"แอน จักรพงษ์" JKN โดนฟ้อง พันล้าน! และข้อหายักยอกทรัพย์

นายจักรพันธ์ ปุณยปภา ผู้บริหาร บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (TCG Social Media Group) พร้อมด้วย นายขจรยศ จะริยะมา และ นายมงคล ศรีวิราช ทนายผู้รับผิดชอบคดี ได้เป็นตัวแทนบริษัท นำเอกสาร หลักฐาน ทั้งหมดร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง มรกต โรงแรม ดิ เอมเมอรัล รัชดา เปิดข้อเท็จจริงและความคืบหน้ากรณีฟ้องร้อง บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) และ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน จักรพงษ์ ข้อหา หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยกระทำการเผยแพร่แถลงการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Project Miss Universe Coin หรือ MU Coin โดยให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อสาธารณะว่าเป็น Project Cryptocurrency ที่ บริษัท JKN Global Group Public Company Limited (เจ้าของลิขสิทธิ์ Miss Universe) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงมีข้อความภาษาอังกฤษที่แจ้งต่อสาธารณะว่า To our fans – Please use caution and do not join in the falsely – named coin scam! We are doing everything we can to shut this down publicly ,so that our community is not victims of this fraud (ถึงแฟนๆ-กรุณาระวังและอย่าได้เข้าร่วมกับเหรียญหลอกลวงที่ใช้ชื่อปลอม เราจะทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะหยุดเรื่องนี้ในที่สาธารณะลง เพื่อให้ชุมชนกลุ่มของเราไม่เป็นเหยื่อในการหลอกลวงครั้งนี้)ซึ่งข้อความดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของบริษัท ทั้งที่ความจริงแล้วโครงการเหรียญ Cryptocurrency Miss Universe Coin หรือ MU Coin เป็นธุรกิจที่ได้ลงนามเอกสารความร่วมมือกันระหว่าง บริษัท ที ซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด กับ เจเคเอ็น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566 อย่างถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้ข้อความที่ บริษัทเจเคเอ็น และ นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ หรือ แอน จักรพงษ์ ได้โพสต์ลงโซเชียล สร้างความเสียหายอย่างมาก จึงได้เข้าแจ้งความฟ้องร้องเจเคเอ็นต่อศาลอาญา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 โดยศาลได้ประทับรับฟ้อง ตราเลขคดีดำที่ อ.2860/2566 และนัดไต่สวนมูลฟ้อง วันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. เรียกร้องค่าเสียหาย 1000 ล้าน เพื่อปกป้องชื่อเสียงและชดเชยความเสียหายบางส่วนที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด ยังได้แจ้งความ ฟ้องร้อง คู่กรณีที่เกี่ยวข้องกับเจเคเอ็นเพิ่มเติมกับ น.ส. พิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ ความสัมพันธ์เป็น น้องสาว นายจักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์ รวมถึงเจ้าของเพจ Miss Universe Thailand , Hello Universe ข้อหาหมื่นประมาทด้วยการโฆษณา หลังสืบพบว่ายังให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อที่สาธารณะนายจักรพันธ์ ปุณยปภา กล่าวต่อว่า ทางบริษัทฯ ได้เข้าแจ้งความ ร้องทุกข์เพิ่มเติม ในข้อหายักยอกทรัพย์ กับ เจเคเอ็นด้วย หลังทราบจากพนักงานของโรงงานผลิตเครื่องดื่ม บริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด ที่ทาง เจเคเอ็น และ ทีซีจี เป็นผู้ถือหุ้นร่วมกัน ซึ่งมาทราบภายหลังว่า เจเคเอ็น ได้ทำการปิดดำเนินการบริษัท และขนย้ายทรัพย์สินบางส่วนออก โดยไม่มีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งการปิดโรงงาน ลอยแพพนักงานหลายสิบชีวิต ทำให้บริษัท ทีซีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป ซึ่งถือหุ้นอยู่ 40% ได้รับความเสียหายไปด้วยทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเตรียมเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนถึง กลต (คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) ขอให้ตรวจสอบเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานของเจเคเอ็นว่า การยกเลิกเหรียญ Cryptocurrency ได้แจ้งผ่านมติบอร์ดหรือไม่? ถ้าไม่ผ่าน ถือเป็นความผิดอย่างรุนแรงหรือไม่ และการสั่งปิดโรงงานโดยไม่แจ้งให้หุ้นส่วนรับทราบ ทั้งที่เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการดำเนินการก่อนการขอยื่นฟื้นฟูกิจการนั้น สามารถกระทำการปิดบริษัทได้หรือไม่ และ กลต จะมีแนวทางการดูแลกำกับกรณีนี้อย่างไรซึ่งการปิดโรงงานนั้น ทางเจเคเอ็น ได้ผ่านมติจากบอร์ดบริหารหรือไม่ จึงอยากจะเรียกร้องให้ทาง กลต. และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเอกสารการปิดโรงงานที่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำคัญการละทิ้งพนักงานเป็นการผิดธรรมาภิบาลของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจากพนักงานไม่ได้ลาออก และแจ้งกระทันหัน จึงต้องการเรียกร้องความเป็นธรรม ยืนยันจะดำเนินการให้ถึงที่สุดสำหรับ บริษัท ทีพีเอ็น โกลบอล จํากัด ที่มี "ปิยาภรณ์ แสนโกศิก" เป็นผู้บริหาร หรือที่ชาวนางงามเรียกกันว่า "แม่ปุ้ย" จะโดนดำเนินการฟ้องร้องตามกฎหมายในข้อหาแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ ผ่านเพจ Miss Universe Thailand ทำให้เกิดการเสียหาย ซึ่งก่อนที่จะตัดสินใจที่ฟ้องร้อง ทีพีเอ็น ได้ไปค้นข้อมูลว่าบริษัทนี้ไม่ได้ส่งงบการเงินติดกันหลายปี เลยอยากจะเรียนถามท่าน เศรษฐา ทวีสิน ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังว่าบริษัทที่ไม่ได้ส่งงบ ไม่เสียภาษี ยังคงสถานะบริษัทอยู่หรือไม่ อย่างไร .