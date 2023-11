สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ขยับเลนส์มองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรม” ณ TIJ Common Ground ถนนแจ้งวัฒนะ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) หรือ THAILAND INSTITUTE OF JUSTICE (TIJ) หน่วยงานเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่สหประชาชาติให้การยอมรับเป็นเครือข่ายสถาบันสมทบในกรอบความร่วมมือสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และ ความยุติธรรมทางอาญา ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมของสังคม จัดกิจกรรมเวิร์กชอปถ่ายภาพและวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “ขยับเลนส์มองภาพถ่ายในมุมมองความยุติธรรม” (THE AESTHETICS OF JUSTICE)โดยมี 2 TikToker ชื่อดัง คุณเก้อ จากช่อง Amnotlion ยอดผู้ติดตามกว่า 1.6 ล้านคน และ คุณลีโอเบียร์ จากช่อง Leobeerr ลีโอเบียร์ ยอดผู้ติดตามกว่า 1.1 ล้านคน พร้อมเหล่าคนดัง อาทิ คิมม่อน - วโรดม เข็มมณฑา นักแสดงซีรีส์วาย โดยมีผลงานการแสดงล่าสุด “มนต์รักลูกทุ่ง 2567” และ เทอโบ โฟร์วีล 2 พี่น้อง นักแสดงจากซีรีส์วายชื่อดัง เจ้าของช่อง Youtube : TURBO4WDS ที่จะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 12 และ 19 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ TIJ Common Ground สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนแจ้งวัฒนะ เข้าร่วมกิจกรรมฟรี!! (ไม่มีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://lin.ee/Kbr2IGh หรือ สแกน LINE OA