลดสูงสุดถึง 70% พร้อมสิทธิพิเศษแบบไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2566 ที่ Outdoor Botanicaโดยปีนี้งาน E-Outside Expo ครั้งที่ 4 จัดภายใต้แนวคิด The Urban Traveler ซึ่งถือเป็นการฉลองความสำเร็จของงานที่จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 4 อย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิม บนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตร เพลิดเพลินกับพื้นที่โซนใหม่ในบรรยากาศหมู่บ้าน Luxury Glamping Tent ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยเต็นท์ขนาดใหญ่เทียบเท่าพื้นที่คอนโดขนาด 32 ตารางเมตร และเหล่าเพื่อนบ้านจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 50 หลัง ซึ่งถูกตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อให้สาวกแคมป์ปิ้งได้เข้าไปถ่ายรูปกัน พร้อมกับการวางจำหน่ายที่แรกอย่างเป็นทางการของรองเท้าคอลเลกชันสุดพิเศษ KEEN x HYKE ที่มาในคอนเซ็ปต์ “HERITAGE AND EVOLUTION” นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์โชว์สุดพิเศษจากหนุ่มสุดฮ็อตที่เป็นบิ๊กแฟนของ Element 72 มาอย่างยาวนาน อย่าง “โทนี่ รากแก่น” ที่มาเนรมิตพื้นที่จัดงานให้กลายเป็นรันเวย์กับแฟชั่นโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีพ พร้อมมาเปลี่ยนภาพจำเดิม ๆ ด้วยการมิกซ์แอนด์แมชท์เสื้อผ้าสไตล์ Outdoor จากแบรนด์ GRAMICCI, NANGA และ HOUDINI ที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์และหยิบมาใส่ได้ทุกวัน ร่วมด้วยแขกรับเชิญขาประจำอย่าง ลีโอ พุฒ, เรย์ แมคโดนัล, และต้า บาร์บี้ จากแก๊งค์เร่ร่อน ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์สุดมันส์ในการออกทริปอินเดียที่ผ่านมา พร้อมด้วยโชว์ทำอาหารเมนูพิเศษจากเชฟคนดัง “บุช เลอชาญ” มารังสรรค์เมนูสุดเก๋อย่าง “ปาเอญ่า หรือ ข้าวผัดสเปน” และ “ซี่โครงหมูย่างบาร์บีคิวสไตล์อเมริกัน” เพื่อเป็นไอเดียให้กับชาวแคมป์ปิ้งและให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมกันอีกด้วย โดยในปีนี้มีเหล่าคนดัง Influencer และ Blogger สาย Outdoor มาร่วมงานคับคั่ง อาทิ ภูริ หิรัญพฤกษ์, ลุลา, ฟิลลิปส์ ทินโรจน์, ตูมตาม ยุทธนา, โบ ธนากร, เผือก พงศธร และ เตชินท์ ชยุติ เป็นต้นนอกจากจะได้ช้อปปิ้งกับแบบจุใจแล้ว งาน E-Outside Expo ครั้งที่ 4 ยังมีโซนอื่น ๆ ให้ได้ชิมและชิลล์กันอีกไม่ว่าจะเป็น โซน Food & Beer Fair อาหารและเครื่องดื่มจาก Chang Cold Brew Cool Club พร้อมเพลิดเพลินไปกับดนตรีและกิจกรรม Outdoor อื่น ๆ อีกมากมาย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางกิจกรรมได้ทาง https://www.facebook.com/Element72Store