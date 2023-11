“ป้อง ณวัฒน์” ร่วมสัมผัสความหรูหรา “อายลิ้งค์ วิชั่น X เดอ ริโก” เปิดตัวแว่นตาดีไซน์สุดล้ำ PORSCHE DESIGN EYEWEAR : FOR WINTER 2023/2024

บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด จับมือ บริษัท เดอ ริโก (DE RIGO) ผู้ได้รับสิทธิ์ผลิตและจัดจำหน่าย Porsche Design Eyewear แบรนด์แว่นตาแฟชั่นระดับเวิลด์คลาส จากประเทศเยอรมัน เปิดตัวคอลเลคชั่นล่าสุด PORSCHE DESIGN EYEWEAR : FOR WINTER 2023/2024 ฝีมือนักออกแบบผู้ได้รับแรงบันดาลใจจากยนตรกรรมสปอร์ตคาร์สุดหรูอย่าง Porsche (พอร์ช) พร้อมจัดแสดงและเปิดให้นักสะสมผู้นิยมความหรูหราได้จับจองเป็นเจ้าของ ณ ศูนย์จัดจำหน่ายแว่นตา KT Optic (เคที ออฟติค) ชั้น 1 ศูนย์การค้า เมกา บางนา (ฝั่งอิเกีย) พลาดไม่ได้กับการเปิดจอง แว่นตา Porsche Design รุ่นลิมิเต็ดเอดิชั่น “Porsche 911 Iconic Machined” ผลิตเพียง 911 อันทั่วโลก และอยู่ที่เมืองไทยเพียง 10 อันเท่านั้น ซึ่งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Mr.Enrico Molin Head of Sales Asia Pacific of De Rigo และ Ms.Valentina Olivier Regional Marketing Manager Asia Pacific of De Rigo พร้อมด้วย คุณชัชวาลย์ วณิชไพสิฐ กรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย ออพติค จำกัด หรือ KT OPTIC ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ โดยมีพระเอก ป้อง ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์ และเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ ภูวดี คุนผลิน ,ปฏิญญา เกี่ยวข้อง, ปณิธิพัทธ์ สุขสมบูรณ์ , วชิรา โชติยานนท์ ,วสุ สกุลอนันต์ , วิลาสิณี ธัญญะวิเศษศิลป์ , เอ สุรพันธ์ ชาวปากน้ำ และ โบวี่ สโรชา เย็นใส ร่วมสัมผัสความล้ำสมัย กับดีไซน์อันเป็นเอกลักษณ์ของ Porsche Design Eyewearคุณประพันธ์ ผดุงเกียรติสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท เดอ ริโก จำกัด เป็นบริษัทผลิตแว่นตาระดับ TOP 3 ของประเทศอิตาลี ได้รับลิขสิทธิ์เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแว่นตา Porsche Design Eyewear ทั่วโลก ซึ่งบริษัท เดอ ริโก จึงได้มอบหมายให้บริษัท อายลิ้งค์ วิชั่น จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแว่นตา Porsche Design ให้กับดีลเลอร์ประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว พร้อมจัดงานเปิดตัวคอลเลคชั่น PORSCHE DESIGN EYEWEAR : FOR WINTER 2023/2024 ขึ้น อย่างที่ทุกท่านทราบดีว่า Porsche Design Eyewear เป็นแบรนด์แว่นตาระดับเวิลด์คลาสในเครือบริษัทผลิตรถสปอร์ตคาร์สุดหรูอย่าง Porsche ซึ่งเป็นรถยนต์ในฝันของผู้ชื่นชอบความหรูหรา มีระดับ เน้นภาพลักษณ์ของการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ ซึ่ง Porsche Design จะเป็นผู้ออกแบบและผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ผู้ชื่นชอบรถ Porsche อาทิ นาฬิกา เสื้อผ้า รองเท้า น้ำหอม แว่นกันแดด ฯลฯ วางจำหน่ายทั่วโลก สำหรับคอลเลคชั่น PORSCHE DESIGN EYEWEAR : FOR WINTER 2023/2024 ยังคงเอกลักษณ์แห่งนวัตกรรมการดีไซน์ที่ไม่เหมือนใคร ได้แรงบันดาลใจจากรถสปอร์ตคาร์ Porsche นำทุกส่วนของรถมาออกแบบแว่นตา แว่นทุกตัวของ Porsche Design จะมีรูปลักษณ์หรูหรา ปราดเปรียว เบา แต่แข็งแรง โดยคอลเลคชั่น PORSCHE DESIGN EYEWEAR : FOR WINTER 2023/2024 6 รุ่น ทั้งกรอบแว่นสายตาและแว่นกันแดด รวมถึงแว่นตา Porsche Designe ที่ผู้บริโภคสามารถเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วยตัวเอง จดลิขสิทธิ์เฉพาะของ Porsche Design ครั้งแรกของโลก ถือเป็นรุ่นอมตะที่ผลิตมากว่า 30 ปีแล้ว โดยผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดในคอลเลคชันแว่นตา Porsche Design วางจำหน่ายทั่วโลก สามารถเข้าชมได้ทางออนไลน์ www.porsche-design.com สำหรับประเทศไทยจะเปิดให้ผู้ชื่นชอบแว่นตา Porsche Design ได้ชมและ ช็อปครั้งแรกที่ร้าน KT Optic ชั้น 1 เมกาบางนา และเตรียมจัดจำหน่ายที่ร้านแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือเข้าชมแว่นตา Porsche Design Eyewear ทุกรุ่นได้ที่ศูนย์จำหน่ายแว่นตา KT Optic ทุกสาขา และร้านจำหน่ายแว่นตาชั้นนำ ทั่วประเทศ