“เบลล่า - ซี - นุนิว” นำทัพพิชิตภารกิจสุดฟินในงาน “C-vitt ภารกิจลับจับคนไม่ซี Mission Fun Run For Health” พร้อมแฟนคลับและนักวิ่งกว่า 1000 ชีวิต

ซี-วิท (C-vitt) แบรนด์เครื่องดื่มวิตามินซี 200% อันดับหนึ่งของไทย พา 3 พรีเซ็นเตอร์สุดฮอตที่ควงมากับคู่หูอย่างเล่นใหญ่ปิดสยามอะเมซซิ่งพาร์ค จัดงานใหญ่แห่งปีกิจกรรมเพื่อสุขภาพแบบใหม่ กับงานวิ่งสนุกๆที่สอดแทรกความรู้และประโยชน์ของวิตามินซีตลอดเส้นทาง ภายใต้คอนเซ็ป “ไม่ซีเลย ไม่ดีนะ” ประโยชน์ดีๆจากวิตามินซีที่ควรดื่มทุกวัน ตอกย้ำความเป็นแบรนด์เครื่องดื่มวิตามินซีที่ใส่ใจสุขภาพ มุ่งหวังให้คนไทยทุกคนดื่มวิตามินซีกันทุกวัน เพื่อสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ (Healthy Body & Mind) โดยมี “มร. โอซามุ โซมะ” ประธานบริหาร บริษัท เฮ้าส์ โอสถสภา ฟู้ดส์ จำกัด (President of House Osotspa Foods Co., Ltd) เป็นประธานในงานงานนี้ เบลล่า-ซี-นุนิว รับบท Agent-C หัวหน้าสายลับ นำทีมแฟนคลับและนักวิ่งกว่า 1000 คน ร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของการวิ่งในสวนสนุก พร้อมทำกิจกรรมต่างๆมากมายในงาน ซึ่งงานนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ทีม ได้แก่ ทีมทับทิม นำทีมโดย เบลล่า ทีมเลม่อน นำทีมโดย ซี และทีมออเร้นจ์ นำทีมโดย นุนิว โดยทุกคนจะได้รับโจทย์เพื่อทำภารกิจพิชิตสุขภาพ กับการฝ่าด่านอุปสรรคต่างๆ อาทิ กับดักชาไข่มุก-วายร้ายควันพิษ-วิ่งสู้แสง ภัยร้ายที่ทำลายสุขภาพทุกคน เป็นต้น ซึ่งตลอดเส้นทางวิ่ง เหล่าแฟนคลับและนักวิ่ง Agent-C แต่ละทีมลุยกันแบบสดชื่นแรงดีไม่มีตกเพราะได้ชาร์ตกำลังใจจากหัวหน้าทีมทั้ง 3 คนที่ลุยไปพร้อมกันตลอดเส้นทางงานนี้นอกจากทุกคนจะได้สนุกเต็มที่กับการวิ่งพร้อมกิจกรรมที่ทาง ซี-วิท (C-vitt) เตรียมไว้ให้แบบจุกๆแล้ว ยังได้เติมวิตามินซีพร้อมความสดชื่นกับความน่ารักสดใส จาก มินิคอนเสิร์ตของทั้ง 3 พรีเซ็นเตอร์อย่างใกล้ชิด อีกด้วย เรียกได้ว่างานนี้ ซี-วิท (C-vitt) จัดเต็มให้แฟนๆและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้สนุกสนาน พร้อมสุขภาพดีจากวิตามินซี พร้อมความฟินเกิน 200% ตลอดทั้งงานเลยทีเดียวสำหรับครั้งหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรต่อไป สามารถติดตามกิจกรรมความสนุกสุดฟิน พร้อมได้ประโยชน์ดีๆจาก ซี-วิท (C-vitt) ที่จะจัดอย่างต่อเนื่องได้ทาง Facebook Fanpage : C-vitt