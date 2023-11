พร้อมไปสนุกซ่าไปกับดนตรีครบทุกแนวที่ Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023’ เทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ

กลับมาอีกครั้ง! เทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในไทย Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023’ ที่กำลังจะมาสร้างบรรยากาศความสุขส่งท้ายปี ฟังเพลงเพราะๆ ชมโชว์ดีๆ จากศิลปินคนโปรดครบทุกแนว ถึง 5 เวที และกิจกรรมเอาใจ Gen Z อีกเพียบ เตรียมจัดขึ้นทั่วสยามสแควร์ วันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ที่จะถึงนี้ปีนี้มาในธีม ‘Land-Dom’ กับไลน์อัปสุดแรนด้อมและกิจกรรมทุกแนวสำหรับทุก ‘ด้อม’ โดยไม่ระบุเวที โดยมี ‘น้องกาชา’ มาสคอตประจำปีที่จะมาชวนสุ่มความสนุกจากทุกเวที พร้อมไลน์อัปศิลปินที่การันตีได้ว่าครบทุกแนวเพลง เอาใจทุกความชอบ ตอกย้ำการเป็นพื้นที่สำหรับทุกคน ทุกด้อมอย่างแท้จริง ด้วยความร่วมมือหลักจาก Pepsi, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และ NYLON Thailand ที่อยากมอบประสบการณ์เทศกาลดนตรียิ่งใหญ่ ไม่ว่าอยู่ด้อมไหน ชอบแนวเพลงอะไร ก็จะได้เต็มอิ่มจากงานนี้ภายในงาน Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023’ เตรียมไลน์อัปสุดมันส์เอาไว้ให้ทุกคนได้ชมโชว์จุใจจากกองทัพศิลปินที่ขนมาไว้ในงานมากกว่า 100 เบอร์ ฮิตสุด ดังสุด ปังสุด จัดเต็ม 2 วัน 5 เวที พบกับ INK WARUNTORN, F.HERO, SINGTO NUMCHOK, NONT TANONT, YOUNGOHM, JEFF SATUR, ZOM MARIE, MILLI, EARTH PATRAVEE, SAFEPLANET, Bomb At Track, SERIOUS BACON, MIRRR, PiXXiE x Proo Thunwa x DIDIxDADA, ALLY, MAIYARAP+AUTTA+NAMEMT, ICE PARIS, TRINITY x DVI x bXd, PRETZELLE, DEPT, WHAL & DOLPH, YEW, SLAPKISS, MATCHA, เรนิษรา, QLER & NEWERY, SOLITUDE IS BLISS, TELEVISION OFF, FOOL STEP, LOSERPOP, PURPEECH, LANDOKMAI, NO1R: FLI:P x Project M.O.N, fellow fellow feat. guncharlie และอีกกว่า 100 ศิลปินนอกจากไลน์อัพศิลปินที่ตื่นตาตื่นใจแล้ว ยังอัดแน่นไปด้วยบูธกิจกรรมสุด RANDOM กระจายอยู่ทั่วทั้งบริเวณที่จัดงาน ให้ผู้เข้าชมได้แวะเดินเข้าไปร่วมสนุกกันได้ตลอดวัน อาทิ ‘MASS KARAOKE presented by Pepsi’ พื้นที่สำหรับคนมีของกับ Karaoke เพลงฮิตที่รอให้คุณมาเลือกเพลงโปรด แล้วฉายแสงแสดงพลังเสียง รวมถึง ‘MUSIC RANDOM CHALLENGE’ ชวนแท็กทีมเพื่อนซี้ ร่วมสนุกกับเกมร้องเพลงฮิต 10 เพลง เฟ้นหาทีมที่โดนใจเพื่อรับของรางวัล คนที่มีใจรักการร้องเพลงไปรวมตัวกัน ณ ลานอัฒจันทร์ Siam Square One ‘RANDOM DANCE presented by American Tourister’ พื้นที่ของคนมีความสามารถและรักการเต้นด้วยการจัด Playlist เพลงเต้นสุดฮิตจาก TikTok ให้คุณได้ร่วมโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์กันแบบจัดเต็ม พร้อมเซอร์ไพรส์จากศิลปินดัง FLI:P ที่จะมาร่วมทำ Challenge เต้นเคียงข้างทุกคน ใครสายแดนซ์พบกันที่ลาน Center Point Siam Square‘SILENT DISCO presented by JD Sports’ โซนสำหรับสายปาร์ตี้ที่คนรักเสียงดนตรีไม่ควรพลาด กับปาร์ตี้ไร้เสียงที่ให้ทุกคนมา Connext ทะลุสู่โลกดนตรีสุดมันส์ไปพร้อมกับบรรดา DJ ชื่อดังที่จะมาจัด Playlist ให้ตรงใจคุณต้องการยัง.. ยังไม่หมด เพราะผู้เข้าชมงานยังสามารถสนุกสนานไปกับประสบการณ์อื่นๆ ได้สุดฟินตลอด 2 วัน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแอปพลิเคชัน xplORe ที่เปิดตัวที่นี่เป็นที่แรก และพื้นที่ปลดปล่อยความเป็นตัวเอง NYLON Space พื้นที่ที่คุณจะได้แต่งแต้มสีสันให้ตัวเองกลายเป็นเวอร์ชันใหม่ที่ทันสมัย พร้อมลุ้นของรางวัลสุดพิเศษมากมายจากบูธกิจกรรมของผู้สนับสนุน หรือจะส่งความรู้สึกถึงศิลปินคนโปรดผ่าน ตู้-DOM presented by JD Sports และถ้าหากท้องเริ่มร้องลองแวะไปที่ FOOD MARKET โซนร้านเด็ดเมนูดังที่คัดสรรค์มาเติมพลังให้อิ่มท้อง พร้อมรับเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาล ที่แจกฟรีตลอดงาน ณ จุดแจกกระจายทั่วพื้นที่สยามสแควร์ก่อนไปสนุกกันต่อ แล้วมาเจอกันที่ Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023’ เทศกาลดนตรีฟรีที่ใหญ่ที่สุดในสยามประเทศ ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลาบ่าย 2 ถึง 4 ทุ่ม เดินทางสะดวก ลงรถไฟฟ้า BTS สถานีสยาม ก็สามารถเดินเข้างานได้เลย และที่สำคัญงานนี้ยัง Friendly ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์ ปักหมุดจดวันไว้ให้ดีแล้วเตรียมมารับประสบการณ์ทางดนตรีสุดยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน Pepsi, PMCU, NYLON Thailand present ‘Siam Music Fest 2023’ สนับสนุนหลักโดย Pepsi และ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) ร่วมด้วย JD Sports Thailand และ xplORe, American Tourister, make by KBank, Rejoice, Taokaenoi x Bomber Dog, JAXX และโก๋แก่ติดตามรายละเอียดและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/siammusicfest และ Siam Music Fest Media Center