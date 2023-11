”แม่ปุ้ย“ เล่าที่มาเคาะชุดประชาติให้ ”แอนโทเนีย“ เพราะพระแม่ธรณีมาเข้าฝัน

สวยสะกด แบบมีมนต์ขลังมากๆ สำหร้บบนเวที Miss Universe ที่จัดขึ้นที่ประเทศเอลซัลวาดอร์ ในรอบชุดประจำชาติ (National Costume) ที่แอน เลือกใส่ชุดที่ได้แรงบันดาลใจจาก พระแม่ธรณี รวมถีงท่าร่ายรำ บีบมวยผมบนเวที สะกดสายตาแฟนๆ ทั่วโลกซึ่ง แอนโทเนีย และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอ็น โกลบอล จำกัด ผู้ถือลิขสิทธิ์จัดประกวด Miss Universe Thailand ได้ออกมาเล่าผ่านรายการ อยากรู้อยากเห็น ทางยูทิวบ์ เบื้องหลังของการเลือกชุดพระแม่ธรณี ว่า….แม่ปุ้ย : “จริงๆ แล้วที่เลือกมาสวยทกชุดจนแอนเลือกไม่ได้เลย เขาใส่แล้วก็อินทุกชุด เลยเลือกชุดที่มีสตอรี่ในตัวเองแล้วกัน ก็คือชุด เทวสตรี ศรีอโยธยา (Goddess of ayothaya)"แอนโทเนีย : “แอนได้มีโอกาสมาใส่ในแต่ละชุด ซึ่งแต่ละชุดมีสตอรี่ของเขาเอง แต่ว่าตอนที่เรามาเลือก มันก็มีหลายปัจจัยที่ต้องมาคุยกัน ทั้งแสงไฟ สี ความง่ายในการใส่เพราะเวลาน้อย ซึ่งจริงๆ แล้วเหลือแค่ 3 ชุด แล้ววันนึง แม่ปุ้ย ได้โทร.มาหา บอกว่าเราต้องเลือกชุดพระแม่ธรณี เพราะท่านมาเข้าฝันแม่”แม่ปุ้ย : ก่อนหน้านี้เราก็ไปสักการะพระแม่ธรณีมาก่อน ตอนนั้นไม่ได้คุยกันเลย วันที่เขาลองชุดกัน เราก็อยู่ที่นครศรีธรรมราช เลยบอกให้จัดการกันไปเลย ยูสะดวกจะใส่ชุดไหนเลือกเอาเลย เพราะมันสวยหมด เอาชุดไหนก็ชุดนั้น ตอนเช้าวันที่นอนอยู่นครศรีธรรมราช พอตื่นมาก็เลยโทร.หาทีมงานบอกว่าฉันฝัน ตอนนั้นไม่รู้ว่าเขาเลือกชุดไหน โทร.เล่าว่าฝันถึงพระแม่ธรณีเราไม่ได้คิดถึง ไม่ได้อะไรเลย เป็นคนไม่ฝัน หลับสนิท ก็โทร.ไปเล่าว่าฝันแปลกมาก ทางนั้นเขาก็อึ้งไปแป๊บนึง ก็เลยมีการคุยกันว่า ตอนนั้นแอนก็อยากจะเลือกชุดพระแม่ธรณี คือ ใส่ง่าย เพราะดีไซเนอร์เขาทำมาให้ใส่ง่าย แปะๆ แล้วออกมาประกอบร่างเป็นชุดเลย แล้วเขาต้องช่วยตัวเองคนเดียว“แอนโทเนีย : “ชุดพระแม่ธรณีก็มีสตอรี่ที่ชัดเจน แล้วท้ายที่สุดคนจะไม่มานั่งรีเสิร์ชว่า ภาพแบบไหน มาจากที่ไหน เพราะเสิร์จไปก็เจอหมด มีข้อมูลอยู่แล้วเพียงแต่แค่เราต้องว้าวตั้งแต่เดินออกเลย แบบ oh my god เราก็เลยเลือกชุดของพระแม่ธรณี”แม่ปุ้ย : ”เลยเป็นที่มาของการบวงสรวง เราเลือกชุดท่าน เราก็ต้องไปสักการะ ไปบอกกล่าวท่าน“