ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ตอกย้ำ Food Destination จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ กับ 7 โซนมหัศจรรย์ความอร่อย ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป

จุดหมายปลายทางระดับโลก นอกจากเป็นศูนย์รวมแบรนด์ลักซ์ชูรี่ระดับโลก แล้วยังเป็นที่รวมหลากหลายอาหารจากทั่วโลกกระจายตัวอยู่ทั่วไอคอนสยาม กับสวรรค์ 7 โซนอาหาร (7 Wondrous Dining) ที่มีเอกลักษณ์และจุดเด่นต่างกัน ตั้งแต่สตรีทฟู้ดไปจนถึงระดับมิชลินสตาร์ นอกจากอาหารจะอร่อยและหลากหลายแล้ว บรรยากาศของทั้ง 7 โซนก็มีเสน่ห์ต่างกันเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกๆ กลุ่ม เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม จึงมอบความพิเศษให้ทุกท่านที่มาร่วมฉลองความสำเร็จ กับ 7 โซน มหัศจรรย์ความอร่อย พร้อมโปรโมชั่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อมอบความพิเศษให้กับลูกค้าได้อิ่มอร่อยไปกับอาหารเลิศรส ที่มาพร้อมกับเมนูที่คัดสรรความอร่อยมารวมไว้ที่นี่ โดยอิ่มอร่อยกับประสบการณ์เหนือระดับได้ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนครเริ่มความอร่อยกับสตรีทฟู้ดกันที่โซน สุขสยาม ชั้น G ให้ความรู้สึกสนุกแบบไทยๆ ที่รวบรวมอาหารจานเด่นจาก 77 จังหวัดทั่วไทยมาไว้ด้วยกัน พบกับแคมเปญความอร่อย “SOOKSIAM อิ่มจุก ช้อปสนุก สุข X3 กับ KBank” ตั้งแต่วันนี้ -30 พ.ย. 2566 แคมเปญดีๆ ที่อัดแน่นไปด้วยสุดยอดความอร่อยจากร้านอาหารนานาชนิด สุขที่ 1 เพียงทานอาหารหรือซื้อสินค้าในเมืองสุขสยาม หรือร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าฮ่าม เชียงใหม่, ร้านสิรินาถทิพย์วดีผ้าไทย & ชุดไทยสี่ภาคในเมืองสุขสยาม ผ่าน QR code ปิ๊บจัง KPlus ธนาคารกสิกรไทย ครบ 699 บาทขึ้นไป รับพัดลมพกพา 1 ตัว มูลค่า 299 บาทได้ทันที สุขที่ 2 เพียงทานอาหารหรือซื้อสินค้าในเมืองสุขสยาม ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต Alipay และ KPlus ธนาคารกสิกรไทย ครบ 999 บาทขึ้นไป รับแก้วน้ำ Tumbler 1 ใบ มูลค่า 499 บาทได้ทันที และสุขที่ 3 เมื่อซื้อสินค้าหรือทานอาหารที่ร้าน ก๋วยเตี๋ยวเรือวิศวะ, Peppery Thai Bistro, Boon Tong Kee, รสโปรด, SIAM แหนมเนือง, E-Sarn Evaime Shabu Shabu, House of Stamps, Jane Lily, ห้องภาพวันวาน, สิรินาถทิพย์วดีผ้าไทย & ชุดไทยสี่ภาค ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต Alipay และ KPlus ธนาคารกสิกรไทย ครบ 1,500 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ และเมื่อซื้อสินค้าเพชรที่ร้านซิงแสงนภาโกลด์ ครบ 10,000 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ รับแก้วน้ำ Tumbler 1 ใบ มูลค่า 499 บาท ได้ทันทีอร่อยกับเมนูอาหารนานาชาติในบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยา กับโซน The Veranda ชั้น G จากร้าน JUMBO Seafood (จัมโบ้ ซีฟู้ด) ร้านอาหารทะเลระดับตำนานกว่า 30 ปีของสิงคโปร์ การันตีจากรางวัลที่รับมาอย่างต่อเนื่อง ภายในร้านดูโปร่งโล่งสบายตา มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้านนอก จัดโปรโมชั่นระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 2566 ติ่มซำลด 50 % พร้อมมอบของรางวัลร่วมกิจกรรม Lucky Draw ระหว่างวันที่ 9-30 พ.ย. 2566 เป็น Gift Voucher มูลค่า 2,500 บาท จำนวน 10 ใบ พร้อมกันนี้ ยังจัด Exclusive only at ICONSIAM ในเดือน ต.ค. 2566 – ก.พ. 2567 เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านครบ 2,000บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับฟรีกระเพาะปลานึ่งไก่และเห็ดหอม มูลค่า 106 บาท จำกัด 1 จาน/โต๊ะ/เซลล์สลิปเมื่อขึ้นมาที่ชั้น 4 พบกับโซนอาหาร Dining on 4th ที่คัดสรรร้านยอดนิยมมาไว้รวมกันมากมาย ทั้งร้านอาหารไทย หรือ ชาบู อย่าง Evaime Shabu Shabu ร้านชาบูบุฟเฟต์ราคาดี เหมาะกับทุกเพศทุกวัย จัดโปรโมชั่นในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 2566 รับประทานอาหารครบ 2,000 บาท ต่อบิล แจกหม้อไฟฟ้าอีวาไอเมะ จำนวน 1 ใบทันที สินค้ามีจำนวนจำกัดเมื่อเดินเชื่อมต่อมาที่ SIAM Takashimaya ในชั้นเดียวกัน พบกับโซน Rose Dining ชั้น 4 รวบรวมร้านอาหารญี่ปุ่นรสเลิศ อย่างร้าน Unagi Toku ร้านข้าวหน้าปลาไหลระดับตำนาน สาขาแรกในประเทศไทย ที่มาพร้อมเทคนิคการแล่ปลาชั้นสูงของประเทศญี่ปุ่นกับศาสตร์การย่างที่พิเศษเพื่อให้ได้เนื้อปลาที่นุ่มและเด้ง ก่อนจะยกเสิร์ฟคู่กับซอสสูตรเฉพาะที่คิดค้นมาแล้วว่าจะช่วยชูรสให้ข้าวหน้าปลาไหลอร่อยยิ่งขึ้น ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ทางร้านได้จัดเมนูสุดพิเศษให้ลูกค้าได้ลิ้มลองความอร่อยเฉพาะเดือนพฤศจิกายน กับ Aki Gozen เมนูชุดปลาไหลสดย่างซอสหวานและซาซิมินานาชนิดที่ส่งตรงจากญี่ปุ่น ปลาไหลสดที่ส่งตรงจากญี่ปุ่นย่างฟู นอกจากความอร่อยแล้วยังเปี่ยมด้วยคุณค่าทางโภชนาการและคุณประโยชน์ต่างๆ มากมายถัดขึ้นมาที่ ชั้น 5 กับโซน Dining on 5th แหล่งรวมร้านอาหารที่เป็น Bangkok’s Favorite Restaurants อย่างแท้จริง พบกับ nice two Meat u ร้านปิ้งย่างสไตล์เกาหลี กับวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา ร่วมจัดโปรโมชั่นฉลองครบรอบ 5 ปี ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 2566 เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านครบ 1,500 บาทขึ้นไป รับฟรี เกี๊ยวซ่า (มูลค่า110 บาท) จำนวน 1 จาน (ไม่สามารถใช้ร่วมกับเมนูชุดเซ็ตของทางร้านได้)อีกโซนร้านอาหารที่โดดเด่นกับน้ำตกสูง 15 เมตร โซนอลังการ ชั้น 6 ที่สุดของสุนทรียภาพแห่งการรับประทานอาหาร อลังการเหนือทุกคำบรรยาย เปรียบเสมือน The Paradise of Eatery แนะนำร้าน Ginger Farm Kitchen ร้านอาหารพื้นบ้านออแกนิคสไตล์ล้านนา ที่ได้รับรางวัลมิชลิน 3 ปีซ้อน การันตีความอร่อย พร้อมเสิร์ฟอาหารปลอดสารเคมีทั้งหมด ในโอกาสครบรอบ 5 ปี ไอคอนสยาม ทางร้านได้ร่วมจัดโปรโมชั่น Exclusive only at ICONSIAM ตลอด 5 เดือน ในเดือน ต.ค.2566 - ก.พ. 2567 กับ Golden Wednesday Lucky Box Campaign เมื่อลูกค้าใช้จ่ายที่ร้านครบ 2,000 บาท ทุกๆ วันพุธ ร่วมเล่นสนุกจับ Lucky Draw ลุ้นรับ Voucher เงินสดมูลค่า 50, 100, 200 และ 500 บาท นอกจากนี้ ยังมีช่วง Golden Hour Menu เมนูราคาพิเศษ ระหว่างเวลา 15.00 -18.00 น. ในวันจันทร์ - ศุกร์ (ยกเว้นวันสำคัญทางศาสนา และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)ปิดท้ายด้วยโซน ทัศนานคร เทอเรซ ชั้น 6 อีกจุดชมวิวที่สวยที่สุดของไอคอนสยาม เพราะตั้งอยู่ริมระเบียง มองเห็นทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม กับพื้นที่ชมวิวถึง 2,000 ตารางเมตร กับบรรยากาศกึ่ง Outdoor สุดชิล แนะนำร้าน James Boulangerie ร้านครัวซองต์ชื่อดังที่มีทั้งอาหารคาวและหวานรสชาติสุดอร่อย มาพร้อมวิวโค้งน้ำเจ้าพระยา จัดโปรโมชั่นพิเศษร่วมฉลองไอคอนสยาม ครบรอบ 5 ปี ด้วยเมนูพิเศษ Corny245 โดยสั่งได้ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ย. 2566สัมผัสรสชาติความอร่อยเลิศกับอาหารนานาชาติกับ 7 โซนสวรรค์ของนักชิม พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่คัดสรรมาเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าคนพิเศษในโอกาสไอคอนสยามเฉลิมฉลองครบรอบ 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้าสายสีทอง ลงสถานีเจริญนคร G2 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ https://www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM