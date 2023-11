เรียกว่าเพิ่มความเผ็ดแซ่บอีกแล้ว สำหรับนางเอกสาวซึ่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาโชว์รอยสักใหม่น่ารักมากๆ เป็นหัวใจเล็กจิ๋วซ่อนอยู่ที่ท้ายทอย ผ่านอินสตราแกรมส่วนตัว พร้อมกับแคปชั่นน่ารักแบอ้อนๆว่า " ใจบางนะ"ด้านหวานใจ “โต้ง ทูพี” หรือ “พิทวัส พฤกษกิจ” เห็นแล้วถึงกับปรี่เข้ามาส่งสัญญาณความรักว่า "You know i love you"