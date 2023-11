“เต๋อ” รักหวาน 6 ปี “ใหม่ ดาวิกา” บอกคือความโชคดี และภูมิใจที่สุด

เดินทางคบหาดูใจกันมานาน 6 ปีแล้วสำหรับ “ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน” กับ “เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี” ที่ล่าสุดโพสต์อวดหวานวันครบรอบคบหากัน โดยฝ่าย เต๋อ ยกให้หวานใจคือความภาคภูมิใจกันเลยทีเดียว“เมื่อ 6 ปีที่แล้วผู้หญิงคนนี้เข้ามาในชีวิตผมและกลายเป็นความสุขของผมจนถึงวันนี้ นอกเหนือจากความสุขใจ เธอยังเป็นความสบายใจ และความภาคภูมิใจที่สุดของผม รักหนูที่สุดในโลกเลย ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันนะคะที่รัก❤️”ด้าน ใหม่ ดาวิกา ตอบเพียงสั้นๆว่า “รื้นนนนน♥️” ที่หมายถึงซึ้งจนน้ำตารื้นส่วนทางด้าน ใหม่ ก็ได้โพสต์ข้อความว่า“To my loveI’m so grateful to have you in my life. Thank you so much for giving me love and good care as I always Said ‘Home it’s not a place it’s a person and you are my home.’Happy anniversary #tmanv เข้าสู่ปีที่7อย่างเป็นทางการ @terchantavit” ( ถึงที่รัก หนูดีใจมากที่มีพี่เข้ามาอยู่ในชีวิต ขอบคุณมากที่ให้ความรักและดูแลหนูอย่างดี อย่างที่หนูพูดเสมอ ‘บ้านไม่ใช่สถานที่ แต่เป็นบุคคล และพี่คือย้านของหนู’ สุขสันต์วันครบรอบ เข้าสู่ปีที่ 7 อย่างเป็นทางการ )ด้านหนุ่ม เต๋อ ไม่น้อยหน้าโชว์ตอบภาษาอังกฤษที่หวานหยดสุดๆว่า “Thank you for be a part of life and make me the happiest man, I love you more and more everyday tee rak” ( ขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต และทำให้พี่เป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุด พี่รักหนูมากขึ้นทุกวันๆเลยนะครับที่รัก )เรียกได้ว่าใครไหวไปก่อนเลย เพราะทางนี้ ขอสลบกับความรักของคู่นี้ หวานกันชนิดที่รอลุ้นข่าวคุกเข่าขอแต่งงานแล้ว