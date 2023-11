สายฟู้ดดี้ต้องมา: ‘ฮ่องกง’ จัดอีเวนท์ “Taste Around Town” ทั่วเกาะ ตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้!

หลังอีเวนท์เจ้าประจำสุดยิ่งใหญ่ อย่าง Hong Kong Wine & Dine Festival เพิ่งจบไปเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ฮ่องกงไม่รอช้า เดินหน้าจัดกิจกรรมเอาใจสายชิมสายดื่มด้วย “Taste Around Town” ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยมีร้านอาหารและบาร์กว่า 400 ร้าน ทั่วทั้งเกาะฮ่องกง ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยบาร์ที่ได้รับรางวัล “Asia’s 50 Best Bars” และบาร์สุดชิคที่มาในธีมอันหลากหลายออกไป พร้อมอวดโฉม 60 เมนูค็อกเทลในธีมฮ่องกงให้คอค็อกเทลได้มาลิ้มลองกัน สำหรับนักชิมก็มีเมนูคัดสรรพิเศษโดยเชฟชื่อดังดีกรีมิชลิน พร้อมด้วยข้อเสนอในการรับประทานอาหารสุดพิเศษทั่วเมือง ให้ผู้เยี่ยมชมได้มีโอกาสสัมผัสรสชาติแห่งฮ่องกงกันตั้งแต่เช้าจรดค่ำ‘บาร์ฮ็อปปิ้ง’ 60 บาร์ดัง และอัพเดทเทรนด์อาหารจีนมาแรงกับเชฟชื่อดังการท่องเที่ยวฮ่องกงร่วมมือกับร้านอาหารและบาร์กว่า 400 ร้าน มอบเซอร์ไพรซ์เด็ดเตรียมต้อนรับทุกคนด้วย Hong Kong Wine & Dine – Taste Around Town ในปีนี้ ซึ่งมีโปรแกรมไฮไลต์อย่าง Hong Kong Bar Show ที่ได้รวบรวมบาร์ธีมฮ่องกงชื่อดังไว้กว่า 60 แห่ง นำทัพด้วยบาร์ที่ได้รับรางวัล Asia’s 50 Best Bars อย่าง Argo, The Aubrey และ Mostly Harmlessโดยนักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเพลิดเพลินไปกับ 60 เมนูลิมิเต็ด ภายใต้คอนเซ็ปต์ Cocktails with Hong Kong Inspiration ที่นำเอารสชาติขนานแท้แบบท้องถิ่นมาผสมผสานอย่างลงตัว อาทิ ถั่วแดงปั่น สาคูมะม่วงส้มโอ และเมนูขนมหวานในน้ำเชื่อมต่างๆ สไตล์ฮ่องกง บุคคลทั่วไปยังสามารถซื้อบัตร Hopping Pass ในราคาพิเศษ 280 ดอลลาร์ฮ่องกง พร้อมแถมมูลค่าอีก 8 โทเค่นฟรี โดยผู้ที่มีบัตรผ่านสามารถเพลิดเพลินกับเมนูค็อกเทลซิกเนเจอร์ของบาร์ที่ร่วมรายการได้ในราคาพิเศษ มาทำความรู้จักรสชาติของฮ่องกงในย่านเซ็นทรัล หว่านไจ๋ คอสเวย์เบย์ จิมซาโจ่ย เวสต์เกาลูน มงก๊ก และ ซัมชุยโป ไปด้วยกันกิจกรรมที่ได้รับเสียงตอบรับดีอย่าง Chinese Master Chefs’ Curation กลับมาพร้อมข้อเสนอที่ดีกว่าเดิม! ร้านอาหารสุดหรู 24 ร้าน นำทัพโดยร้านมิชลิน 2 ดาว ที่จะมานำเสนอไอเดียนวัตกรรมสุดล้ำผ่านเมนูอาหารจีนสไตล์โมเดิร์นที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร พร้อมนำเสนอกรรมวิธีการปรุงอาหารจีนผ่านมุมมองใหม่ทั้งหมดให้นักชิมได้ทดลองกินทุกเมนูเชฟต้นแห่ง Le Du ร่วมทริปนักชิม...ออกสัมผัสทุกรสชาติแห่งฮ่องกงเชฟต้น-ธิติฏฐ์ ทัศนาขจร เจ้าของร้านอาหารรางวัล 1 ดาวมิชลินอย่าง 'Le Du (ฤดู)' ที่คว้าอันดับ 1 จาก Asia's 50 Best Restaurants 2023 และเจ้าของร้าน ‘นิราศ’ ซึ่งมีสาขาที่ฮ่องกง ได้ไปสัมผัสประสบการณ์อาหารที่ฮ่องกงด้วยตนเองเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และได้เผยถึงความประทับใจต่อวงการอาหารฮ่องกงว่า “วงการอาหารของฮ่องกงค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะนอกจากอาหารกวางตุ้งแล้ว คุณยังสามารถพบกับอาหารจีนจากภูมิภาคอื่นๆ ไปจนถึงอาหารนานาชาติจากทั่วโลก ที่นี่จึงเป็นเหมือนแหล่งรวมอาหารที่สำคัญและโดดเด่นของเอเชีย”ซึ่งที่ผ่านมาวงการอาหารของฮ่องกงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีเชฟท้องถิ่นที่กลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้านเกิด นำเสนอนวัตกรรมด้านอาหารที่ใส่ความครีเอทีฟเข้าไป ทำให้น่าจับตามองเป็นอย่างมากว่าเหล่าเชฟยุคใหม่จะพาวงการอาหารของฮ่องกงมาสู่นักชิมทั่วโลกในทิศทางไหน นอกจากนี้เรายังเห็นเหล่าเชฟมิชลินขยับขยายกิจการมาเปิดสาขาที่ฮ่องกง ทำให้วงการอาหารของฮ่องกงปีนี้มีความคึกคักมาก ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในเชฟที่ตัดสินใจมาเปิดร้านที่ฮ่องกงด้วยเช่นกัน“จากที่ผมได้สัมผัสประสบการณ์อาหารในทริปนี้ ทุกๆ กิจกรรมทำให้ผมตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการไปสัมผัสร้านขายอาหารตากแห้ง หรืออาหารหมักดองแบบจีน การทำไก่ทอดกรอบสไตล์กวางตุ้ง ซึ่งเป็นรากฐานของอาหารฮ่องกงแบบท้องถิ่น ผมประทับใจกิจกรรมสอนทำไก่ทอดกรอบสไตล์กวางตุ้งมาก เพราะเป็นเมนูอาหารกวางตุ้งที่ผมชื่นชอบอยู่แล้ว นับเป็นหนึ่งในไฮไลต์ของทริปนี้เลยทีเดียว ซึ่งเชื่อว่าภูมิปัญญานี้จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในร้านอาหารของผมได้”ร้านอาหารยอดนิยมทั่วเมืองพร้อมใจมอบส่วนลดสูงสุดถึง 30%นอกจากค็อกเทลแบบฮ่องกงและเมนูจีนชนิดพิเศษแล้ว การท่องเที่ยวฮ่องกงยังขอนำเสนอ Chill E.A.T. โดยมีร้านอาหารยอดนิยมกว่า 250 ร้านที่มอบส่วนลดสูงสุดถึง 30% ให้แก่นักท่องเที่ยวในชุดเมนูที่ร่วมรายการ ซึ่งมีทั้ง ร้านอาหารระดับมิชลิน หรือจะเป็นร้านอาหารท้องถิ่น ไปจนถึงอาหารนานาชาติ รวมทั้งอาหารที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนในสไตล์ใหม่ เพื่อให้บุคคลทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมทางอาหารอันมีสีสันของฮ่องกง ตั้งแต่เช้าจรดค่ำร้านอาหารและบาร์ต่างๆ ในลานไควฟง (Lan Kwai Fong) ก็ยังมอบส่วนลด 15% สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ และยังมอบส่วนลดครึ่งราคาสำหรับเมนูอาหาร ไวน์ดีๆ และ ค็อกเทลที่ปรุงอย่างประณีตที่ร่วมรายการ มาเริ่มต้นการเดินทางอันแสนอร่อยกันเถอะ!ติดตามรายละเอียดกิจกรรม “Taste Around Town” และประสบการณ์อาหารระดับโลกในฮ่องกงได้ที่ https://www.discoverhongkong.com/eng/what-s-new/events/taste-around-town.html