"เบลล่า" ชวนชมงานออกแบบสุดน่ารัก “Connect the Dots” ที่ร้าน Jo s 365 at Reference

ล่าสุด แทคทีมคุณพลอย ผู้จัดการส่วนตัว และ โจ เพื่อนรักเจ้าของร้านบานอฟฟี่ชื่อดังจากเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดป๊อปอัปคาเฟ่ในชื่อ Jo’s 365 ที่ผสมผสานความเป็นอาร์ตและไลฟ์สไตล์ สุดชิค ในพื้นที่ของโครงการ Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ หนึ่งในโครงการคอนโดฯ จาก SC Asset ที่โดดเด่นเรื่องของดีไซน์ และด้วยความชื่นชอบงานด้านความคิดสร้างสรรค์ และงานศิลปะต่างๆ ของทั้งสามคน จึงเป็นที่มาของโปรเจกต์สุดน่ารัก “Connect the Dots” ผลงานการออกแบบและตกแต่งที่ได้ Mackcha (แม็กชา) ศิลปินรุ่นใหม่มาเนรมิตรบรรยากาศของ Jo’s 365 at Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ ให้กลายเป็นท้องทะเลสีน้ำเงินแสนอบอุ่นบอกเล่าเรื่องราวผ่านคาแรกเตอร์ ‘ชาล็อต’ (Chalotte) เด็กผู้หญิงผู้หลงใหลในท้องทะเลงานนี้ เบลล่าเลยอยากชวนแฟนๆ ให้แวะมาที่ร้านกันเยอะๆ เพราะนอกจากจะมีมุมให้ถ่ายรูปลงไอจีเพียบแล้ว ยังมีเมนูพิเศษให้ได้ชิมกันอีกด้วย หรือถ้าใครเป็นแฟนคลับขนมบานอฟฟี่ของ Jo’s Banoffee อยู่แล้ว อยากให้มาลองเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งชิล ทานบานอฟฟี่ 5 ชั้น ที่ Jo’s 365 at Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ในพื้นที่ของคาเฟ่ รวมถึงตัวอาคารทั้งหลัง ถูกตกแต่งด้วยลวดลายน้องชาล็อตต์และเจ้าจุด ฉลามวาฬสุดน่ารัก เต็มพื้นที่เลย ใครอยากแวะไปคาเฟ่ของเบลล่า ชิมเมนูสุดพิเศษ หรือไปถ่ายรูปเก๋ๆ สามารถไปตามได้ที่ร้าน Jo’s 365 at Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ SC Asset เค้าได้เตรียมมอบข้อเสนอพิเศษสูงสุดให้กับผู้ที่สนใจโครงการ Reference สาทร-วงเวียนใหญ่ อีกด้วยกับแคมเปญ “SPARK DEALS” ONE PRICE 3.69 ล้านบาท* พร้อมรับดีไซน์ไอเท็ม “Connect the Dots” ลิมิเต็ด คอลเลกชันจาก Jo’s & Mackcha กลับไปสะสม สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ที่ https://m.scasset.com/JP1M ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 ธันวาคม 2566 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 1749...เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดและยูนิตที่กำหนด