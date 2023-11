กลับมาอีกครั้ง! อีเวนต์ 6 บิวตี้แบรนด์ระดับโลกในเครือลอรีอัล จำลองโรงแรมหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ‘HOTEL DE LUXE’ เช็กอิน-ช้อป-ชิลล์ ช่วงเวลาแห่งความสุขคู่ความงามส่งท้ายปี

“ช่วงเวลาใกล้สิ้นปี เราจะให้ทุกคน ได้ค้นพบสถานที่แห่งหนึ่ง ที่จะสัมผัสความสนุก ความสุข และนำความงดงามกลับบ้านไปด้วยกัน” ความมุ่งมั่นจาก บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด สู่การสร้างสรรค์งานอีเวนต์ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี 2566 ‘HOTEL DE LUXE’ (โฮเทล เดอ ลุคซ์) ที่ครั้งนี้นับเป็นการกลับมาอีกครั้งของการรวม 6 บิวตี้แบรนด์ชั้นนำระดับโลก ประกอบด้วย วายเอสแอล บิวตี้ (YSL Beauty) จิออร์จิโอ อาร์มานี่ (Giorgio Armani) ลังโคม (Lancôme) คีลส์ (Kiehl’s) ไบโอเธิร์ม (Biotherm) และ ชู อูเอมูระ (shu uemura) ร่วมกันเนรมิตงานในคอนเซ็ปต์โรงแรมหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเป็นแลนด์มาร์คใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณพาร์ค พารากอน ที่พร้อมต้อนรับให้ทุกคนได้เช็กอินช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านประสบการณ์ความงามกับบิวตี้ไอเท็มยอดนิยม เลือกสรรฮอลิเดย์คอลเล็คชั่นและเซ็ตผลิตภัณฑ์ราคาพิเศษมอบให้คนพิเศษ รวมถึงกิจกรรมร่วมสนุกและมุมถ่ายภาพตอบโจทย์สายคอนเทนต์มากมาย ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2566ภายในงาน HOTEL DE LUXE อบอวลไปด้วยกลิ่นไอแห่งความสุข เริ่มจากความโดดเด่นของต้นคริสต์มาสยักษ์ที่ตั้งในงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าช่วงเวลาแห่งความสุขได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว รายล้อมด้วยบรรยากาศจากโรงแรมหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค Gatsby พร้อมไฮไลท์ห้องพักที่ดีไซน์แต่ละห้องได้อย่างสง่างามตามธีมและ Brand DNA ของ 6 แบรนด์ความงามระดับโลก ทั้งยังพบกับบิวตี้ไอเท็มเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ ที่ให้ทุกคนได้เลือกสรรเพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษเพื่อมอบให้คนที่คุณรัก อาทิ น้ำหอมที่เป็นหนึ่งใน Must-Have ของใครหลายคนอย่าง YSL Beauty Libre ถัดมากับ Giorgio Armani Si EDP Intense ฮอลิเดย์เซ็ตสุดพิเศษจาก Lancôme เซรั่มกระจ่างใสยอดนิยม Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution สุดยอดเซรั่มปลอบประโลมผิว Biotherm Life Plankton™ Elixir Serum และลิมิเต็ด เอดิชั่น shu uemura x JoJo's Bizarre Adventure รวมถึงบริการเช็คสภาพผิวจากแบรนด์ และความพิเศษที่พบได้เพียงงานนี้เท่านั้น!•First ever 3D Interactive Digital OOH at Parc Paragon: ปรากฎการณ์ครั้งแรกของเมืองไทยที่ให้คุณมีส่วนร่วมเล่นกิจกรรมบนจอ LED ยักษ์ ณ พาร์ค พารากอน โดยส่งความรักและความรู้สึกดีๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของแบรนด์ความงามที่คุณรักและชื่นชอบ ด้วยการส่ง Emoji ที่จะปรากฏขึ้นบนจอให้ทุกคนได้เห็นแบบ Real-Time ทุกวันเวลา 18.30 น. สร้างโมเมนต์ความประทับใจที่ชวนให้คุณแคปเจอร์เป็นที่ระลึก•Gifting station: บริการห่อของขวัญฟรี! ด้วยกล่องของขวัญลวดลายสวยพิเศษสุดเฉพาะงานนี้ เพื่อให้พร้อมต่อการมอบเป็นของขวัญสุดพิเศษให้กับคนที่คุณรัก•Hotel bar: รับฟรี! CRUFF “Flavors of Europe” จำนวน 1 เซ็ต เมื่อช้อปสินค้าภายในงานตามเงื่อนไข และนำใบเสร็จมาแลกรับในวันเดียวกัน•Hotel lounge area: เล้าจ์พักผ่อน พร้อมที่นั่งสะดวกสบายให้บริการทุกท่าน•Music and lyrics: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ร่วมฟังเพลง ดื่มด่ำบรรยากาศดีๆ ขณะช้อปอย่างชิลล์ๆ ณ HOTEL DE LUXE•พิเศษ! สำหรับใครลงทะเบียนเข้างาน ณ หน้างาน รับทันทีของขวัญพิเศษจากทั้ง 6 แบรนด์ รวมมูลค่า 2,790 บาทนอกจากนี้ ในวันเปิดงานอีเวนต์ ยังได้รับเกียรติจาก 5 หนุ่มศิลปินสุดฮอตจากวง BUS อาทิ อลัน - พศวีร์ ศรีอรุโณทัย, คอปเปอร์-เดชาวัต พรเดชาพิพัฒ, เอเอ-อชิรกรณ์ สุวิทยะเสถียร, จั๋ง-ธีร์ บุญเสริมสุวงศ์ และ ภีม-วสุพล พรพนานุรักษ์ ร่วมสร้างสีสันกับมินิคอนเสิร์ตเพลงเพราะๆ พร้อมด้วยอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังร่วมเฉลิมฉลองการเปิดงานครั้งนี้กันอย่างคับคั่งHOTEL DE LUXE โรงแรมหรูสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก 6 แบรนด์บิวตี้ระดับโลก พร้อมให้ทุกคนได้เช็กอินสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและเลือกช้อปของขวัญกัน ณ พาร์ค พารากอน ระหว่างวันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2566 สามารถรับชมภาพกิจกรรมได้ที่ Hashtag #HotelDeLuxe