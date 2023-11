“แอฟ” รับศึกษาดูใจ "นนกุล" กังวลอายุห่าง แต่จะทำให้ดีที่สุด

ความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ สำหรับ“แอฟ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ” และ “นนกุล ชานน สันตินธรกุล“ ที่ล่าสุดก็ควงกันไปเปิดตัวในกลุ่มเพื่อน แถมเพื่อนของแอฟยังโพสต์ไอจีสตอรี่ว่า ปีใหม่ลูกสาวแอฟมากระซิบว่า ตอนนี้แม่แอฟมีแฟนแล้วด้วย วันนี้เจอ แอฟ ที่งาน “SIAM PARAGON THE LUXE HALL OPENING CELEBRATION” แอฟ ได้ตอบเรื่องนี้ว่า…“ก็แฮปปี้ดีค่ะ คุยกัน ก็คุยมาเรื่อยๆ เริ่มจากเป็นเพื่อนร่วมงานแอคติ้ง จนเวลาผ่านมาเรื่อยๆ ซึ่งมันก็ใช้เวลามาซักพักนึง ก็ปีกว่า เลยทำให้เราได้คุยเรื่องอื่นๆ แลกเปลี่ยน และพัฒนาไปเรื่อยๆ (เขาบอกประทับใจตั้งแต่ตอนเราส่งอาหารไปให้เขาตอนป่วย?) ไม่อยากจะบอกเลยว่า ส่งไปให้ทุกคน แอฟจะเป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว ตอนนั้นยังไม่มีอะไรพิเศษ ช่วงนั้นใครป่วยก็ส่งไปเยี่ยมทุกคน“เผยเริ่มมีความรู้สึกที่พิเศษกับ “นนกุล” ช่วงงานศพคุณพ่อ”คงเป็นช่วงงานศพ รู้สึกจริงๆ ว่า เขาเป็นห่วงเรา นนจะออกตัวเสมอว่าเขาเป็นคนชัดเจน จริงๆ ก็คุยกันมาในระดับนึงค่ะว่า เขาจะบอกนะว่าคุยกัน ก็มีการรับรู้และตกลงกัน แต่ไม่คิดว่าจะชัดเจนขนาดนั้น (ถ้าเรา say yes เขาจะเดินหน้าแบบติดจรวดเลย?) ก็เชื่อว่าใครฟังก็คงยิ้มเหมือนแอฟ ความรู้สึกจริงๆ ก็คือขอบคุณที่ให้เกียรติ“รับเป็นห่วงเรื่องความห่างของวัย และขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงตนเรื่องนี้เหมือนกัน”จะบอกว่าไม่คิดเลยก็คงไม่ได้ ก็คิดค่ะ ในประเด็นที่คนเป็นห่วงแอฟก็รับรู้ ขอบคุณทุกๆ คนที่เป็นห่วง ก็สบายใจค่ะ ด้วยความเป็นคนชัดเจนของเขาที่เขายืนยันว่า จะขอเป็นคนพูดเอง ขอพูดก่อน มันก็เป็นไปตามที่เราเคยคุยกัน สำหรับแอฟที่เขาขอเป็นคนพูดก่อนก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจ ปกตินนเขาเป็นคนชัดเจนและเป็นสุภาพบุรุษแบบนี้อยู่แล้ว“เขาผ่านด่าน “ปีใหม่” ลูกสาวแล้ว“ปีใหม่รับรู้ค่ะ เพราะสำหรับแอฟ ปีใหม่และเรื่องครอบครัวสำคัญมากๆ เพราะฉะนัันทุกคนในครอบครัวรับรู้”ตอนนี้สบายใจ แฮปปี้ไปไหนมาไหนด้วยกันทุกที่แล้ว”สำหรับเขาอะไรที่แอฟแฮปปี้เขาก็แฮปปี้ค่ะ (หลายคนเป็นผู้กุมความลับ?) ก็นิดนึง ก็แซวเรื่อยๆ จริงๆ เพื่อนสนิทแอฟทั้งหมดทุกคนน่ารักมากๆ เลย เขาบอกเลยว่าอะไรที่แอฟแฮปปี้เขาก็แฮปปี้""ณ ตอนนี้สบายใจมากๆ ค่ะ ที่ผ่านมาเราก็คุยกัน ทำกิจกรรมต่างๆ มีคนเห็นไปทานข้าวด้วยกัน ไปอะไรแอฟก็พูดตามตรงแหละว่าไป แอฟทำอะไรแอฟก็บริสุทธิ์ใจ เราคุยกัน เราศึกษากัน เราก็ต้องเรียนรู้กันไป ก็ปฎิเสธไม่ได้ว่าจะมีกิจกรรมพวกนี้ ทานข้าว เล่นกีฬา มีไปตีแบต ดูหนัง ความสนิทก็เพิ่มมากขึ้น มันผ่านระยะเวลา ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อนหน้านี้เราอาจจะต้องพยายามไปที่คนไม่เยอะ แต่ตอนหลังสบายมาก ไปมาหมดแล้ว จะคอนเสิร์ต ปีใหม่ (ลูกสาว) ก็ไปด้วย ละครเวที ทำอะไรที่เราอยากทำ ไลฟ์สไตล์ไปด้วยกันได้ ตอนนี้เท่าที่อยู่มาก็ได้ค่ะ ผ่านค่ะ ถ้าชอบดูละครเวที ก็แฮปปี้”มุมมองความรักเหมือนเดิม ท้้งทำงาน ทั้งเป็นแม่ การมีความรักเพิ่มพลังใจ เป็นเรื่องดีๆ ในชีวิต“เหมือนเดิมค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แอฟเข้าใจทุกคนถ้าจะเป็นห่วง เพราะคนก็เห็นไทม์ไลน์ เห็นเส้นทางชีวิตแอฟมาตลอด แอฟยังรู้สึกว่าเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ดี เป็นกำลังใจให้เราออกมาเจอโลกภายนอก ไม่ว่าเราจะมีบทบาทหน้าที่ยังไง สำหรับแอฟเป็นทั้งคนทำงาน และเป็นคุณแม่ด้วย มีหลายบทบาทที่เราต้องรับผิดชอบ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันไม่ได้ง่ายเลย ต้องใช้พลังเยอะมากๆ ถ้าความรักเป็นตัวเพิ่มพลังให้เรา สำหรับแอฟเป็นเรื่องดีๆ ในชีวิต”ถึงกับกรี๊ดคำตอบ ”นนกุล“ ที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีสถานะ แต่ถ้าเป็นแฟนจะสั้น ข้ามขั้นไปถึงแต่งงาน“อันนี้ตอนดูก็กรี๊ดนะ ก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าสำหรับแอฟกับนน ถ้าถึงขั้นที่เราจะเรียกว่าแฟนคงเป็นจุดที่เราพร้อมทุกอย่างจริงๆ ถึงมีสถานะความเป็นแฟน เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นก็คงเป็นเรื่องง่ายแล้ว แต่สำหรับแอฟติดจรวดก็น่ารักดี แต่ว่าในความเป็นจริงสุดท้ายก็ต้องใช้เวลา หมายถึงว่าเวลาไม่ใช่ระยะสั้นหรือยาว แต่หมายถึงจังหวะเวลาที่ใช่ โอกาส แล้วก็ความพร้อม ความรู้สึกของเราทั้งคู่ ถ้าเขาจะติดจรวด ก็อย่างที่บอกค่ะ ว่าคงเป็นช่วงของจังหวะเวลา ความพร้อม ความรู้สึกที่ใช่ทั้งสองคน”หยอดคำหวาน คิดถึง ผ่านคอมเมนต์แค่เล่นๆ กัน“คือถ้าไม่ได้เจอกัน ต่างคนต่างทำงาน เอาเป็นว่าต่างคนต่างทำงานหนักมาก บางทีก็เล่นๆ กันแค่นี้แหละ (แล้วเราชอบรูปถอดเสื้อหรือไม่ถอดเสื้อ ใส่สูทหรือไม่ใส่สูท?) ตายละ…เป็นคำถามที่ไม่ได้เกร็งข้อสอบมาด้วย (หัวเราะ) แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะ (ไม่หวง?) แอฟก็ไม่กล้าก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวเขาหรอกค่ะ”เต็มที่กับความรักทุกครั้ง แม้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรตนก็ขอทำให้ดีที่สุดและยอมรับกับมัน“จริงๆ ไม่ว่าจะครั้งนี้หรือครั้งไหน แอฟก็เต็มที่กับมัน ความคาดหวังก็ตอบลำบาก ณ ปัจจุบันแอฟก็เต็มที่กับทุกๆ เรื่อง ไม่ใช่แค่ความรัก ความคาดหวังในความรัก ในการงาน ทุกอย่างเมื่อเราทุ่มเทเต็มที่เราก็อยากให้ออกมาดี เหมือนเรื่องานเหมือนกัน แต่สุดท้ายปลายทางมันจะได้รับผลตอบรับยังไง มันก็ถือว่าถ้าเราทำดีที่สุดแล้ว แอฟก็ยอมรับมัน""แอฟอยากจะขอบคุณมากๆ ขอบคุณสำหรับทุกการซัพพอร์ตและกำลังใจ ตอนนี้เวลาไปไหนทุกคนก็บอกว่าเป็นกำลังใจให้นะ ยินดีด้วย แอฟก็เขินนะเอาจริง แอฟว่าคงมาจากการที่เขาเห็นเราแฮปปี้ เขาก็แฮปปี้“กำลังดูๆ รับงานคู่กันอยู่ อนาคตคงมีโอกาสได้รับงานคู่กัน”เยอะเลยค่ะ ถามว่าจะมีโอกาสได้เห็นไหม อนาคตคงมีค่ะ แต่ว่า ณ ตอนนี้แค่งานแต่ละคนก็เต็มมากๆ อาจจะเป็นช่วงสิ้นปีด้วย ต่างคนต่างถ่ายละคร คิวละครก็แน่นค่ะ”