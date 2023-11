"ยิปโซ" สวมบิกินีอวดหุ่นแซ่บ พร้อมพรั่งพรูความในใจถึงรูปร่างที่โดนวิจารณ์ เปรียบเทียบกับพี่สาวมาตลอด

ออกมาร่ายยาวผ่านแคปชั่นสุดปังกับเรื่องราวที่ติดค้างอยู่ภายในหัวใจ สำหรับนักแสดงสาว “ซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสต์ซีนสวมบิกินีอวดหุ่นแซ่บนั่งเล่นริมสระน้ำผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมเขียนแคปชั่นเล่าถึงเหตุการณ์ที่โดนวิพากษ์วิจารณ์เรื่องรูปร่างจนทำให้คิดว่า มีอะไรผิดพลาดกับร่างกายของตัวเองมาตั้งแต่เด็ก อีกทั้งยังมักจะโดนเทียบกับพี่สาวอยู่ตลอดว่า"ตั้งแต่จำความได้ เป็นคนที่รู้สึกว่ามีอะไรผิดพลาดกับร่างกายตัวเองมาตั้งแต่เด็ก ทั้งโดนเปรียบเทียบกับพี่สาว เพื่อนที่โรงเรียน โตมาก็เพื่อนร่วมงาน คนที่เคยชอบที่เจอกันทุกครั้งต้องทักว่าอ้วนขึ้นหรือผอมลง เป็นโรคทางการกินมาแล้วแทบทุกรูปแบบ""ชีวิตกลายเป็น การต่อสู้กันระหว่างเสียงภายนอกที่บอกว่า เราควรรูปร่างหน้าตาเป็นยังไง กับเสียงภายในที่พยายามให้กำลังใจและทำให้เราเห็นว่า ความจริง กับ ความคิดเห็นส่วนใหญ่ ไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน""ใครก็ตามที่เจอคำถามว่า ทำไมไม่เป็นอย่างนั้น ทำไมไม่เป็นอย่างนี้ ทำไมไม่ทำได้อย่างเขา ขอส่งกำลังใจนะคะ ขอให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ว่าเหล่านี้อย่างร้ายก็เป็นแค่คำสั่ง อย่างดีก็เป็นคำ 'แนะนำ' ที่ใส่คอสตูมคำถามมีส่วนประกอบของความสงสัยน้อยมาก จะมีกี่คนสงสัยจากใจว่า ทำไมคน 2 คนถึงไม่เหมือนกัน ในเมื่อเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาเป็นคน คนละคน""จะไม่รับฟังใครเลย อวยแต่ตัวเองหรืออวยกันเองก็ไม่ใช่ จะยอมให้ทุกคำของทุกคนมากำกับการใช้ชีวิตซ้ายทีขวาทีก็ไม่ใช่เหมือนกัน""สำคัญคือ เรามีทางเลือกเสมอในการหยิบใช้แค่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ แล้ววางที่เหลือไว้กับผู้ถามได้ โดยไม่เก็บมาวนฟังซ้ำในหัวเพื่อทำร้ายตัวเอง""และใครก็ตามที่ตั้งคำถามแบบนี้ก็ไม่เป็นไร หลายอย่างเกิดจากความเคยชิน แต่ทุกอย่างมีน้ำหนักสุดที่เจตนา บางคนเกิดด้วยเจตนาที่ดีจริงก็ดี และจะดีขึ้นไปอีกแค่ไหนถ้าเจตนาที่ดี + วิธีสื่อสารที่ดีด้วย ต่างจากการใช้คำแนะนำเป็นดาบทำร้าย แล้วเอาคำว่าเป็นห่วง ตบท้ายเป็นเกราะป้องกันตัวเองอีกที""จากวันที่ทำ @wordshurtcampaignth จนถึงวันนี้หลักๆ ค่อนข้างเหมือนเดิม ระวังการออกความเห็นพร่ำเพรื่อที่เพิ่มขยะทางใจให้คนอื่น เสรีภาพทางคำพูด กับเสรีภาพในการทำร้ายคนอื่นด้วยคำพูด ไม่เหมือนกัน และเสรีภาพ อาจแปลว่ามีอิสระในการทำได้ แต่ไม่ได้แปลว่าไม่มีผลลัพธ์ มีแต่คนที่ยินดีรับผิดชอบการตัดสินใจทุกอย่างของตัวเองเท่านั้นที่จะบริหารเสรีภาพของตัวเองได้อย่างดี""ขอแค่เราให้เกียรติความแตกต่างที่ไม่ทำร้ายใคร จะช่วยกันลดการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าต้องเอาชีวิตคนอื่นมาเป็นมาตรวัด ว่าต้อง 'ดีกว่า' 'เท่ากับ' 'มีใครแย่กว่า' ถึงจะเริ่มพอใจหรือมอบความรักให้ตัวเองได้""กลับมาที่ตรงนี้ ทุกวันนี้ยังคงค่อยๆ ดูแลร่างทั้งร่ายกาย และปรับปรุงซ่อมแซมระบบความคิดของตัวเองต่อไป ผ่านทางการสังเกตเยอะๆ""ยังชอบกินดีดี สลับกินไม่ค่อยดีแต่อร่อย ออกกำลังเพื่อให้แข็งแรง สลับกับออกเพราะเริ่มเอาแต่กินนอนมากไป""ความติดสวยแบบ physical ยังมีอยู่แน่นอน แต่ก็ไม่ลืมความสวยอีกแบบที่บอกมาตลอดว่า ร่างกายเรามันไม่ได้สวยหล่อแค่เพราะมันดูเป็นยังไง แต่สวยหล่อเพราะเราเอามันไปใช้ทำไรอะไร ใช้เดินทางไปไหน กอดใคร ยิ้มให้ใคร พูดอะไร ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายคนอื่น ทำดีจริงๆ หรือทำดีให้ดูดี สุดท้ายเราเป็นคนใส่ความหมายให้ความสวยงามของร่างกายนี้เอง""Please give ourselves lots and lots and lots of love."