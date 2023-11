ส่องเดรสแบรนด์หรูที่ 4 สาว “BlackPink” เลือกใส่เข้าวัง “ลิซ่า” ยังคงสนับสนุนแบรนด์ไทยในวันสำคัญ

ยังคงทำเอาแฟนๆ ตื่นตาตื่นใจอยู่สำหรับการรวมตัวกันอีกครั้งของ 4 สาว “BlackPink” พร้อมกับลุคสุดหรู ใส่ชุดราตรีดั่งเจ้าหญิง เพื่อเข้าพระราชวังบัคกิงแฮม เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 แห่งราชวงศ์อังกฤษการปรากฏตัวในชุดราตรีที่แตกต่างกันของ 4 สาว BlackPink จึงเป็นที่สนใจต่อชาวเน็ตไม่น้อยเจนนี่ เลือกชุดราตรีแขนยาวเปิดไหล่สีขาว ซึ่งลุคนี้ทำให้เธอได้รับคำชมอย่างมาก ถึงความเรียบหรูแบบมินิมอล แต่ยังดูงามสง่าซึ่งชุดที่เธอเลือกนี้ แท้จริงแล้วคือชุดจากคอลเลคขัน ชุดแต่งงาน จากแบรนด์หรู Lihi Hod โดยเรียกชุดนี้ว่า “Hailey” จากคอลเลคชั่น Dream 2023 ราคา 5,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 1.7 แสนบาททาง Lili Hod ได้คอนเฟิร์มผ่านทางอินสตาแกรม พร้อมเซอร์ไพรส์ที่ เจนนี่ เลือกชุดของแบรนด์ “นี่คือสิ่งที่เทพนิยายได้สร้างสรรค์ไว้”จีซู มาในลุคที่หวานที่สุดใน 4 สาว BlackPink กับชุดเดรสสีดำแขนตุ๊กตาในฐานะ โกลบอล แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของ Dior จึงไม่แปลกใจที่เธอเลือกจะหยิบชุดของแบรนด์ในคอลเลคชัน Cruise 2024 มาสวมใส่เช่นเดียวกับ จีซู ที่ โรเซ่ เลือกชุดเดรสสีดำ ในสไตล์เกาะอก โดยโรเซ่ ในฐานะ โกลบอล แบรนด์ แอมบาสเดอร์ ของ Saint Laurentโดยเธอเลือกที่จะสวม “Cut-Out Bustier Dress in Crepe Jersey” จากแบรนด์ ซึ่งดูเหมาะกับรูปร่างและสไตล์ของเธอเช่นกันลิซ่า เลือกที่จะมาในชุดสีสดใส แตกต่างจากเพื่อนร่วมวง โดยเธอเลือกชุดของ George Hobeika กับชุดเดรสยาวประดับด้วยผ้าคลุมทรงเคปที่โอบไหล่ทำให้เธอดูงามสง่าดุจเจ้าหญิง สนนราคาของชุดนี้อยู่ที่ 10,000เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 3.5 แสนบาทนอกจากจะได้เข้าร่วมงานกาล่าดินเนอร์ ที่พระราชวังบัคกิงแฮมแล้ว ทั้ง 4 สาวยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 อีกครั้งในชุดภูมิฐานเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBEs หรือ Member of the Most Excellent Order of the British EmpireMBE จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านศิลปะ และ วิทยาศาสตร์ การทำงานร่วมกับองค์กรการกุศล และ องค์กรสวัสดิการ รวมถึงการบริการสาธารณะ นอกเหนือจากราชการสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 ได้ยื่นพระหัตถ์ทักทายทั้ง 4 สาวพร้อมกับมีปฏิสันถารอีกเล็กน้อย ขณะมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งหลังจากได้รับเครื่องราชฯ แล้ว ทั้ง 4 สาวก็ได้ถ่ายรูปด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ปลาบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและคลิปทางโซเชียลมีเดีย แฟนๆต่างเข้ามาแสดงความยินดี ที่สาวๆได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นไอดอลเคป็อปกลุ่มแรกที่ได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินอกจากนั้นยังเป็นศิลปินกลุ่มแรกที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษกลุ่มแรกที่ได้รับเหรียญรางวัลจากราชวงศ์ โดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Beatles และ อเดล เลยทีเดียวเหรียญรางวัลกิตติมศักดิ์นี้ โดยปกติแล้วจะมอบให้กับพลเมืองอังกฤษหรือผู้ที่อยู่ในเครือจักรภพ ซึ่งหมายความว่า โรเซ่ มีคุณสมบัติสำหรับ MBE เต็มรูปแบบ เนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ ซึ่งเหรียญที่ โรเซ่ได้รับจะเป็นแบบ full honor ส่วนสมาชิกวงคนอื่นๆ จะเป็นเครื่องราชฯแบบกิตติมศักดิ์เหมือนที่มอบให้คนต่างชาติอื่นๆ นอกจากนั้น โรเซ่ ยังได้รับเกียรติใช้ชื่อนามห้อยท้ายตามศักดิ์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งด้วยโดยสามารถเรียกชื่อเธอว่า “Roseanne Park MBE” พลเมืองเครือจักรภพ และยังทำให้เธอมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้1. ได้รับสิทธิพิเศษในการอภิเษกสมรส รวมถึงลูก ๆ ของเธอ ในอาสนวิหารเซนต์ปอล2. มีสิทธิ์สมัครตราประจำตระกูล รูปทรงโล่ สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลและสืบทอดได้และไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีข่าวใดๆเล็ดลอดออกมา เพราะจะไม่มีใครทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการเท่านั้นทั้ง 4 สาวมาในชุดสไตล์ smart casual โดย จีซู มาในชุดสีดำเรียบๆ ทั้งเสื้อและกระโปรงจาก Dior คอลเลคชัน Cruise 2024ทางด้าน ลิซ่า ขอเลือกชุดสีเทา พร้อมสนับสนุนแบรนด์ไทยอย่าง Asava ที่เป็นแบรนด์โปรดอีกแบรนด์ที่ ลิซ่า เลือกใช้ในโอกาสสำคัญๆทางด้าน โรเซ่ ก็มาในชุดสูท เป็นสมาชิกวงหนึ่งเดียวที่เลือกใส่กางเกงและเสื้อสูท แต่เบรกความเท่ ด้วยเสื้อซีทรูผูกโบว์ที่คอแทนเนคไท ส่งให้ได้ลุคที่ทั้งหวานและเท่เหมาะกับบุคลิก โดยทั้งชุดมาจากแบรนด์ Saint Laurent ที่เธอเป็น Global Brand Ambassadorส่วน เจนนี่ มาในชุดเดรสผ้าทวีต ที่เห็นแล้วรู้เลยว่ามาจากแบรนด์ Chanel ที่เธอเป็น Global Brand Ambassador เช่นกัน