รู้จัก 2 ผู้หญิงที่ “แอนโทเนีย - เชย์นิส” คู่จับมือมิสยูนิเวิร์ส 2023 เลือกจะเป็น

มาลาลา ยูแซฟไซ ในคำตอบของ แอนโทเนีย คือ นักเคลื่อนไหวด้านการศึกษาชาวปากีสถาน ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี 2014 ขณะมีอายุเพียง 17 ปี นับเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบล ที่มีอายุน้อยที่สุดในโลก เป็นชาวปากีสถานคนที่ 2 และเป็นชาวปาชตุนคนแรกที่ได้รับรางวัลโนเบล

แอนโทเนีย สามารถฝ่าฟันเข้าไปถึงรอบสุดท้าย ที่มีตัวเต็งอย่าง เชย์นิส ปาลาซิโอส จาก นิการากัว และ โมรายา วิลสัน สาวงามจากออสเตรเลีย เข้าไปยืนตอบคำถามในรอบ 3 คนสุดท้ายโดยคำถามสุดท้ายที่ทุกคนได้รับคือซึ่งตำตอบของ แอนโทเนีย และ เชย์นิส ส่งให้ทั้งคู่ได้เข้าไปเป็นคู่จับมือ เพื่อลุ้นว่าใครจะได้ครองมงกุฏแอนโทเนีย โพซิ่ว จากประเทศไทย เลือกที่จะเป็น “มาลาลา ยูแซฟไซ” และ เชย์นิส ปาลาซิโอส เลือกที่จะเป็น “แมรี่ โวลสโตนคราฟท์”เธอเป็นผู้สนับสนุนด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการศึกษาของผู้หญิงและเด็กใน Swat ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอ ซึ่งกลุ่มตอลิบาน หรือ ตาลิบันในปากีสถานเคยสั่งห้ามเด็กผู้หญิงเข้าโรงเรียน การสนับสนุนของเธอได้เติบโตขึ้นเป็นขบวนการระดับนานาชาติ และตามคำบอกเล่าของอดีตนายกรัฐมนตรี ชาฮิด คาคาน อับบาซี เธอได้กลายเป็น "พลเมืองที่โดดเด่นที่สุดของปากีสถาน"มาลาลา มีพ่อเป็นนักเคลื่อนไหวด้านการศึกษา ซึ่งถือเป็นแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้เธอเริ่มต่อสู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขณะอายุเพียง 11 ปีเธอเขียนบล็อกเพื่อเปยรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในช่วงที่กลุ่มตาลิบัน ยึดครอง Swat ก่อนที่ New York Times จะตามติดทำสารคดีเกี่ยวกับชีวิตของเธอ เธอในขณะที่กองทัพปากีสถานเปิดปฏิบัติการ Rah-e-Rast เพื่อต่อต้านกลุ่มติดอาวุธในเมือง Swatมาลาลา ได้รับรางวัล National Youth Peace Prize ครั้งแรกของปากีสถานเดือน ต.ค. 2012 ขณะที่เธอนั่งรถบัสกลับจากการสอบ พร้อมกับนักเรียนหญิงอีก 2 คน เธอถูกกลุ่มตาลิบันยิงเข้าที่ศีรษะหวังจะสังหาร เนื่องจากไม่พอใจต่อกิจกรรมที่เธอทำ เธอถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะ อาการสาหัส ก่อนจะถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่ประเทศอังกฤษเรื่องราวของเธอได้จุดประกายให้ผู้คนจากนานาชาติต่างหลั่งไหลสนับสนุนหลังจากฟื้นตัว มาลาลา ก็กลายเป็นนักเคลื่อนไหวที่โดดเด่น ในการต่อสู้เพื่อสิทธิในการศึกษา เธอร่วมก่อตั้ง Malala Fund ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรในเบอร์มิงแฮมในปี 2013 เธอร่วมประพันธ์ I Am Malala ซึ่งเป็นหนังสือขายดีระดับนานาชาติ ในปีเดียวกันเธอยังได้รับรางวัล Sakharov Prize และในปี 2014 เธอเป็นผู้ร่วมรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปี 2014 ร่วมกับ Kailash Satyarthi จากอินเดีย ในขณะนั้นเธออายุเพียง 17 ปี เธอจึงเป็นผู้ได้รับรางวัลโนเบลที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในปี 2015 เธอเป็นหัวข้อของสารคดีเข้าชิงรางวัลออสการ์เรื่อง He Named Me Malala นิตยสาร Time ฉบับปี 2013, 2014 และ 2015 ทำให้เธอเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกในปี 2017 เธอได้รับสัญชาติแคนาดากิตติมศักดิ์ และกลายเป็นบุคคลที่อายุน้อยที่สุดที่ได้กล่าวปราศรัยในสภาแคนาดาในคำตอบของ เชย์นิส จาก นิการากัวแมนี่ โวลล์สโตนคราฟต์ เป็นนักเขียน นักปรัชญา และผู้สนับสนุนสิทธิสตรีชาวอังกฤษจนกระทั่งปลายศตวรรษที่ 20 ชีวิตของเธอซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ส่วนตัวที่แหวกแนวหลายครั้งในเวลานั้น ได้รับความสนใจมากกว่างานเขียนของเธอเองปัจจุบัน โวลล์สโตนคราฟต์ ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักปรัชญาสตรีนิยมผู้ก่อตั้ง และนักสตรีนิยมมักจะกล่าวถึงทั้งชีวิตและผลงานของเธอว่ามีอิทธิพลสำคัญต่อสังคมในช่วงอาชีพสั้นๆ เธอเขียนนวนิยาย บทความ เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเดินทาง ประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศส หนังสือแนวปฏิบัติ และหนังสือสำหรับเด็กเธอเป็นที่รู้จักกันจากหนังสือเรื่อง A Vindication of the Rights of Woman (1792) ซึ่งเธอให้เหตุผลว่าโดยธรรมชาติแล้วผู้หญิงไม่ได้ด้อยกว่าผู้ชาย แต่ดูเหมือนจะเป็นเพียงเพราะพวกเขาขาดการศึกษาเท่านั้น เธอจึงแนะนำว่าทั้งชายและหญิงควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเหตุผลและจินตนาการถึงระเบียบทางสังคมที่ตั้งอยู่บนเหตุผลแมนี่ โวลล์สโตนคราฟท์ ออกหนังสือ Memoir (1798) เกี่ยวกับชีวิตของเธอ ซึ่งเผยให้เห็นวิถีชีวิตนอกรีตของเธอ ซึ่งทำลายชื่อเสียงของเธอโดยไม่ได้ตั้งใจมาเกือบศตวรรษ อย่างไรก็ตาม ด้วยการถือกำเนิดของขบวนการสตรีนิยมในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ 20 การสนับสนุนของ แมนี่ โวลล์สโตนคราฟท์ ในเรื่องความเท่าเทียมของสตรีและการวิพากษ์วิจารณ์ความเป็นสตรีนิยมตามแบบฉบับจึงมีความสำคัญมากขึ้น